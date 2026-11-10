JetBrainsは2026年10月6日（現地時間）、AI生成コードのレビューツールを構築するための概念的な枠組みの研究成果をブログ記事で紹介した。

この研究では、「AI生成コードのレビューツールはどうあるべきか」「開発プロセスにどのように統合されるべきか」を検討している。AIコーディングエージェントが、十数個のファイルにまたがる数千行の本番コードを数分で生成できるようになった今、ソフトウェア開発のボトルネックはコード生成からコードレビューに移ったという問題意識が背景にある。

この研究は、JetBrainsの「Human-AI eXperience」チームがルンド大学の研究者と共同で実施した。17人の実務者が参加した参加型デザイン研究と、43人のソフトウェア専門家を対象とした追跡調査に基づいている。研究成果をまとめた論文が2026年10月4〜9日開催の「ESEIW 2026」（Empirical Software Engineering International Week 2026）で発表された。

研究の中心にあるのは、AI生成コードのレビューにおける核心的な問題は、「トラストキャリブレーション」（信頼較正※）にあるという考え方だ。

※：人間が持つ「AIや機械、あるいは他者に対する信頼の度合い」を、その対象が持つ「実際の能力や成功確率（真値）」に一致させるプロセス

同僚が書いたコードをレビューする場合、レビュー担当者は、目に見えない多くの文脈情報の恩恵を受ける。コード作成者の経験や得手不得手、仕事の進め方などを大まかに把握しているからだ。また、コード作成者に直接質問することもできる。だが、作成者がLLM（大規模言語モデル）の場合、こうした手掛かりは存在しない。

さらに、LLMが生成するコード行は、どれも同じ確信度で生成されたように見える。例えば、認証ロジックの記述は容易だったが、データベース移行処理の記述は苦労の産物だったとしても、それを示すシグナルはない。合理的な対応は、全ての行を入念に読むことだが、AIエージェントがコードを生成する量や速度がますます増加する中、こうしたやり方は非現実的だ。

JetBrainsはこの状況を、「差分の表示とチェック」というパラダイムがスケーラビリティに欠けるという問題に起因していると捉えている。従来の差分ビュワー（ツール）は、「何が変更されたか」を理解することがレビュワーの仕事だと想定したものになっており、同僚が書いたコードをレビューするのには適切だった。

一方、LLMが生成したコードでは、何が変わったかを理解するのは簡単であり、難しいのは、大量の生成コードの「どこを信頼できるのか」を見極めることだと、JetBrainsは指摘する。

JetBrainsは、LLMが生成する複数ファイルにわたる変更をレビューする際の信頼較正の重要性を強調し、信頼較正を「コード作成者に確信度や推論過程を質問できない状況で、生成コードの各部分について、そのリスクに応じてレビューにかける労力を配分する能力」と定義している。それは「徹底的に確認すべき箇所」と「ざっと目を通せば済む箇所」とを区別するスキルと言い換えられる。

人間が書いたコードのレビューでは、社会的および文脈的な手掛かりがこの区別に役立つ。だが、AI生成コードのレビューでは、こうした助けは得られないという。

3段階のレビューワークフロー

研究チームは論文で、AI生成コードのレビューツールを構築するための概念的な枠組みを提案しており、その土台となる3段階のレビューワークフローは、情報可視化の分野でよく知られる「シュナイダーマンの原則」に対応している。まず全体像を示し、次にズームとフィルタリングを行い、最後に必要に応じて詳細を示すという原則だ。

研究チームが提案している3段階のレビューワークフロー（下図）は、熟練した開発者が見慣れないコードを読む際の方法に沿っている。レビュワーはまず高レベルの仮説を立て、次にそれを検証するために選択的に詳細を掘り下げる。

これに対し、従来の行単位の差分チェックでは、高レベルの段階が省かれてしまい、AIが生成した大規模な変更の場合には、認知的な負担が大きくなる。このワークフロー構造は、4回のワークショップを経て策定された。

既存ツールの状況

JetBrainsによると、既存ツールの一部の機能は、研究チームによる提案の一部の構成要素と部分的に対応している。例えば、以下のようなものだ。

「CodeRabbit」：プルリクエストの要約を文章形式で提供する

「Claude Code」：複数のレビュワーエージェントを起動し、発見事項に重要度のタグを付ける

「Graphite」：大きな変更を、個別にレビューできる単位に分割する

GitHub社は、AI生成コードのレビューに特化したガイドラインを公開しており、「GitHub Copilot」を活用したコードレビューが、「GitHub」プラットフォーム全体のレビューの5分の1以上を占めていると報告している。

ツール開発者のためのガイドライン

だが、「全体像からファイルへ、ファイルから行へ、リスクの層別化から詳細な読解へ」というワークフローの順序を強制、あるいは提案するツールは、現時点では存在しないと、JetBrainsは指摘する。研究チームが提案する概念的枠組みは、この設計上のギャップを埋めることを目指している。

AIネイティブ開発用のIDE（統合開発環境）ツールを構築するに当たっては、「差分をどう表示するか」ではなく、「レビュワーはどの粒度で注意を振り向けるべきか」「レビュワーのリスク判断に役立つどのようなシグナルを示すべきか」といった観点を中心に据えることが重要だという。

同社は、研究チームが提案する3段階の枠組みで示されている各レベルにおける、ツールのガイドラインの一部として、以下を挙げている。

全体像レベルのツール：人間が書いたコードのレビューで利用される対人的な文脈を代替しなければならない

ファイルレベルのツール：レビュアーがコードを読む前にリスクの層別化を行わなければならない

コードスニペットレベルのツール：コードのチャンク分解や、モデルの思考の連鎖へのリンクといった機能を備え、詳細な分析を支援しなければならない。

JetBrainsは、信頼較正に対処せずに“理解”だけを助けるツールについて警鐘を鳴らしている。そうしたツールでは、影響の小さい変更のレビュー効率は向上するかもしれないが、より深刻な失敗モード（高リスクの部分から低リスクの部分へ、レビューの労力が誤って振り向けられてしまう）は、手付かずのままになってしまうという。