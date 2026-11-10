企業ではさまざまな業務にSaaS（Software as a Service）が利用されているが、AIエージェントが人間に代わって業務アプリケーションを操作するようになれば、SaaSの利用形態も一変する可能性がある。

AIエージェントの普及は業務アプリケーションにどのような影響を及ぼすのか。調査会社IDCのエリック・ニューマーク（Eric Newmark）氏は、2026年10月5日に公開したブログで、SaaSのUI（ユーザーインタフェース）が役割を失いつつあると指摘した。

ニューマーク氏は、SaaSのUIの変化が企業向け業務アプリケーション市場の競争構造を変えるだけでなく、業務アプリケーションの在り方にも影響を及ぼすと予測する。どう変わる可能性があるのか。

同氏は、Salesforceが自社の従来型UIの外から業務機能を利用できるようにした動きを、変化を象徴する事例として挙げる。

同氏によれば、Salesforceは「Claude」や「Slack」など、自社の画面以外からも業務を実行できる仕組みを提供している。これは、業務データやワークフロー、ビジネスロジックを、個々のSaaSの画面から切り離す動きだと捉えられる。

こうした変化によって重要になるのが、SaaSに代わって利用者と業務機能をつなぐ新たな接点だ。ニューマーク氏は、その接点を支配するプラットフォーム企業を「大家」、そこに機能を提供するSaaSベンダーを「借り手」に例える。

例えばSlackやClaudeの他にも、「Microsoft Teams」や「Microsoft Office」「ChatGPT」などがさまざまなSaaSの機能を呼び出す入り口になれば、個々のSaaSベンダーは、自社のUIを通じて利用者との接点を確保することが難しくなる。

プラットフォームを運営する企業は、利用者との接点を握るだけではない。どの業務が、どの程度の頻度で、どのような順番で、どの役割の利用者によって実行されているのかといったメタデータも蓄積できるようになる。

ニューマーク氏は、こうした利用者との接点や利用状況に関する情報を握ることが、プラットフォーム企業の競争力につながるとみている。

AIエージェント時代の“入り口”を巡る競争

ニューマーク氏は、この競争を過去のプラットフォーム競争になぞらえている。

かつてはWebブラウザがインターネットへの入り口を巡って競争し、スマートフォンの普及後はモバイルOSがアプリケーションへの入り口を巡って競争した。AIエージェント時代には、人間とAIエージェントが接する場所を巡って、同様の競争が起きるという。

同氏は、次のプラットフォーム競争で勝利するのは、必ずしも最も優れたAIエージェントを開発した企業ではなく、人間とAIエージェントが実際に接する場所を支配する企業だと予測する。

こうした競争に参入するのは、既存の業務アプリケーションベンダーだけではない。Meta Platformsが2026年9月28日に発表した企業向けプラットフォーム「Meta Enterprise Platform」も例に挙げている。

Metaは、AIエージェントやAPI、開発ツールを組み合わせ、外部サービスの機能を自社のプラットフォームから利用できる環境の構築を進めている。同氏は、こうした動きも新たな利用者接点を巡る競争の一環だと位置付ける。

「ヘッドレス化」は避けられない？

ニューマーク氏は、企業向けのアプリケーションベンダーが自社のUIから機能を切り離す「ヘッドレス化」の方向性はほぼ定まっており、その方向性に抵抗しようとするベンダーは困難な道のりを歩むことになると指摘している。

もう一つ重要になるのが、自社の機能をどのプラットフォームから利用できるようにするのか、どのような条件で提供するのかという判断だ。

同氏はベンダーに対して、複数のプラットフォームが競争している今の段階から提供条件の交渉を進めるよう提言する。将来、特定のプラットフォームに利用者が集中すれば、SaaSベンダー側の交渉力が低下する可能性があるためだ。

どのプラットフォームが主導権を握るかは現時点では分からないことから、複数のプラットフォームに対応し、特定の企業への依存を避けることも重要だとしている。

この予測が現実になれば、企業が業務システムを選定する際にも、従来とは異なる観点が求められる可能性がある。個々のSaaSの機能や使いやすさだけでなく、AIエージェントや他の業務アプリケーションとの連携性、利用者との接点を担うプラットフォームへの依存度なども、重要な検討事項になると考えられる。