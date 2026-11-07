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連載：AIに任せる、人が決める──2035年へのレガシーモダナイゼーション実務論

長年にわたって運用されてきた、プログラミング言語「COBOL」で構築されたレガシーシステムを移行するには、プログラムの処理内容だけでなく、プログラム間の依存関係やデータの流れ、業務上の意味なども把握する必要がある。AIを使えば大量のソースコードを解析できるが、こうした情報を正確に把握できるとは限らない。

AIと人間の役割分担を軸に、レガシーシステム刷新の実務を考える本連載。第4回で、AIが「読める」ことと「移行できる」ことを隔てているのは文脈の量だと書いた。では、その文脈をどう用意するのか。今回は、システムを構成する資産とその関係を「点と線」でつないだ地図を作り、AIが必要な情報をたどれるようにするための方法を解説する。「知識グラフ」と呼ばれるものだ。

「grep」で探させると文脈が切れる

AIにレガシーシステムのコードを読ませるとき、一番素朴な方法は、関係のありそうなファイルをまとめて渡すことだ。それで用が足りる場面もある。

だが規模が大きくなると、途端に破綻する。

例えば、データ項目の値が最終的にどの帳票に出力されるのかを知りたいとする。人が調べるなら、文字列検索コマンド「grep」などを使って、その項目を使用するプログラムを探す。その項目を使うプログラムを探し、呼び出し先をたどり、出力先のファイルを見つけ、そのファイルを読む別のプログラムを探し……と何段も追い掛ける。

AIエージェントにこれをさせると、文字列で検索し、当たったファイルを読み、また検索する。一見それらしく進む。だが途中で探し漏れが起きる。名前が微妙に違ったり、呼び出し先が実行時にしか決まらなかったり、ソースが別のライブラリにあったりするからだ。

厄介なのは、探し漏れに気付けないことだ。AIは見つかった範囲で答えを出す。第5回で書いた通り、その答えはもっともらしい。

実際、ある項目の影響範囲をAIに調べさせたところ、AIは12本のプログラムを挙げてきた。整った説明も付いていた。だが実際には17本あった。

残りの5本は取り込むときに名前が置き換わっていた。COBOLには、コピー句を取り込みながら文字列を差し替える書き方がある。コピー句には「:Z:-KKN-GK」と書き、取り込む側で「:Z:をWに読み替えよ」と指定する。同じ実体が、あるプログラムでは「W-KKN-GK」、別では「C-KKN-GK」になる。文字列では当たらない。

人が同じ探し方をしても結果は同じだった。いずれにせよ見落としが生じる可能性はある。問題はAIではなく、探し方にある。

では、どうすればよいのか。AIに「探させる」のではなく、関係を「たどらせる」ことが重要になる。

AIに渡す文脈をどう作る？ 点と線で「資産の地図」を描く

AIがプログラム間の依存関係やデータの流れをたどるには、システムを構成する資産とその関係を可視化した「地図」が要る。ここからは、その地図を「知識グラフ」として構築し、AIに活用させる方法を解説する。

地図の作り方は難しくない。資産を点にして、関係を線にする。そのイメージを図1に示す。

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