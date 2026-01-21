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連載目次

オープンソースソフトウェア（OSS）に貢献するなら、プルリクエスト（PR：コードの変更を元のプロジェクトに提案する仕組み）を送る。GitHubが広めたこの作法は、20年近く「当たり前」だった。その当たり前が、AIによって揺らいでいる。AIが数分で生成したPRを、人間のメンテナー（OSSの管理者）が何時間もかけて読む。そのコストが釣り合わなくなってきたからだ。

AIコーディングエージェント（以下、エージェント）を使った開発を実践し、ブログで発信しているオーストラリアのエンジニア、ジェフリー・ハントリー（Geoffrey Huntley）氏は2026年10月14日、「オープンソースの新しいモデル：プルリクエストは受け付けない、リミックスは歓迎」と題した記事を公開した。今後GitHubで公開する自分のコードでは、PRの受付を無効にし、代わりに「どう改変すればよいか」の手引きを公開し保守する、という宣言である。

ハントリー氏は、エリック・レイモンド（Eric Raymond）氏の1997年の論考「伽藍（がらん）とバザール」から話を始める。これはソフトウェア開発の進め方を、対照的な2つのモデルにたとえたものだ。伽藍（大聖堂）は、少人数の閉じたグループが計画的に作り込む開発モデル。バザールは、誰でも参加でき、自己組織的に改良が進む開かれたモデルだ。GitHubはバザールの思想を「誰でもPRで貢献できる」というワークフローにした。

しかしハントリー氏によれば、AIがコードを書くようになる前から、バザールには無理が生じていた。「誰かがコードを公開したら、その人には保守する義務があり、報酬はない」という奇妙な社会的期待を生み、利用者はメンテナーに「マージしてくれ」と迫る消費者になった。そこにAIが来て「ダムは完全に決壊した」。本人の言葉を借りれば、「AIが生成したPRを、なぜ読まなければならないのか。読みたいのは、その核心にあるアイデアだけだ」。

そこで提案されたのが「リミックスモデル」である。変更を元のプロジェクト（上流リポジトリ、以下「上流」）に送るのではなく、利用者が自分の環境で自分用に手を加える。原則は「パッチよりアイデア（Ideas over patches）」。原作者には取り込む義務も、保守する義務もない。閉じた伽藍に戻るわけでも、開かれたバザールを続けるわけでもない。その間にある第3の形の提案だ。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者の考えを述べた上で、リミックスモデルの中身と、その背景にあるメンテナーの疲弊、そして反論を整理していく。