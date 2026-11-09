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昨今、特に2026年中盤から現在にかけて、個人情報などの漏えい事件が後を絶たない。ほぼ毎日のように国内のいずれかのサーバが侵害を受けていると言っても過言ではない状態である。こうした事件の激増は、AIの進化による脆弱（ぜいじゃく）性発見の高速化によるところが多いと考えられ、侵入そのものを防ぐことが難しくなってきているのも事実である。

一方で、攻撃に対する防御策や被害を最小限に留める策も日々進化しており、情報システムを利用するユーザー企業も、構築するベンダーも、これらの情報を取得し、実装していくことが必要となる。

ただ、防御にはコストも時間も人的資源もかかる。何でも無限にできればそれに越したことはないが、多くの組織ではやれることに限りがある。これはシステムを構築するベンダーも同じことである。

では、一体、何をどこまでやっておくべきなのか。これを具体的に判断をした判決があったので紹介したい。ITの技術は日進月歩であり、本判決に示す対策もいずれは陳腐化するが、内容を見る限り現在でもまだ有用だと考えられるので、参考にされたい。

サーバ事業者に管理を丸投げ

東京地方裁判所 平成25年3月19日判決より カード決済代行業者のある加盟店が共同購入型クーポンサイトの運営を開始した。この際、クレジットカード決済について決済代行業者とサービス契約を締結した。 ところがある時、ある顧客からサイト利用後にカードが不正利用されたとの報告があり、調査の結果、このWebサイトから最大603件のカード情報が漏えいしたと推測された。カード決済代行業者はこの調査などのために損害が発生したとして約1903万円の損害賠償を加盟店に求める提訴をした。 事件番号 平成23（ワ）39121

本訴訟の中心的な争点は、「加盟店が契約上求められていたセキュリティ対策を十分に講じていたといえるか」と「その義務違反によって決済代行業者に生じた損害をどこまで賠償すべきか」である。

加盟店と決済代行業者との契約では、「加盟店は、カード情報や決済システムが第三者に閲覧、改ざん、破壊されないための措置を講じること」とされ、「この義務に違反して決済代行業者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する」との定められていた。

加盟店はWebサイトを自社サーバではなく、サーバ事業者のレンタルサーバで運用していた。そして、「サーバ管理の専門家である事業者にセキュリティを任せており、それをもって必要な義務は果たしていた」と主張した。

これに対して決済代行業者は、「単にレンタルサーバを利用しているだけでは、カード情報を扱うWebサイトに必要なセキュリティ対策を講じたことにはならない」と主張した。問題は、「専門業者に管理を委託していたかどうか」ではなく、「実際にどのようなセキュリティ対策が講じられていたか」というわけだ。

では、カード情報のような重要な情報を扱うシステムでは、具体的に何をどこまでやれば「必要な措置を講じた」といえるのだろうか。その水準は、当時一般的だった対策で足りるのか、それとも扱う情報の重要性に応じて、より高いものが求められるのだろうか。

判決文の続きを見てみよう。