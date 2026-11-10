NTTドコモは2026年11月5日、「ドコモオンラインショップ」と「My docomo」に対する外部からの不正アクセスを確認し、両サービスの各種手続きを停止したと発表した。

同日午後6時30分には、一部の顧客情報が流出したことを公表。対象は最大約30万件に上る。さらに翌6日の第三報では、本人確認書類の番号や契約内容に加え、一部の顧客については金融機関の口座番号なども流出情報に含まれることが明らかになった。両サービスの緊急メンテナンスは続いており、復旧時期は未定だ。

発表によると、ドコモは2026年11月4日にドコモオンラインショップとMy docomoへの外部からの不正アクセスを確認した。これを受け、翌5日午前1時5分ごろから両サービスの各種手続きを停止。午前9時時点の第一報では、同社サーバに外部から不正アクセスされた可能性が高いと説明し、原因や影響範囲の特定に向けた調査を進めているとした。

同日午後6時30分の第二報では、緊急メンテナンスを開始する前の不正アクセスによって、一部の顧客情報が流出したことを確認したと発表した。対象は最大約30万件で、当初は氏名や住所、生年月日、携帯電話番号、連絡先電話番号などが流出情報として示されていた。

翌6日午後6時の第三報では、流出した情報の項目を具体化した。対象となる顧客に関する情報として、氏名や生年月日、年齢、住所、連絡先電話番号、メールアドレス、本人確認書類の番号、携帯電話番号、契約開始年月日などを挙げた。さらに、料金プラン、オプション、割引といった契約内容も含まれる。

一部の顧客については、法定代理人や手続代理人の氏名・連絡先、勤務先や法人の名称・所在地、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義なども流出情報に含まれる。子育て応援プログラムに関する情報も対象となった。流出した情報の項目は顧客によって異なる。

対象件数は最大約30万件とされているが、具体的な流出件数や情報の範囲については引き続き調査中だ。不正アクセスの侵入経路や、攻撃を許した具体的な原因も明らかになっていない。

ドコモを装うフィッシングにも警戒 サービス停止は長期化か

今回の流出では、氏名や住所、連絡先に加えて、本人確認書類の番号や契約内容なども対象となっている。こうした情報が悪用された場合、ドコモや関係者を装ったメール、SMS、電話などによるフィッシングやなりすましにつながる恐れがある。

ドコモは、流出した情報を悪用した不審な連絡が届く可能性があるとして、注意を呼びかけている。メッセージに記載されたURLにはアクセスせず、添付ファイルも開かないこと、個人情報やパスワード、クレジットカード情報などを入力・回答しないことを求めている。

また、両サービスの緊急メンテナンスは2026年11月6日午後6時時点でも継続しており、復旧の見込みは未定だ。急ぎの手続きが必要な場合は、ドコモショップや量販店、一般販売店などの店頭で対応できる場合があるとしている。ただし、全ての手続きに対応できるわけではなく、事前に店舗への確認が必要だ。

問い合わせ窓口として、ドコモは特設ダイヤル「0120-451-360」を設置した。受付時間は午前9時から午後8時まで。対象となる顧客への個別連絡についても、情報の詳細が判明次第、速やかに知らせる方針だ。