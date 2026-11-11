連載：AIに任せる、人が決める──2035年へのレガシーモダナイゼーション実務論

ソースコードをどれだけ精緻に読んでも、分かるのは何をしているかという「What」と、どう実現しているかという「How」だけで、なぜそのルールなのかという「Why」は分からない。AI利用を前提に「COBOL」から「Java」へのリライトがどう変わりつつあるのかを扱った取材記事の3本目（JaBOLの記事）で筆者はそう話した。では、その「Why」を誰がどう取り戻すのか――。

AIを活用したレガシーモダナイゼーションの進め方と、AIと人の役割分担について解説する本連載。これまで、「COBOL」のソースコードをAIで解析する際の課題や、失われた業務用語の意味、プログラム間の関係性を復元する方法などを取り上げてきた。連載の背骨に当たる今回は、レガシーシステムの仕様を、「Why」も含めてどのように復元し、システム移行に必要な判断にどうつなげるのかを考える。

アセスメントの初日に必ず聞くことがある。「仕様書はありますか」。

返ってくる答えは、だいたい3通りだ。「ありません」。「ありますが、いつのものか分かりません」。そして「あるはずですが、見当たらないので探してみます」。この最後の3つ目が一番多い。

数週間後、段ボールに入れたままの山積みの書類が出てくることがある。開発当時の設計書、途中の改修の資料、誰かが個人で作ったメモ……。日付が入っていないものも多く、どれが最新かも分からない。

その段ボールを捨てる必要はない。特に、改修のときに書かれた変更設計書は情報として「当たり」が多い。何をどう変えたかだけでなく、なぜ変えたかが書かれていることがある。当時、上申の材料にしていた場合は理由が必要だったからだ。

以前の仕様から始める、というのが前提になる。最初にするのは、仕様書を探すことではなく、仕様を復元することだ。

復元の手順をの前に、まず原理として押さえておきたいことがある。ソースコードから分かることと、分からないことの違いだ（図1）。

図1 コードから出るもの、出ないもの（提供：アクセンチュア）

ソースコードからは、何をしているか（What）は読み取れる。例えば、この項目にこの値を入れ、この条件で分岐し、この計算をするといった処理だ。どう実現しているか（How）も書かれている。

だが、なぜそのルールなのか（Why）は書かれていない。

これは資料が失われたという話ではなく、原理としてそうなのだ。要求工学の分野で30年ほど前から言われている。ソースコードが表現しているのは仕様であって、その背後にある要求ではない。仕様とは「機械がどう振る舞うか」、要求とは「現実の世界で何を達成したいか」の記述である。

だから、どれだけ精密な解析ツールを使っても、どれだけ賢いAIを使っても、Whyは出てこない。ソースコードの中に、もともとないのだから。

このWhy一つを関係者で共有できているかどうかで、プロジェクトの空気が変わる。共有できていないと、「AIに解析させれば仕様が分かるはずだ」という期待だけが先に立ち、成果物を見て失望することになる。

復元は3層に分かれ、上の層ほど人に寄る

では、レガシーシステムの仕様をどのように復元すればよいのか。「Why」を共有することを前提にした上で、復元する仕様を3つの層に分けて考える。

1層目が「処理仕様」だ。プログラムが何をどう処理しているかという記述で、ソースコードやジョブ（JCL：Job Control Language）、データベースの定義から機械的に生成できる。これは前回の知識グラフ（図2、再掲）の1層目に、ほぼ対応する。この層の仕様復元は、AIの独壇場と言っていい。

図2 知識グラフは、3つの層に分かれて育つ（提供：アクセンチュア）

2層目が「機能仕様」である。業務の単位で見て、システムが何を提供しているのかという記述だ。処理仕様を束ね、現存する文書と突き合わせ、帳票や画面から逆算して組み立てる。AIが下書きし、人が確認する。

3層目が「業務仕様」になる。なぜその機能が必要なのか。どういう業務上の要請から生まれたのか。コードからは分からないこうした「Why」は、その事情を知る有識者や業務部門の人にしか出せない。

3層目は、書いてみると案外そっけない。「この商品では、月末が休日なら、翌営業日ではなく前営業日を締め日とする。導入時の販売代理店との取り決めによる」。これで1件だ。だが、この数行がないと、移行のときに誰も判断できない。

処理仕様から機能仕様、業務仕様へと進むほど、AIが担える範囲は狭まり、人の知識や判断が重要になる。第6回の業務用語の意味の復元でも、第7回で解説したプログラム間の関係性を知識グラフで整理する作業でも、同様の傾向が見られた。業務上の意味や背景の理解が必要になるほど、AIだけでは対応できず、人の知識や判断が重要になる。この非対称性が、この連載で言い続けている役割分担の実体である。

一つ、実務的な注意をしたい。3層全てを同じ密度で作る必要はない。1層目は全資産について作れるし、作った方がいい。2層目は業務の単位ごとに作り、3層目は判断が割れそうなところと誰も理由を知らないところに絞って作る。

1層目を全資産分そろえて、誰が読むのか。人ではなく、AIである。5000本分を通しで読む人はいない。ではソースをそのまま読ませるのと何が違うのか。処理仕様は粒度と語彙（ごい）がそろっている。2層目や3層目、前回の知識グラフと同じ用語で書かれるので、AIが横断して突き合わせられる。ソースコードのままだと、そこを毎回やり直すことになる。

そしてもう一つ。層が機能仕様、業務仕様へと進むほど、関わる人が増える。ここから先が本当の難所だ。

レビューで時間が溶ける

復元した仕様は、関係者にレビューしてもらう。1層目（処理仕様）ならシステム部門だけで済む。2層目（機能仕様）になると業務部門が入る。3層目（業務仕様）では経営層まで関わる。

筆者の経験では、仕様復元で一番時間を使うのは、関係者で認識を擦り合わせるこの場面だ。

同じ資料を見ているのに、認識がそろわない。システム部門は「このプログラムはこう動いている」と言い、業務部門は「運用ではそうしていない」と言う。経営層は「そもそも何のためにこれをやっているのか」と聞く。どの指摘も正しい。立場が違うため見えているものが違うだけだ。

こんな場面があった。復元した機能仕様に「月次で全件を再計算する」と書いたところ、業務部門の担当者が首をかしげた。「うちは月次では回していません。四半期ごとです」。調べると、プログラムは月次で動く作りだった。ただし、それを起動するジョブが四半期に一度しか組まれていなかった。どちらの言い分も正しかったのである。

この手のずれは調べれば決着する。厄介なのは調べても決着しないことだ。「この処理は例外なのか、通常の一部なのか」「この商品を主力と呼ぶかどうか」。部門ごとに答えが違い、どれも間違っていない。このずれを埋めるために、会議を重ねる。資料を作り直す。用語を統一する。そしてまた会議をする。時間を無駄にして数カ月が過ぎる。

長い間、筆者はずれの原因を「関係者の理解が浅いから」だと考えていた。説明が足りないのだ、と。だがそうではなかった。