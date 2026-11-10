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人手不足とデジタルトランスフォーメーション（DX）の加速を背景に、建設現場でも生産性向上に役立つITツールやIoT（モノのインターネット）機器を使うための通信手段が欠かせなくなっている。一方で携帯電話回線の基地局がない山間部や港湾地区、基地局アンテナより高い高層建築の現場では、安定した通信手段を確保しにくい。携帯電話回線が使える現場でも、作業員の増加に伴って通信速度が低下し、安定した運用が難しくなる場合がある。

土木・建設機器のレンタルを手掛けるアクティオは、通信手段の確保が難しい現場でインターネット接続を可能にするために、ソフトバンクを通じて、法人向け低軌道衛星インターネットサービス「Starlink Business」の機材レンタルサービスを始めた。Starlink Businessは衛星と通信するアンテナやルーターを設置して使う。ただし付属のルーターは近距離での使用を前提にしており、通信可能な範囲が限られていた。

Starlink Businessだけでは足りない――必要だった工夫とは

この課題を解消するために、アクティオはStarlink Businessを活用しつつ、現場のより広い範囲で安定したインターネット接続を実現した。どのように実現したのか。

アクティオが取り組んだのは、Starlink Businessに屋外用の無線LANアクセスポイントを組み合わせることだ。具体的には、防じん・防水性能と耐環境性能を備え、直射日光下でも稼働する、バッファローの無線LANアクセスポイント「WAPM-1266WDPRA」を採用した。 現場の規模に合わせて、Starlink Businessのアンテナ1基に対して、WAPM-1266WDPRAを1台〜複数台組み合わせる構成にした。規模や使用目的によっては、Starlink Businessを複数回線契約して、それぞれのアンテナにWAPM-1266WDPRAを接続するという。WAPM-1266WDPRAの配置台数は、標準的な現場で4〜5台、大規模な現場では20台以上になる。 土木では掘削の進行、建設では壁や床の設置によって、WAPM-1266WDPRAが必要になる場所や範囲が変わる。アクティオはレンタルサービスの内容を工夫し、工事の進行に合わせてWAPM-1266WDPRAの設置場所や台数を見直せるようにした。WAPM-1266WDPRAの設置や設定に加えて、バッファローのリモート管理サービス「キキNavi」を使った稼働中の遠隔監視まで、レンタルサービスの内容に含めた。 アクティオは防じん・防水性能を備えることや、直射日光下でも使用できることなど、屋外での使用に適した製品であることを重視して無線LANアクセスポイントを選定し、WAPM-1266WDPRAを選んだ。単管パイプ（足場などに使う鋼管）など現場の資材に取り付けるだけで使えること、キキNaviで遠隔管理できることも、WAPM-1266WDPRAの選定を後押しした。 現場の規模や状況に応じて無線LANアクセスポイントを配置 Starlink BusinessとWAPM-1266WDPRAの組み合わせにより、従来は通信手段を確保しにくかった山間部や港湾地区、高層建築の現場でも、安定したインターネット接続が可能になった。アクティオの顧客企業の現場ではITツールやIoT機器を使いやすくなり、業務の効率化と生産性向上に役立っているという。 キキNaviの遠隔監視により、アクティオは遠方の現場に出向かなくてもWAPM-1266WDPRAの稼働状況を管理できるようになり、トラブルへの対処が容易になった。電源抜けといった単純なトラブルの早期特定や、通信トラブルの原因の迅速な切り分けも実現した。 アクティオによると、人手不足が深刻な土木・建設分野では、生産性向上に直結する通信手段の整備は、人材の確保や定着にも関わる重要な要素になっている。現場や作業員宿舎でインターネット接続ができるようにすることで、顧客企業における作業員の利便性や満足度の向上を支援する。 本稿は、バッファローが2026年10月15日に公開したプレスリリースおよび導入事例を基に作成しました。