AIエージェントと外部のツールをつなぐ「MCP」が、大きな転換点を迎えています。2026年7月の仕様改訂では、サーバ側で通信の状態を保持しない「ステートレス化」が進められました。この変更は、企業がMCPを導入、運用する上で何を意味するのか。まずはMCPの普及状況を振り返りながら、仕様改訂の背景や影響を整理します。
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連載：Agent時代の必須知識 APIから読み解くAIの裏側
AIエージェントが外部のシステムやサービスと連携する際に欠かせない「API」に着目し、その仕組みやセキュリティ、コスト、設計上の課題を解説する本連載。第1回と第2回では鍵の管理を、第3回と第4回ではコストを見てきました。どちらも、エージェントがAPIを呼ぶという前提の上に立つ話です。
第5回となる今回は、AIエージェントとAPIの橋渡し役を担う「MCP」（Model Context Protocol）を掘り下げます。2026年7月28日、MCPの仕様には、これまでで最大の改訂が加えられました。この改訂で、MCPサーバはごく普通のWebの部品に近づきます。そして、その先で問われるのは、APIを誰に向けて設計するのか、という問いです。
まず、MCPとは何かを簡単に説明します。MCPは、エージェントを外部のツールやデータ、サービスへつなぐための共通規格です。エージェントを頭脳に例えるなら、その手足に当たる部分の接続仕様だと考えると分かりやすいでしょう。Anthropicが2024年11月に公開し、その後わずかな期間で事実上の標準になりました。
MCP以前は、AIモデルとデータソースの組み合わせごとに、専用のつなぎ込みが必要でした。モデルがn種類、つなぎ先がm種類あれば、n×m通りの実装が要ります。連携先が増えるたびに個別のつなぎ込みを作り足し、どこかの仕様が変わればその都度直す。保守の負担が膨らみ、規模を広げるほど行き詰まりました。
その課題を解決するために生まれたのが、MCPです。共通の規格を一つ挟めば、各モデルも各連携先も、MCPに一度対応するだけでよくなります。理想化すれば、必要な実装はモデル側のn個と連携先側のm個、つまりn＋mへ近づきます。掛け算で増えていた連携コストを、足し算に近づけるのがMCPの狙いです。
普及の速さは、数字に表れています。MCPの2026年7月の公式発表によれば、主要なSDK（ソフトウェア開発キット）全体で月当たり5億回近くがダウンロードされ、「TypeScript」と「Python」はそれぞれ累計で10億回を超えました。また、Linux Foundationによれば、2025年12月の時点で公開済みのMCPサーバは1万を超えていました。
主要なAIベンダーは、そろってMCPに対応しています。一つのMCPサーバを作れば、対応するどのクライアントからも同じように使える。この「一度作れば、どこでも使える」性質が、普及を後押ししました。実際、Pinterestは、MCPツールが月におよそ6万6000回利用されており、月当たり約7000時間の工数削減になると推計しています。
そして2025年12月、Anthropicはこの規格をLinux FoundationのAgentic AI Foundation（AAIF）へ寄贈しました。これによって、MCPのガバナンスは特定企業主導から、ベンダー中立な財団の下へ移りました。寄贈に合わせて、OpenAI、Google、Microsoft、Amazon Web Services（AWS）、Cloudflare、Bloombergといった企業がメンバーに名を連ねました。
今回の改訂の要点を一言でいえば、MCPが「ステートレス」になったことです。まずは何が変わったのか、順に見ていきます。
従来のMCPは、通信を開始する際にセッションを初期化する方式でした。HTTPを使った通信方式「Streamable HTTP」でセッション管理を使うMCPサーバは、初期化時にセッションIDを発行し、クライアントは以降のリクエストでそのIDを返す。このやり方は、1台のサーバで動かすうちは問題ありません。
ところが、サーバを複数台並べて動かそうとすると、途端に扱いにくくなります。各サーバインスタンスがセッションステートを自分の中に抱えていると、クライアントを特定の1台に固定するスティッキーセッションや、ステートを共有するための仕組みが要る。水平にスケールさせる上で、これが足かせになりました。
新しい仕様は、この仕組みを丸ごと取り払いました。セッションの初期化に使っていた「initialize／initialized」のやりとりはなくなり、セッションIDを通知するための「Mcp-Session-Idヘッダ」も廃止されました。クライアントは、プロトコルのバージョンや自身の識別情報、対応機能を、リクエストのたびにメタデータ用の「_meta」フィールドに載せて送ります。ステートを持ちたい場合は、サーバが発行したハンドルを、通常のツール引数として渡す方式に変わりました。一つ一つのリクエストが、それだけで完結するようになったわけです。
この変更が意味を持つのは、運用の現場です。新しい仕様では、どのリクエストをどのサーバが受けても構わず、単純なラウンドロビンのロードバランサの後ろでさばけます。MCPサーバで利用可能なツールの一覧を取得する「tools/list」のようなリクエスト結果は、サーバが許す期間だけキャッシュできます。
公式発表では、これによってMCPは「第一級のHTTPワークロード」になったと表現されています。サーバが処理の途中でクライアントに確認を求めるときのために、複数往復のリクエスト（MRTR：Multi Round-Trip Requests）という仕組みも加わりました。AWSの「Amazon Bedrock AgentCore」やCloudflareの「Workers」など、標準的な実行基盤にそのまま乗せる動きも始まっています。
セキュリティ面も強化されました。複数の仕様改善提案（SEP：Specification Enhancement Proposal）によって、認可の仕組みが「OAuth 2.0」や「OpenID Connect」の実運用に近づいています。例えば、クライアントに認可サーバを誤認させる「ミックスアップ攻撃」を、発行元を検証することで防ぐ仕組みが加わりました。さらに、「Mcp-Method」や「Mcp-Name」といったヘッダを使えば、ツール呼び出しごとの認可を、サーバのコードに届く前、ゲートウェイの段階で振り分けられます。第2回で述べた、鍵とアクセスをゲートウェイで管理するという設計が、仕様のレベルでやりやすくなったわけです。
もっとも、いいことばかりではありません。プロトコルが手放したステートは消えるわけではなく、その管理をアプリケーション側が引き受けます。実データを外部に置き、エージェントにはそれを指すハンドルだけを持たせれば負担は小さく抑えられますが、途中結果やステートを会話の中で持ち回る設計では、やりとりが長引くほどコンテキストの重さが無視できなくなります。第3回で見たトークンの問題と、直接つながっています。
このように、MCPは2026年7月の仕様改訂によってステートレス化され、一般的なHTTPサービスと同様に負荷分散や水平スケーリングを実現しやすくなりました。
ただし、今回の改訂が本当に意味することは、運用のしやすさだけではありません。ステートレス化によって、MCPサーバはもはや特別な存在ではなくなり、既存のWebインフラの上で動く普通の部品になりました。AIエージェントと企業の既存システムをつなぐ層が、これまで積み上げてきたWeb技術の延長線上に置かれたのです。
MCPの進化は、企業にある既存のAPIをAIエージェントに利用させるための仕組みや、APIの設計の在り方にも変化をもたらします。次回は、既存のREST APIをMCPに対応させる上で、APIの仕様を機械可読な形式で記述する「OpenAPI」が果たす役割を解説します。AIエージェントが自らAPIを選び、呼び出す時代に、APIの設計で何を重視すべきなのかも考えます。
[1]Anthropic「Introducing the Model Context Protocol」（2024年11月の公開）
[2]Model Context Protocol Blog「The 2026-07-28 Specification」（SDKダウンロード数、MCPのステートレス化、HTTPインフラへの適合、非推奨ポリシー）
[3]Pinterest Engineering「Building an MCP Ecosystem at Pinterest」（MCPツールが月約6万6000回利用、月約7000時間の削減という推計）
[4]Linux Foundation「Agentic AI Foundation（AAIF）設立発表」（2025年12月。公開済みMCPサーバ1万超、MCPの寄贈、Platinumメンバー）
[5]Model Context Protocol「Key Changes（2026-07-28 changelog）」（セッション／ハンドシェイク廃止、_meta方式、ハンドルをツール引数として渡す）
[6]Model Context Protocol Blog「Beta SDKs for the 2026-07-28 MCP Spec」（ラウンドロビンでのスケール、MRTR）
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