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大手カー用品総合専門店を展開するオートバックスセブンは、2032年度までに売上高を5000億円へ引き上げる目標の達成に向け、抜本的な業務改革と「AI-Ready」な組織作りを進めている。Googleによれば、同社はその取り組みの一つとして、「Google Workspace」や「Gemini」などを導入・活用しているという。

長年使い慣れた業務ツールからの移行は容易ではない。特に、表計算ソフトウェアのマクロによる業務の自動化が定着していた現場では、従来のツールが使えなくなることへの懸念や強い反発もあった。

「使い慣れたマクロや表計算ソフトウェア」への依存をどう解消？

オートバックスセブンは、従来使ってきたツールへの依存もある中で、どう業務の在り方を変え、作業時間の大幅な短縮など成果をどう創出したのか。

Googleは2026年10月9日に、オートバックスセブンの組織変革に関する事例を公式ブログで公表した。同記事によればオートバックスセブンは長年にわたり、既存のオフィスツール群を全社的な業務基盤としてきた。特にマクロを使った表計算ソフトウェアによる細かな業務の自動化が根付いていた。 しかし、売上高を2倍以上に引き上げるという目標を達成するには、従来の業務プロセスや働き方の延長線上にとどまらない変革が必要と判断。生成AIを活用した業務プロセス改革を進めることを決め、そのための手段の一つとしてGoogle Workspaceの導入に踏み切ったという。 段階的な移行と生成AIによる業務改革 グループ全体のデジタル戦略およびIT推進を担うオートバックスデジタルイニシアチブ（以下、ABDi）は、他社事例の知見を取り入れながら、段階的に移行を進めた。法務部門の契約書作成、財務・経理部門のフォーマット維持、営業部門の複雑なマクロ計算といった一部の専門業務には配慮しつつも、大半の業務は「Googleスプレッドシート」や「Googleドキュメント」へ置き換える方針を定めた。 さらに、社内ポータルやチャットbotによる相談窓口を設け、ABDiの開発チームが現場の移行支援に入る体制を整えた。 業務の在り方を根本から変えるきっかけとなったのが、Geminiや「Gemini Notebook」といったGoogleのAIツール群だったという。「Gmail」での予定確認や関連資料の横断検索、月次報告資料の作成などにGeminiを活用しており、従来は関数などを駆使して30分から1時間かけていた報告資料の集計・作成が、Geminiへの指示でわずか2、3分で完了するなど、大幅に時間を短縮できている。 「Google Meet」の文字起こし・要約機能で、会議の要約や決定事項、タスクの整理を自動化し、精度の高い要約メモが会議後のアクションの迅速化につながる成果も得られている。また店舗運営に関わるシステム仕様書やマニュアル、過去の変更履歴などはGemini Notebookに集約。異動者や新入社員への引き継ぎは、従来は一から口頭で説明していたが、Gemini Notebookに質問すればすぐに答えが得られるようになったという。 従来の表計算ソフトウェアの利用を「約25％」に縮小へ ABDiは、集計や関数処理、文章作成などの負担が大きく減り、社員はコア業務や意思決定に時間を充てられるようになったとしている。さらに、膨大なドキュメントの要約・整理が容易になったことで、引き継ぎの工数が減り、組織全体で必要な情報にアクセスしやすくなるといった効果も得られている。 導入開始時点では、全体の約50％が従来の表計算ソフトウェアの継続利用を望んでおり、利用開始直後は不慣れによる戸惑いの声もあったというが、同社は最終的に、表計算ソフトウェアの利用を約25％にとどめ、それ以外はGoogleスプレッドシートへ移行していく予定だとしている。 本稿は、Googleが2026年10月9日に公開した事例記事を基に作成しました。

