ライフカード「Vプリカ」番号など69件が漏えいか――GMO-PGが発表他システム基盤への影響は？

GMOペイメントゲートウェイは、ライフカード向けに提供しているイシュイングサポートサービス個別機能において不正な行為が発生したと発表した。Vプリカ番号や氏名など計69件の情報が窃取された可能性があるという。

» 2026年11月05日 12時00分 公開
[＠IT]

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　決済代行事業などを手掛けるGMOペイメントゲートウェイは2026年11月2日、クレジットカード事業を展開するライフカード向けに提供しているイシュイングサポートサービスの個別機能で不正なユーザーによる行為が発生し、顧客情報の一部が窃取された可能性があると発表した。

　不正な行為は2026年10月30日に発生したという。現時点で窃取された可能性があるアカウント数は合計69件と判明している。この中には、ライフカードが提供するチャージ式のプリペイドカードサービス「Vプリカ」についての情報も含まれる。

Vプリカ番号含めて漏えい　窃取された可能性がある情報69件の内訳

　発表時点で判明している、漏えいした可能性がある情報の項目と対象アカウント数の内訳は以下の通りだ。

  • 氏名、メールアドレス、電話番号、住所の一部：63件
  • Vプリカ番号、Vプリカ専用セキュリティコード、有効期限、氏名：3件
  • Vプリカ番号の一部：3件
  • 合計：69件

　対象となる顧客には、ライフカードを通じて個別に案内を進めるとしている。GMOペイメントゲートウェイは現在、顧客が安心してサービスを利用できることを優先し、対象となるサービスの一部を停止して対策と安全性の確認を進めており、早期のサービス再開に向けて対応に当たっているという。

　なお、今回の事象はライフカード向けに提供している個別機能で発生したものだ。該当機能は、他社向けのイシュイングサポートサービスとは異なるシステム基盤で運用しているため、他社への影響はないとしている。

　また、GMOペイメントゲートウェイが提供する決済代行サービスを含む他のサービスも異なるシステム基盤で運用しており、影響はないという。同社は今後、新たに知らせるべき事項が判明した場合には速やかに公表するとしている。

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