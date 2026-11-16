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AIの悪用によってサイバー攻撃は高度化・高速化している。ポイントソリューションを組み合わせる従来型の対策では、攻撃者のスピードに太刀打ちするのは難しい。

こうした状況を打開する手段として、「個別最適」から脱却し、総合セキュリティプラットフォームによって「全体最適」を目指すアプローチが注目されている。これを「Platformization」（プラットフォーム化）というキーワードで推進しているのがPalo Alto Networks（以下、パロアルトネットワークス）だ。

ネットワンパートナーズは、こうしたパロアルトネットワークスのアプローチを支持するITディストリビューターの1社として、販売パートナーに向けてパロアルトネットワークス製品の提案を強力に支援している。

パロアルトネットワークス製品が、AI時代における日本企業のセキュリティ課題をどう解決するのか。そしてネットワンパートナーズは販売パートナーをどう支援するのか。同社に話を聞いた。

攻撃者のスピードに、企業の意思決定が追い付かない

AIによってサイバー攻撃の実行スピードが加速する中、日本企業にはどのような課題があるのか。ネットワンパートナーズの高野駿氏は「個々のセキュリティツールの機能が不足しているというより、意思決定のスピードが攻撃の進化に追い付いていない印象です」と指摘する。

ネットワンパートナーズの高野駿氏（プロダクト第2事業本部 セキュリティプロダクト第2部 第1チーム エキスパート）

必要な製品は導入済みでも、製品ごとに運用チームや管理者が分かれるため、環境を横断した可視化や迅速な判断が難しい。アラートの分析や初動対応を手作業に頼れば、対応はさらに遅れる。「人手に依存した対策のままでは、スピードの差は開く一方です」

セキュリティの「全体最適」を実現するパロアルトネットワークスのPlatformization

こうしたギャップを埋めるには、対策と運用を「全体最適」の視点で捉え直すとともに、守る側もAIを活用する必要がある。

ネットワンパートナーズがパロアルトネットワークス製品の提案支援に注力する理由はこうした背景にある。「従来のソリューションはコンポーネント単位で設計されてきましたが、これに対してパロアルトネットワークス製品はITアーキテクチャ全体がつながるように考えられています」（高野氏）

例えば端末がマルウェアに感染した場合、その前段階でファイアウォールや認証基盤が攻撃を受けている可能性が高い。全体最適のアプローチなら、これらを一連の攻撃として可視化し、迅速に対策を講じられる。

「フロンティアAIという最前線の領域をいち早く捉え、ソリューションを打ち出す先進性に加え、Platformizationで全体最適を追求できるメリットは大きいと考えています」とネットワンパートナーズの村田洋朗氏は話す。

ネットワンパートナーズの村田洋朗氏（プロダクト第2事業本部 セキュリティプロダクト第2部 技術第2チーム エキスパート）

AI for Securityを自社グループでも実践

パロアルトネットワークスは、AIを悪用した攻撃への対抗策として防御側もAIを活用する「AI for Security」に対応するソリューションを打ち出している。その核になるのが、AIでリアルタイムに脅威を検知・分析・防御する「Precision AI」と、SOC（セキュリティオペレーションセンター）業務を高度に自動化する「Cortex XSIAM」だ。

ネットワンパートナーズは、これらのソリューションの活用も積極的に推進している。SCSKグループの一員として、SCSKでのCortex XSIAMの導入を支援したのもその一例だ。

SCSKはこれまで段階的にセキュリティ対策を強化してきたが、運用面に課題があった。製品ごとにSOCのチームが分かれていた上、EDRのログをSIEMに取り込めず、ログの相関分析も難しい状態だった。

そこでSCSKはCortex XSIAMを導入し、EDRを含む多様なログを1つのプラットフォームに統合。AIによる分析からインシデントの特定、対応の自動化まで一気通貫で処理できるようになり、分かれていたSOCチームも1つにまとまった。CSIRTの初動対応も大幅にスピードアップしている。

Security for AIをカバーして両軸での対策が可能に

もう1つ欠かせないのが、企業のAI活用を守る「Security for AI」の観点だ。

「ポリシーやガバナンスの整備、情報漏えいやシャドーAIへの対策、AIエージェントの保護などを進める企業は多いでしょう。ただ、ルールで利用を厳しく制限すれば、AIのメリットも失われかねません。セキュリティを担保しながらAIを活用できる環境づくりの支援が求められています」（高野氏）

こうした環境づくりのためにネットワンパートナーズが今後展開に力を入れるのが、生成AIアプリケーションやAIモデル、AIエージェントなど、企業のAI活用を包括的に保護するAIセキュリティプラットフォーム「Prisma AIRS」だ。

ネットワンパートナーズは現在、Prisma AIRSを検証中だという。村田氏は、Prisma AIRSの強みとして、まず対応するAIモデルの幅広さを挙げる。「当社が確認しただけでも『AI Model Security』では、52種類のモデル関連ファイル形式に対応しており※、さまざまなAIモデルのセキュリティリスクを検査できます。つまり急速に増加するAI サービスやアプリケーションに対してカバーできる範囲が広いのです。さらに『AI Runtime Security』を組み合わせることで、AIアプリケーションの運用時に発生する脅威にも対処できます」

※2026年10月取材時点。

日本語翻訳の精度やレポートの質も高く評価する。「自動化で人の作業を減らすことは重要ですが、人でなければ対応できない領域は残ります。何が起きて何をすべきかを人が判断できるよう、分かりやすいPDFレポートを出力できる点は非常に有用です」

AI for SecurityとSecurity for AIの両輪で取り組む上でも、キーワードになるのはやはりPlatformizationだ。「AIも含めた幅広い領域を単一のプラットフォームでカバーすることで、攻撃者を上回るスピードで対応できるようになります」（高野氏）

技術支援からマーケティング支援まで幅広いパートナー向け支援

ネットワンパートナーズは、ディストリビューターとして販売パートナーを手厚く支援している。高野氏は「製品の価値やコンセプトはもちろん、セキュリティの概念や考え方も含めて販売パートナーを通じて広く伝えることが当社の使命です」と語る。そのために、提案から導入、運用まで全てのフェーズをカバーする支援メニューを用意している。

提案フェーズでは相談からPoC（概念実証）までを、導入フェーズではハンズオントレーニングや構築支援を、運用開始後はQAサービスや自営保守サービスを提供する。マーケティング支援も行う。

パロアルトネットワークス製品を扱う技術者向けの専門的なトレーニングに加え、セキュリティ未経験者向けには特定のメーカーにとらわれずにセキュリティの基礎を学べるトレーニングも提供している。要望があれば少人数のプライベートセミナーなども実施する。

これからパロアルトネットワークス製品を扱いたいという企業には、パロアルトネットワークスとの契約に向けたコンサルティングをはじめ、技術面、ビジネス面の双方で伴走する。パロアルトネットワークスが用意するパートナー向けの各種プログラムについても、同社が内容を咀嚼（そしゃく）し、販売パートナーに適したプログラムを案内する。

「必要なら要件を整理した上でエンドユーザーさまのところにも一緒に伺い、提案をご支援します」（村田氏）

ネットワンパートナーズは、SCSKとの統合で支援体制をさらに強化している。「当社はインフラに、SCSKはアプリケーション開発を中心とした上位レイヤーに強みを持っています。今回の統合でエンジニア数も増え、より充実した体制で支援できるようになりました」（村田氏）

さらにSCSKの複数のセキュリティ関連組織が融合して発足したSCSKセキュリティが運用をカバーする。提案から導入前の検証、構築、運用までグループで一貫した支援が可能だ。

顧客自身も気付いていない課題まで咀嚼（そしゃく）して提案する

ネットワンパートナーズが重視するのが、「エンドユーザーが最終的に何を目指しているのか」「まだ言語化できていない要件は何か」といった本質的なニーズを把握した上で提案することだ。

「お客さまが意識していなかったところまで含めてリスクや課題を整理し、難しい技術を咀嚼して提案する。そうすることで、お客さまに理解、納得した上でセキュリティを強化していただけます」（村田氏）

冒頭の通り、攻撃者のスピードに対応できる運用体制を築けていない日本企業は多い。製品を導入するだけでは、このギャップは埋まらない。顧客ごとの課題に合わせて提案できる販売パートナーと、それを支えるディストリビューターの存在が欠かせない。

村田氏は、ディストリビューターの役割を「この国のITナレッジの分電盤」と表現する。メーカーの技術や魅力を、販売パートナー、そしてエンドユーザーへと隅々まで行き渡らせる存在という意味だ。「メーカーの製品を日本に持ってくる立場として、まず自分たちが一番の理解者になり、それを販売パートナーに伝え、共に育つ。それがひいてはエンドユーザーの安全につながります。今後も当社は日本企業が安心してITを活用できる環境を、根幹から支えたいと考えています」