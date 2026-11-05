フリーランスエンジニア向けのIT案件・求人検索サイト「フリーランスジョブ」を運営するHajimariは2026年10月1日、正社員とフリーランスの働き方の満足度と、互いの働き方をどう見ているかに関する調査の結果を発表した。

調査は、30〜50代のITエンジニア224人（正社員146人、フリーランス78人）を対象に実施。「正社員」は企業に正社員として雇用されて働いている人、「フリーランス」は特定の雇用関係を結ばず、自分の裁量で仕事を受けて報酬を得ている人（個人事業主、法人の1人経営者を含む）を指す。「エンジニア」は、職種として「エンジニア（SE、プログラマー、インフラ、AI開発など）」を選んだ人だ。

現在の働き方にどの程度満足しているかを尋ねたところ、「満足している」「やや満足している」の合計は、正社員が46.6％、フリーランスが52.6％だった。

現在の収入に満足している人は、正社員が37.7％、フリーランスが41.0％だった。今後1年で収入が「上がると思う」「やや上がると思う」と答えた人は、正社員が22.6％、フリーランスが26.9％だった。いずれの項目も、正社員とフリーランスの間に統計的に意味のある差は見られなかった。

正社員の働き方をうらやましいと感じるフリーランスエンジニアは6割

正社員にはフリーランスとして働くことを、フリーランスには正社員として働くことを、うらやましいと感じることがあるかどうかを尋ねた。「よくある」「ときどきある」の合計は、正社員が39.0％、フリーランスが60.3％だった。

フリーランスの方が21.3ポイント高く、統計的にも意味のある差だった。「よくある」だけに絞ると、正社員の8.9％に対し、フリーランスは24.4％だった。

年代別に見ても、フリーランスの方が高い傾向は変わらず、30〜40代（正社員64人、フリーランス39人）では正社員が53.1％、フリーランスが74.4％、50代（正社員82人、フリーランス39人）では正社員が28.0％、フリーランスが46.2％だった。

正社員は働く時間や場所の自由度、フリーランスは収入の安定をうらやむ

相手の働き方でうらやましいと思う点を、全員に複数回答で尋ねた。正社員が挙げた上位は「働く時間や場所の自由度」（28.8％）、「人間関係の気楽さ」（24.7％）、「収入の高さ」（21.2％）だった。

フリーランスが挙げた上位は「収入の安定」（37.2％）、「社会保険や退職金などの制度」（33.3％）、「将来の見通しの立てやすさ」（21.8％）だった。

正社員が上位に挙げた項目は、フリーランスではあまり選ばれていない。「働く時間や場所の自由度」はフリーランスでは9.0％、「人間関係の気楽さ」は7.7％だった。反対に、フリーランスが上位に挙げた「収入の安定」は正社員では8.2％、「社会保険や退職金などの制度」は4.1％にとどまった。これらの項目の差は、いずれも統計的に意味のある差だった。

自由回答では、正社員から「客先常駐なので、権限がない。休みたいときに、なかなか休めない」（40代）、フリーランスからは「契約を延長できるかどうか不安」（50代）といった声が寄せられた。

フリーランスの半数超が、手取りは想像より少ないと回答

フリーランスには、税金や社会保険料などを差し引いた後に手元に残る金額が、契約金額から想像する金額と比べてどうかも尋ねた。「想像よりかなり少ない」「想像よりやや少ない」の合計は55.1％で、「想像通り」は34.6％だった。

独立してみて想定と違った点としては、「社会保険料や税の負担が大きかった」（29.5％）、「事務・経理の負担が大きかった」（25.6％）、「収入の変動が大きかった」（23.1％）が上位に挙がった。

働き方の転向を考えたことがある人も、フリーランスの方が多い

正社員には独立を、フリーランスには正社員として働くことを、これまでに検討したことがあるかどうかを尋ねた。「具体的に検討し、行動もした」「具体的に検討したが、行動には移していない」「漠然と考えたことはある」を合わせた「考えたことがある」人は、正社員が45.9％、フリーランスが67.9％だった。

このうち「具体的に検討した」人（行動の有無を問わない）は、正社員が21.2％、フリーランスが47.4％だった。情報収集や相談、応募などの行動にまで移した人も、正社員の11.0％に対し、フリーランスは23.1％だった。いずれも統計的に意味のある差だったとしている。

考えたことがある人（正社員67人、フリーランス53人）に理由を尋ねると、正社員の上位は「働く時間や場所の自由度を高めたいから」（38.8％）、「将来が不安だから」（34.3％）だった。フリーランスは「収入を増やしたいから」「将来が不安だから」がいずれも30.2％で並んだ。

一方、独立を考えたことがない正社員（79人）にその理由を尋ねると、「自分には向いていないと思うから」（50.6％）、「収入が下がるリスクがあるから」（34.2％）、「社会保険や制度の面で不利になりそうだから」（30.4％）が上位に挙がった。

老後の資金を不安に感じる人は正社員の方が多い

3年後を考えたときに不安に感じることを複数回答で尋ねたところ、「老後の資金」を挙げた人は正社員が42.5％、フリーランスが25.6％だった。正社員にとっては、全項目の中で最も多い回答だった。

正社員の25.3％は、現在の働き方を選んでいる理由に「生活の安定を重視しているから」を挙げている（フリーランスは11.5％）。安定を重視して正社員を選んでいる人が一定数いる一方で、老後の資金を不安に挙げる人は正社員の方が多かった。

「収入が下がること」「AIに仕事を代替されること」「健康を維持できないこと」など、その他の項目でも、正社員とフリーランスの間に統計的に意味のある差は見られなかった。

正社員の3人に2人は、フリーランスの報酬相場を知らない

正社員に、フリーランスエンジニアの1カ月当たりの報酬相場を知っているかどうかを尋ねたところ、「知らない」が65.8％、「聞いたことはあるが、金額までは知らない」が19.9％で、「おおよその金額まで知っている」は14.4％だった。

独立を考えたことがあるかどうかで分けると、差がはっきり出た。独立を考えたことがない人（79人）では、「知らない」が89.9％に上った。独立を考えたことがある人（67人）では「知らない」は37.3％で、具体的に検討したことがある人（31人）に限ると12.9％だった。

実際に独立するかどうかは別として、仮に独立する場合に1カ月当たりの報酬がいくら以上なら踏み切れるかも尋ねた。

最も多かったのは「50万円以上60万円未満」（17.1％）で、「60万円以上70万円未満」（15.1％）が続いた。60万円以上を挙げた人は56.2％で、100万円以上を挙げた人も24.0％いた。報酬相場を「知らない」と答えた96人でも、60.4％が60万円以上を挙げた。報酬は税引き前の金額で、複数の案件を受ける場合はその合計額を指す。

Hajimariは、どちらの働き方にも、相手から見て魅力に映る点と、本人が不安に感じている点があるとしている。