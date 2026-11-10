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更改のたびに迫られる判断 Horizonユーザーが抱える「移行のジレンマ」

多くの企業や自治体がオンプレミスサーバでVDI（仮想デスクトップ基盤）を運用している。代表的なVDI製品の一つがOmnissaの「Horizon」だ。ユーザー企業が調達したサーバに仮想化ソフトウェアを導入し、そこでHorizonを稼働させる構成が一般的で、数年ごとにハードウェアと仮想化ソフトウェアをまとめて入れ替えるのがシステム更改の習わしだった。

だが近年はこの常識が揺らいでいる。サーバや半導体メモリの調達コストが高騰し、仮想化基盤のライセンス体系も大きく変わった。これらの負担が同時にのしかかって、従来と同じ構成で更改することは難しくなりつつある。

IT部門にとっての大きな悩みは、システム移行の手法やハードウェア、ソフトウェアを十分に比べる時間も情報もないまま更改時期が迫って判断せざるを得なくなる点だ。その結果、DaaS（Desktop as a Service）など仕組みの異なるVDIに移行したり、VDIそのものをやめてFAT PC（端末側で処理を実行する一般的なPC）で旧来の運用に戻したりするケースが散見される。

Horizonのユーザー企業は、安定した同じ環境を今後も使い続けたいのが本音だろう。IT管理者はこれまでHorizonの利用を前提に運用手順やツールを整備してきたからだ。特に金融機関や自治体では閉域網でのVDI利用に関する根強いニーズがある。また、USB機器やプリンタを手元の端末と同じ感覚で扱える、画面転送の品質が安定しているなど、エンドユーザーが日常的に利用する機能の使い勝手はHorizonの強みとして一定の評価がある。

更改のたびに膨らむ負担は減らしたいが、エンドユーザーとIT管理者が慣れ親しんだ既存環境は維持したい――この要望をどう両立させるかが、Horizonユーザー企業にとって目下の課題だ。

Horizon 8はそのままに、サーバと仮想化基盤をAWSに任せる

この課題に応える選択肢の一つが、AWS（Amazon Web Services）の「Amazon WorkSpaces Core」だ。これは仮想デスクトップ向けのインフラをAWSがマネージドサービスとして提供し、その上で動かすVDIソフトウェアをユーザー企業が選べるサービスだ。Horizon 8とAmazon WorkSpaces Coreを組み合わせて仮想デスクトップを稼働させる「Horizon 8 on Amazon WorkSpaces Core」なら、オンプレミスと同様の操作体系で仮想デスクトップを展開、管理できる（一般的なユースケースである自動デスクトッププール方式は、Horizon 8のバージョン2406以降対応）。

オンプレミスのHorizonと比べると、ユーザー企業が自ら用意して管理する必要がなくなるのは、仮想化基盤とハードウェアの層だ。エンドユーザーが使うHorizon Client（端末から仮想デスクトップに接続するための利用者向けソフトウェア）、IT管理者が使うHorizon ConsoleとConnection Server（エンドユーザーの接続を仲介するHorizonの管理者向けソフトウェア）は、オンプレミスで展開する場合と同じソフトウェアおよびユーザーインタフェースを利用する。ゴールドイメージ（展開するデスクトップの元になるイメージファイル）を作成して更新するのも、これまでどおりユーザー企業側だ。ハードウェアと仮想化基盤は、AWSがマネージドで提供するため、これまでのようにサーバ仮想化製品群「VMware vSphere」を構築して、保守する必要はなくなる。なお、導入に当たっては、保有するHorizonライセンスをAWSで利用できるかどうかに加え、Windows OSのライセンス条件についても事前に確認する必要がある。

オンプレミスのHorizonと比べて何が変わるのか（提供：アマゾン ウェブ サービス ジャパン）《クリックで拡大》

既存環境に合わせて選べる3つの導入パターン

既存のHorizon環境からの移行方法は3つに整理できる。どのパターンでも管理画面は同じだ。エンドユーザーの使い勝手も、構成次第でこれまで同様に維持できる。

パターンAは、オンプレミスのPod（Horizonの管理単位）を残したまま、AWSに新しいPodを加える方法だ。Connection ServerなどHorizonの管理サーバを「Amazon Elastic Compute Cloud」（Amazon EC2）に構築し、「Cloud Pod Architecture」（CPA）で両方のPodを連携させることも可能だ。AWSのブログでは、新たにPodを構築するこの方法を「Expand」と呼んでいる。オンプレミスと併用しながら、段階的にクラウド移行したいケースに適した手法だ。

パターンBは、既存のPodをそのままAWSに延伸する方法「Extend」だ。オンプレミスのConnection Serverから、Amazon WorkSpaces Coreのデスクトップを管理する。「AWS Site-to-Site VPN」または「AWS Direct Connect」でプライベート接続し、Connection Serverとデスクトップ間の遅延を120ミリ秒以下に抑えることが技術要件となっている。この手法は一時的な増員や災害対策など、ハードウェアを買い足さずにデスクトップを増やす用途に向いている。

パターンCは、Connection Serverや「Unified Access Gateway」（UAG、外部からの接続を中継するゲートウェイ）を含め、Horizon環境の全体をAWSに置く方法だ。AWSのブログの分類では、ExpandのうちAWSに単独のPodを構築する形に当たる。オンプレミスのVDI基盤が不要になるため、更改を機に基盤を手放したい組織に向く。

Horizon 8をAWSで使う3つの導入パターン（提供：アマゾン ウェブ サービス ジャパン）《クリックで拡大》

ユーザー体験、運用管理、コスト――3つの視点で見る違い

エンドユーザーの体験：接続方法と操作感はそのまま

エンドユーザーはこれまでと同じHorizon Clientから接続し、画面転送にはHorizonの画面転送プロトコル「Blast Extreme」を使う。構成次第で、オンプレミスと同じエンドユーザー体験を維持できる。

運用管理：慣れたツールでライフサイクルを回す

IT管理者は、Horizon Consoleでデスクトップのプールを作成する。デスクトップを展開した後は、OSとパッチをWorkspace ONE UEMで、アプリケーションはWorkspace ONE UEMと「App Volumes」で配信・更新し、エンドユーザーごとの設定やプロファイルを「Dynamic Environment Manager」（DEM）で管理する。App Volumesは永続型のデスクトップにも対応しており、アプリケーションをOSから切り離して配信するため、更新や切り戻しがしやすい。

注意点は、Amazon WorkSpaces CoreがvSphereを使わないことだ。インスタントクローンなどvSphere固有の機能は使えないため、運用の一部を見直す必要がある。パッチ適用とアプリケーション更新は、前述のツールで自動化しておくと管理の負荷を抑えられる。

インフラとコスト：持たずに使う

ハードウェアを保有しないため、デスクトップの数を利用実態に合わせて増減できる。料金は、月額と時間単位の課金から選択可能だ。

Horizon 8には「電力最適化プール」の機能も備わっている。全デスクトップを事前に作成して一時停止状態で待機させて、エンドユーザーが接続したときに起動する仕組みで、時間課金のプールで使える。利用時間が決まっていない業務や、短期の開発やテスト環境などの用途では、使っていないデスクトップの稼働コストを抑えられる。

段階的に移行でき、閉域網でも運用可能

オンプレミスからクラウドへのHorizon環境の移行を一挙に進める必要はない。パターンAやパターンBのハイブリッド構成なら、一部の部門や災害対策の用途から始めて、段階的に範囲を広げることも可能だ。接続先がオンプレミスとAWSのどちらでも、エンドユーザーは同じHorizon Clientを使う。

クラウドサービスを使うとインターネット接続が避けられず、セキュリティの水準が下がるのではないか――金融機関や自治体のIT部門には、こうした懸念が根強い。だがHorizon 8 on Amazon WorkSpaces Coreは閉域網接続も実現できる。

パターンCの場合、本社や拠点からはAWS Direct Connectで接続し、Connection Serverでログインした後、デスクトップに直接つなぐ。インターネットは経由しない。在宅勤務や外出先からの接続には、パブリックサブネットに置いたUAGを「Elastic Load Balancing」（ELB）経由で公開し、ゲートウェイとして使う。Connection ServerがAmazon WorkSpaces CoreのAPIを呼び出す管理用の通信も、VPCエンドポイントを使えばインターネットを経由しない。1つの環境で、閉域網からの利用とインターネット経由の利用を両立させられるわけだ。

パターンCの構成例。インターネット経由と閉域網経由の両方の利用に対応する（提供：アマゾン ウェブ サービス ジャパン）《クリックで拡大》

閉域網で運用する場合は、ライセンス認証の仕組みも気になる部分だ。Horizon 8では、ライセンスをConnection Serverに登録して管理する。Termライセンスであれば認証がConnection Serverの中で完結し、外部のサービスに接続する必要がない。ライセンス認証まで含めて閉じた環境で運用できる点を、OmnissaはHorizonの強みの一つに挙げている。

Omnissaの製品は販売パートナー企業を通じて提供されていて、中にはAWSのパートナーを兼ねる企業もある。OmnissaとAWSは、Horizon 8 on Amazon WorkSpaces Coreを扱うパートナーを増やしながら、移行の検討から構築、運用まで支援する方針だ。

VDI基盤の更改は、ハードウェアを入れ替えるか、別の仕組みに乗り換えるかの二択で語られがちだ。Horizon 8 on Amazon WorkSpaces Coreはそのどちらでもなく、エンドユーザー体験と運用はHorizonのまま、基盤だけをクラウドに移す方法だ。次の更改方針を固める際に、候補の一つとして検討するとよいだろう。