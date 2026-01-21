OSSは「プルリクエストを送る」から「自分用に直す」へ？　AI時代のメンテナーがPR受付を閉じると宣言した理由Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント

AIが生成するプルリクエストの増加を受け、あるOSS開発者が「今後公開するコードではPRの受付をやめ、改変は自由にする」と宣言した。変更を上流に送るのではなく、各自が自分用にカスタマイズする「リミックスモデル」の中身と、その賛否を整理する。

» 2026年11月05日 05時00分 公開
[一色政彦デジタルアドバンテージ]

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連載目次

　オープンソースソフトウェア（OSS）に貢献するなら、プルリクエスト（PR：コードの変更を元のプロジェクトに提案する仕組み）を送る。GitHubが広めたこの作法は、20年近く「当たり前」だった。その当たり前が、AIによって揺らいでいる。AIが数分で生成したPRを、人間のメンテナー（OSSの管理者）が何時間もかけて読む。そのコストが釣り合わなくなってきたからだ。

　AIコーディングエージェント（以下、エージェント）を使った開発を実践し、ブログで発信しているオーストラリアのエンジニア、ジェフリー・ハントリー（Geoffrey Huntley）氏は2026年10月14日、「オープンソースの新しいモデル：プルリクエストは受け付けない、リミックスは歓迎」と題した記事を公開した。今後GitHubで公開する自分のコードでは、PRの受付を無効にし、代わりに「どう改変すればよいか」の手引きを公開し保守する、という宣言である。

OSSへの関わり方の変化。変更を元のプロジェクトに送って取り込んでもらう「プルリクエスト」から、元のコードはそのままに各自が自分用にカスタマイズする「リミックス」へ（本記事オリジナル） OSSへの関わり方の変化。変更を元のプロジェクトに送って取り込んでもらう「プルリクエスト」から、元のコードはそのままに各自が自分用にカスタマイズする「リミックス」へ（本記事オリジナル）

　ハントリー氏は、エリック・レイモンド（Eric Raymond）氏の1997年の論考「伽藍（がらん）とバザール」から話を始める。これはソフトウェア開発の進め方を、対照的な2つのモデルにたとえたものだ。伽藍（大聖堂）は、少人数の閉じたグループが計画的に作り込む開発モデル。バザールは、誰でも参加でき、自己組織的に改良が進む開かれたモデルだ。GitHubはバザールの思想を「誰でもPRで貢献できる」というワークフローにした。

　しかしハントリー氏によれば、AIがコードを書くようになる前から、バザールには無理が生じていた。「誰かがコードを公開したら、その人には保守する義務があり、報酬はない」という奇妙な社会的期待を生み、利用者はメンテナーに「マージしてくれ」と迫る消費者になった。そこにAIが来て「ダムは完全に決壊した」。本人の言葉を借りれば、「AIが生成したPRを、なぜ読まなければならないのか。読みたいのは、その核心にあるアイデアだけだ」。

　そこで提案されたのが「リミックスモデル」である。変更を元のプロジェクト（上流リポジトリ、以下「上流」）に送るのではなく、利用者が自分の環境で自分用に手を加える。原則は「パッチよりアイデア（Ideas over patches）」。原作者には取り込む義務も、保守する義務もない。閉じた伽藍に戻るわけでも、開かれたバザールを続けるわけでもない。その間にある第3の形の提案だ。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者の考えを述べた上で、リミックスモデルの中身と、その背景にあるメンテナーの疲弊、そして反論を整理していく。


一色政彦

　Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。

　私も個人でオープンソースのツールを幾つか公開しています。ただ、届くプルリクエストは年に数件なので、ハントリー氏の言う「AI生成PRの洪水」は、正直まだ他人事です。届いたPRは一つずつ中身を見て、そのまま入れるか、手直しして入れるかを決めています。

　一方で、使う側としては、「気に入らないところは自分でフォークして直して、自分で管理すればいい」と前から思っていました。なので、ハントリー氏の提案そのものには違和感がありません。

　問題は、それで済まないものがあることです。例えばChrome拡張機能。ストア経由で入れるものを自分用に直した瞬間、ストアからの自動更新は受けられなくなります。開発者モードで自分用の版を読み込むことはできますが、そこから先は自分で面倒を見ることになります。Chrome拡張機能は仕様の変更が多いので、本来なら作者が1回追随すれば済むことを、自分用に直した人がそれぞれやる羽目になります。

　Androidアプリも同じです。これまではAPKファイル（アプリのインストール用ファイル）をURLから開くだけで、自作アプリを入れられました。ところがGoogleは開発者認証を進めていて、2027年には全世界で、認証を受けていない開発者のアプリは、24時間待たされる上級者向けの手順か、PCからのADBでしか入れられなくなります。その一方で10月13日には、AIで作った自分専用のアプリを、開発者登録なしでGoogle Play経由で自分の端末に入れられる仕組みも発表されました。「自分用のアプリを自分で入れる」こと自体は続けられますが、その入り口はストアの側に寄っていく、ということだと思います。

　そして、入れた後の話は何も変わっていません。Googleの発表も、自分用アプリの更新がどう端末に届くかには触れていません。「自分用に直す」が広まるほど、「自分で保守し続ける」人も増えます。そのコストを誰が払うのか。ハントリー氏の提案を読むときは、ここを頭に置いておいた方がいいと思っています。


　それでは、提案の中身を順に見ていく。

リミックスモデルとは何か

　ハントリー氏が示した要点は5つある。

  • 構造： 分散的で組み合わせ可能。アイデアは単一のリポジトリと単一のメンテナーに収束するのではなく、独立した「オーバーレイ（元のソフトウェアに重ねる差分）」として広がる
  • ワークフロー： 作者はソースと意図を「現状のまま（as-is）」のライセンスで公開する。利用者は、望む変更を小さなオーバーレイとして1回書き、それを開発環境、Dockerイメージ、テスト、CI、エージェントのサンドボックスで使い回す。フォークして別物を保守する必要はない
  • 原則： 「パッチよりアイデア」。価値の単位は、振る舞いや設計の変更そのもの。メンテナーはそれを取り込むか、作り直すか、無視するかを選べる。レビューし、統合し、保守する義務はない
  • 社会契約： ライセンスはもともと、誰かの将来の時間に対する請求権を生むことなく改変を許している。クレジットや可視性は残るが、継続的な保守義務はない。上流への取り込みは任意で、意図的に行う
  • 発見： 有用な改変は、世の中に散らばったオーバーレイの増殖として現れる。メンテナーは望めばそこから取り込める。他の利用者も、誰かのオーバーレイにある良いアイデアを、エージェントに自分のオーバーレイを更新させる形で取り込める

　ハントリー氏が挙げた例は具体的だ。あるプロジェクトの利用者が、Gitの強制プッシュ（force push：履歴を上書きする操作）を禁止したいとする。上流にPRを送る代わりに、Gitにパッチを当てるオーバーレイを書く。その定義は1カ所にあり、開発環境、コンテナイメージ、システムテストに一貫して現れる。上流への働きかけは要らない。実装例はNix（宣言的にソフトウェア環境を構築するパッケージ管理ツール）で公開されている。

　「リミックスは難し過ぎると思われてきたが、実はそうではない。知識の壁があっただけで、エージェントが来た今、その壁はなくなった」というのがハントリー氏の見立てだ。

背景：メンテナーは、既に扉を閉め始めていた

　この提案は、空想から出てきたものではない。2026年に入って、著名なOSSプロジェクトが相次いで外部からの貢献を制限している。

  • curl： 作者のダニエル・ステンバーグ（Daniel Stenberg）氏は2026年1月、6年続けたバグバウンティ（脆弱《ぜいじゃく》性報告への報奨金）を2月1日で終了すると発表した。2025年には報告の20％がAI生成で、有効な報告の割合は5％まで落ちていた。「押し寄せる投稿が、curlのセキュリティチームに高い負荷をかけている」
  • tldraw： 創業者のスティーブ・ルイズ（Steve Ruiz）氏は、外部からのPRを全て自動的にクローズする方針を取った
  • Ghostty： 作者のミッチェル・ハシモト（Mitchell Hashimoto）氏は、AI生成コードの外部からの寄与に制限を設けた。Ghostty自体は多くのAI支援で書かれているが、AIが生成したIssueをAIに読ませてPRを生成する、という連鎖で質の低い寄与が増えたためとされる
  • GitHub： 2026年2月、リポジトリの設定で「プルリクエストを無効化する」選択肢を追加したと報じられている

　調査会社RedMonkのアナリストは、こうした状況を「AI Slopageddon（スロップ＋アルマゲドン＝低質な生成物の大災厄）」と呼んだ。ハントリー氏の「ダムの決壊」という言葉も、この状況を指している。メンテナーたちは、既に扉を閉め始めていた。ハントリー氏の提案は、閉めた扉の代わりに別の入り口を用意する試み、と言い換えられる。

反論：PRはただの投稿箱ではない

　ただし、PRをやめることには代償がある。PRは単に変更を送る経路ではなく、次の役割を同時に担ってきた。

  • レビューによる品質担保： 第三者の目を通ることで、バグや設計の問題が見つかる。リミックスでは、各自の改変は各自の責任になり、誰も見ていないコードが増える
  • 修正の集約： セキュリティ修正が上流に集まれば、全利用者が1回の更新で守られる。改変が散らばれば、同じ脆弱性が無数の環境に残り、誰がどこを直したかも追えない
  • 知識の共有： PRの議論は、なぜその変更が必要かという文脈の記録でもある。ハントリー氏は「Discussionsは開けておく」としているが、コードと議論が分かれる

　また、実装例に使われたNixは学習コストが高いことで知られ、ハントリー氏自身も別の記事で「Nixはひどいプログラミング言語だ」と書いている。「エージェントが壁をなくした」という主張は、エージェントを使いこなせる人には当てはまるが、全ての利用者がそうではない。

　さらに、これは1人の開発者の宣言であり、提案段階だ。自身の全リポジトリで実際にPRを無効化したかどうかは、本稿執筆時点で確認できていない。

読むときの注意点

  • ハントリー氏の記事は本人の提案と宣言で、採用事例や効果の測定はない
  • curlやtldrawの事例は、PRをやめたのではなく、外部からの貢献や報奨金を制限したもの。リミックスモデルとは別の対応
  • GitHubの「PR無効化」設定は、本稿では報道に基づいて記載している。公式の発表で確認してほしい
  • Nixのオーバーレイは実装手段の一つで、リミックスモデルの考え方自体はNixに依存しない

まとめ：「送る」から「自分用に直す」へ

　ハントリー氏の提案を一言でまとめれば、「OSSのライセンスはもともと改変を許している。PRという作法が、それを忘れさせていた」ということになる。

  • バザールの前提が崩れた： AIがPRを量産する時代に、人間が全部を読むモデルは続かない
  • 変更を上流に送るのではなく、各自が自分用に直す： 原作者の義務をなくし、利用者の自由を広げる
  • 代償は、品質と修正の集約： 誰も見ていない改変が増え、セキュリティ修正が散らばる

　リミックスモデルが広まるかどうかは分からない。だが、「PRを送るのが貢献」という形は、人間がコードを書き、人間がレビューするのが当たり前だった時代に合わせて作られたものだ。AIがコードを書くようになった今、OSSにどう関わるかも、あらためて考え直す時期に来ている。ハントリー氏の宣言は、その問いを最も分かりやすい形で突きつけたものと言える。

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