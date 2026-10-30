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プログラミング言語「COBOL」などで構築されたレガシーシステムの解析やコード変換は、AIの進化によって急速に効率化しつつある。その一方で課題となるのが、AIが生成するコードに潜む誤りをどう見つけ、防ぐかだ。

AIは間違える。それは誰でも知っている。だが「間違えることがある」という認識のままでは、対策が打てない。誤りは一様には起きず、偏って起きるからだ。AIと人間の役割分担を軸に、レガシーシステム刷新の実務を考える本連載。今回はAIによる誤りがどこに現れやすいのかを解剖する。

「AIが間違える」だけでは対策が打てない

AIを使ったモダナイゼーションの話をすると、必ず「ハルシネーションが怖い」という声が出る。もっともな懸念だ。

ただ、ハルシネーションを恐れるだけでは次の一手が出ない。「間違えるかもしれないから全部人が確認する」という結論にしかならず、それではAIを使う意味がなくなる。

工数で考えてみる。5000本のCOBOLプログラムをAIで変換し、その結果を人が全数レビューする場合、1本当たり30分で済んだとしても2500時間かかる。この30分は、変換の前後を並べて差分を目で追う程度の時間だ。コピー句や呼び出し先までたどるなら足りない。それでも5人がかりで3カ月かかる。AIで実装を安くした意味の大半が、検証側で消える。

実務で必要なのは、AIがどこで間違えるのかを知ることだ。誤りが全体に均等にばらまかれるなら、全数確認しか方法はない。だが実際は、間違いは偏って起きる。偏っているなら、そこを重点的に見ればいい。

「AIによる誤り」は3つの場所に偏る

AIによるレガシーシステムの解析やコード変換では、どこで誤りが生じやすいのか。筆者の経験を基に整理すると、主に3つの場所に集中している（図1）。

図1 AIの誤りは、3つの場所に偏る（提供：アクセンチュア）

1．作法の断層

1つ目は、書き方の世代が変わる継ぎ目だ。

40年にわたって改修を重ねてきたプログラムには、世代ごとに異なるコーディング作法が層を成して混在している。1980年代前半は、処理を別の場所へ無条件に飛ばす「GOTO文」が多用されていた。1980年代半ばに登場した「COBOL-85」では、構造化プログラミングの書き方が用意され、以降はGOTO文の使用が避けられるようになった。さらに後年の改修でも別の作法が重ねられていった。

厄介なのは層と層の間だ。GOTO文で飛んだ先が、構造化された手続きの途中ということもある。人が読んでも「なぜここに来るのか」と止まる場所で、AIも同じように迷う。ただし人は止まるが、AIは止まらずにもっともらしい解釈を示す。

2．学習の空白

2つ目は、学習の空白である。

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