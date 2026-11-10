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連載：Agent時代の必須知識 APIから読み解くAIの裏側

AIエージェントが外部のシステムやサービスと連携する際に欠かせない「API」に着目し、その仕組みやセキュリティ、コスト、設計上の課題を解説する本連載。第1回と第2回では鍵の管理を、第3回と第4回ではコストを見てきました。どちらも、エージェントがAPIを呼ぶという前提の上に立つ話です。

第5回となる今回は、AIエージェントとAPIの橋渡し役を担う「MCP」（Model Context Protocol）を掘り下げます。2026年7月28日、MCPの仕様には、これまでで最大の改訂が加えられました。この改訂で、MCPサーバはごく普通のWebの部品に近づきます。そして、その先で問われるのは、APIを誰に向けて設計するのか、という問いです。

MCPは、エージェントとAPIをつなぐ標準になった

まず、MCPとは何かを簡単に説明します。MCPは、エージェントを外部のツールやデータ、サービスへつなぐための共通規格です。エージェントを頭脳に例えるなら、その手足に当たる部分の接続仕様だと考えると分かりやすいでしょう。Anthropicが2024年11月に公開し、その後わずかな期間で事実上の標準になりました。

MCP以前は、AIモデルとデータソースの組み合わせごとに、専用のつなぎ込みが必要でした。モデルがn種類、つなぎ先がm種類あれば、n×m通りの実装が要ります。連携先が増えるたびに個別のつなぎ込みを作り足し、どこかの仕様が変わればその都度直す。保守の負担が膨らみ、規模を広げるほど行き詰まりました。

その課題を解決するために生まれたのが、MCPです。共通の規格を一つ挟めば、各モデルも各連携先も、MCPに一度対応するだけでよくなります。理想化すれば、必要な実装はモデル側のn個と連携先側のm個、つまりn＋mへ近づきます。掛け算で増えていた連携コストを、足し算に近づけるのがMCPの狙いです。

図1 個別接続の掛け算を、共通規格による足し算へ（提供：Postman）

普及の速さは、数字に表れています。MCPの2026年7月の公式発表によれば、主要なSDK（ソフトウェア開発キット）全体で月当たり5億回近くがダウンロードされ、「TypeScript」と「Python」はそれぞれ累計で10億回を超えました。また、Linux Foundationによれば、2025年12月の時点で公開済みのMCPサーバは1万を超えていました。

主要なAIベンダーは、そろってMCPに対応しています。一つのMCPサーバを作れば、対応するどのクライアントからも同じように使える。この「一度作れば、どこでも使える」性質が、普及を後押ししました。実際、Pinterestは、MCPツールが月におよそ6万6000回利用されており、月当たり約7000時間の工数削減になると推計しています。

そして2025年12月、Anthropicはこの規格をLinux FoundationのAgentic AI Foundation（AAIF）へ寄贈しました。これによって、MCPのガバナンスは特定企業主導から、ベンダー中立な財団の下へ移りました。寄贈に合わせて、OpenAI、Google、Microsoft、Amazon Web Services（AWS）、Cloudflare、Bloombergといった企業がメンバーに名を連ねました。

2026年7月28日、MCPはステートレスになった

今回の改訂の要点を一言でいえば、MCPが「ステートレス」になったことです。まずは何が変わったのか、順に見ていきます。