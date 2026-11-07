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生活雑貨ブランド「無印良品」を展開する良品計画は2026年11月4日、同年10月30日に公表した公式スマホアプリ「MUJIアプリ」における顧客情報流出の可能性について、追加調査で判明した続報を発表した。

2026年10月30日の第一報では、流出の可能性がある対象を「MUJIアプリ」の利用者、最大約2726万件（退会した顧客情報を含む）に限定していたが、その後の調査で「無印良品ネットストア」の利用者も対象に含まれることが判明した。さらに、一部の顧客の氏名や住所、電話番号に加え、クレジットカード情報にも外部からアクセスされた可能性があるという。

「無印良品ネットストア」単体の利用者も流出対象に

良品計画が2026年10月30日に公表した「無印良品の公式アプリ『MUJIアプリ』におけるお客さま情報流出の可能性について」（第一報）では、情報漏えいの可能性がある対象者を「MUJIアプリ」の利用者とし、漏えいした可能性のある情報項目をメールアドレスや生年月日、性別の3項目としていた。 しかし、第一報の公表後も調査を継続した結果、影響範囲が当初の発表よりも広いことが確認された。新たに判明した流出対象には、「MUJIアプリ」を利用しておらず「無印良品ネットストア」のみを利用している顧客も含まれる。 また、漏えいした可能性のある情報項目についても、第一報で挙げたメールアドレス、生年月日、性別だけでなく、一部の顧客については氏名、住所、電話番号が含まれていることが分かった。 外部からアクセスされた可能性のある対象者と情報（2026年11月4日時点）（出典：良品計画のプレスリリース） MUJI Cardや登録済みクレジットカード情報にも外部アクセスの可能性 今回の追加調査では、決済に関わる情報への影響も明らかになった。外部からアクセスされた可能性があるクレジットカード情報の対象は以下の通りだ。 クレジットカード会社のクレディセゾンが発行するクレジットカード「MUJI Card」の情報

MUJIアプリにおいて顧客が登録した一部のクレジットカード情報

無印良品ネットストアにおいて顧客が登録した一部のクレジットカード情報 良品計画は、外部からの不正アクセスを遮断し、今回対象になったシステム以外にも影響がないかどうかを監視している。2026年11月4日時点でMUJIアプリおよび無印良品ネットストアは利用可能だ。ダークWebへの顧客情報の流出や情報を悪用した被害は確認されていないという。 同社は引き続き原因や影響範囲の特定を進め、連絡事項が判明した場合、速やかに公表するとしている。