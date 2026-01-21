AIが生成するプルリクエストの増加を受け、あるOSS開発者が「今後公開するコードではPRの受付をやめ、改変は自由にする」と宣言した。変更を上流に送るのではなく、各自が自分用にカスタマイズする「リミックスモデル」の中身と、その賛否を整理する。
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オープンソースソフトウェア（OSS）に貢献するなら、プルリクエスト（PR：コードの変更を元のプロジェクトに提案する仕組み）を送る。GitHubが広めたこの作法は、20年近く「当たり前」だった。その当たり前が、AIによって揺らいでいる。AIが数分で生成したPRを、人間のメンテナー（OSSの管理者）が何時間もかけて読む。そのコストが釣り合わなくなってきたからだ。
AIコーディングエージェント（以下、エージェント）を使った開発を実践し、ブログで発信しているオーストラリアのエンジニア、ジェフリー・ハントリー（Geoffrey Huntley）氏は2026年10月14日、「オープンソースの新しいモデル：プルリクエストは受け付けない、リミックスは歓迎」と題した記事を公開した。今後GitHubで公開する自分のコードでは、PRの受付を無効にし、代わりに「どう改変すればよいか」の手引きを公開し保守する、という宣言である。
ハントリー氏は、エリック・レイモンド（Eric Raymond）氏の1997年の論考「伽藍（がらん）とバザール」から話を始める。これはソフトウェア開発の進め方を、対照的な2つのモデルにたとえたものだ。伽藍（大聖堂）は、少人数の閉じたグループが計画的に作り込む開発モデル。バザールは、誰でも参加でき、自己組織的に改良が進む開かれたモデルだ。GitHubはバザールの思想を「誰でもPRで貢献できる」というワークフローにした。
しかしハントリー氏によれば、AIがコードを書くようになる前から、バザールには無理が生じていた。「誰かがコードを公開したら、その人には保守する義務があり、報酬はない」という奇妙な社会的期待を生み、利用者はメンテナーに「マージしてくれ」と迫る消費者になった。そこにAIが来て「ダムは完全に決壊した」。本人の言葉を借りれば、「AIが生成したPRを、なぜ読まなければならないのか。読みたいのは、その核心にあるアイデアだけだ」。
そこで提案されたのが「リミックスモデル」である。変更を元のプロジェクト（上流リポジトリ、以下「上流」）に送るのではなく、利用者が自分の環境で自分用に手を加える。原則は「パッチよりアイデア（Ideas over patches）」。原作者には取り込む義務も、保守する義務もない。閉じた伽藍に戻るわけでも、開かれたバザールを続けるわけでもない。その間にある第3の形の提案だ。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者の考えを述べた上で、リミックスモデルの中身と、その背景にあるメンテナーの疲弊、そして反論を整理していく。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
私も個人でオープンソースのツールを幾つか公開しています。ただ、届くプルリクエストは年に数件なので、ハントリー氏の言う「AI生成PRの洪水」は、正直まだ他人事です。届いたPRは一つずつ中身を見て、そのまま入れるか、手直しして入れるかを決めています。
一方で、使う側としては、「気に入らないところは自分でフォークして直して、自分で管理すればいい」と前から思っていました。なので、ハントリー氏の提案そのものには違和感がありません。
問題は、それで済まないものがあることです。例えばChrome拡張機能。ストア経由で入れるものを自分用に直した瞬間、ストアからの自動更新は受けられなくなります。開発者モードで自分用の版を読み込むことはできますが、そこから先は自分で面倒を見ることになります。Chrome拡張機能は仕様の変更が多いので、本来なら作者が1回追随すれば済むことを、自分用に直した人がそれぞれやる羽目になります。
Androidアプリも同じです。これまではAPKファイル（アプリのインストール用ファイル）をURLから開くだけで、自作アプリを入れられました。ところがGoogleは開発者認証を進めていて、2027年には全世界で、認証を受けていない開発者のアプリは、24時間待たされる上級者向けの手順か、PCからのADBでしか入れられなくなります。その一方で10月13日には、AIで作った自分専用のアプリを、開発者登録なしでGoogle Play経由で自分の端末に入れられる仕組みも発表されました。「自分用のアプリを自分で入れる」こと自体は続けられますが、その入り口はストアの側に寄っていく、ということだと思います。
そして、入れた後の話は何も変わっていません。Googleの発表も、自分用アプリの更新がどう端末に届くかには触れていません。「自分用に直す」が広まるほど、「自分で保守し続ける」人も増えます。そのコストを誰が払うのか。ハントリー氏の提案を読むときは、ここを頭に置いておいた方がいいと思っています。
それでは、提案の中身を順に見ていく。
ハントリー氏が示した要点は5つある。
ハントリー氏が挙げた例は具体的だ。あるプロジェクトの利用者が、Gitの強制プッシュ（force push：履歴を上書きする操作）を禁止したいとする。上流にPRを送る代わりに、Gitにパッチを当てるオーバーレイを書く。その定義は1カ所にあり、開発環境、コンテナイメージ、システムテストに一貫して現れる。上流への働きかけは要らない。実装例はNix（宣言的にソフトウェア環境を構築するパッケージ管理ツール）で公開されている。
「リミックスは難し過ぎると思われてきたが、実はそうではない。知識の壁があっただけで、エージェントが来た今、その壁はなくなった」というのがハントリー氏の見立てだ。
この提案は、空想から出てきたものではない。2026年に入って、著名なOSSプロジェクトが相次いで外部からの貢献を制限している。
調査会社RedMonkのアナリストは、こうした状況を「AI Slopageddon（スロップ＋アルマゲドン＝低質な生成物の大災厄）」と呼んだ。ハントリー氏の「ダムの決壊」という言葉も、この状況を指している。メンテナーたちは、既に扉を閉め始めていた。ハントリー氏の提案は、閉めた扉の代わりに別の入り口を用意する試み、と言い換えられる。
ただし、PRをやめることには代償がある。PRは単に変更を送る経路ではなく、次の役割を同時に担ってきた。
また、実装例に使われたNixは学習コストが高いことで知られ、ハントリー氏自身も別の記事で「Nixはひどいプログラミング言語だ」と書いている。「エージェントが壁をなくした」という主張は、エージェントを使いこなせる人には当てはまるが、全ての利用者がそうではない。
さらに、これは1人の開発者の宣言であり、提案段階だ。自身の全リポジトリで実際にPRを無効化したかどうかは、本稿執筆時点で確認できていない。
ハントリー氏の提案を一言でまとめれば、「OSSのライセンスはもともと改変を許している。PRという作法が、それを忘れさせていた」ということになる。
リミックスモデルが広まるかどうかは分からない。だが、「PRを送るのが貢献」という形は、人間がコードを書き、人間がレビューするのが当たり前だった時代に合わせて作られたものだ。AIがコードを書くようになった今、OSSにどう関わるかも、あらためて考え直す時期に来ている。ハントリー氏の宣言は、その問いを最も分かりやすい形で突きつけたものと言える。
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