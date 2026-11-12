2026年7月の仕様改訂によって、「MCP」は既存のWeb技術との親和性を高めました。これが意味するのは、企業の既存のAPIをAIエージェントから利用するための仕組みが整いつつあるということです。AIエージェントが自らAPIを選び、呼び出す時代に、API設計の何を見直す必要があるのかを考えます。
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連載：Agent時代の必須知識 APIから読み解くAIの裏側
AIエージェントと外部のツールやサービスをつなぐ「MCP」（Model Context Protocol）。前回は、2026年7月の仕様改訂によってMCPがステートレス化され、一般的なHTTPサービスと同様に負荷分散や水平スケーリングを実現しやすくなったことを解説しました。MCPは、企業が利用してきたWeb技術との親和性を高めています。
ただし、既存のAPIをMCPに対応させるだけで、AIエージェントがそのAPIを適切に使えるようになるわけではありません。AIエージェントが自らAPIを選び、呼び出す時代には、APIの設計に何が求められるのでしょうか。
ステートレス化が本当に意味するところは、実装の細部ではありません。MCPサーバが特別な存在ではなくなり、ごく普通のHTTPの部品になった、ということです。本連載で扱ってきたAPIの世界に、MCPが合流したと言い換えてもよいでしょう。
ここで、連載を通して繰り返してきた論点がつながります。既存の「REST API」に、十分に整備された「OpenAPI」仕様があれば、それを大元にしてMCPサーバを生成できます。Speakeasyのツール群や「FastMCP」「openapi-mcp-generator」といった仕組みが、既存のAPI仕様を読み取り、各エンドポイントをエージェント向けのツール定義に変換します。バックエンドのAPI自体を書き直さなくても、MCP対応を始められます。
人間の開発者に向けて書かれた従来の文章中心のAPI仕様書に対し、OpenAPIは、操作、引数、データ型、応答といった情報を、機械が処理できる構造として表現します。SDK生成やテストにも使えるこの構造化は、AIにとっても大変都合がよいものです。OpenAPIから生成されたMCPツールの名前・説明・入力スキーマを手掛かりに、エージェントが呼び出す操作を選べるからです。
ただし、従来の機械処理とAIには、決定的な違いがあります（図1）。
SDK生成ツールは決められた規則に従って仕様を変換しますが、エージェントは記述の意味を解釈し、目的や状況に応じて、どの操作を使うかを自ら判断します。従って、型や引数が機械可読であるだけでは足りません。何ができるのか、いつ使うべきなのかまで、AIが判断できる情報へと説明を磨き直す必要があります。APIエンジニアのKevin Swiberは、この関係を捉えて、MCPを「究極のAPI利用者」と表現しています。
ここに、大きな転換があります。API仕様書は、機械に処理させるための入力であるだけでなく、機械自身の意思決定を左右する情報になりました。APIの利用者は、もはや人間だけではありません。エージェントが、APIの主要な利用者の一つになりつつあります。
もう一つ、ツールの数にも注意が要ります。第3回で見てきたように、ツールが多過ぎるとコンテキストを圧迫し、トークンを浪費します。OpenAPIをそっくりツール化すれば、200個のエンドポイントがそのまま200個のツールになります。だからこそ、複数の操作を少数のツールにまとめ直す必要があります。実際、63個の操作を5個のツールの背後に隠し、必要になったときだけスキーマを取り出す、という事例も出ています。
自動生成は便利な出発点ですが、特に規模の大きいAPIでは、そのまま本番に出せるとは限りません。認可やエラーの扱い、複数エンドポイントのツールへの統合、説明文の作り込みは、生成の後に人が引き受ける必要があります。仕様書は、人間だけでなく、エージェントという新しい利用者にも向けた設計対象です。そう捉え直すことが、これからのAPI設計の出発点になります。
MCPの周辺では、テキスト以外のやりとりも標準になり始めています。2026年1月26日、AIエージェントの会話画面に“操作可能なUI”を埋め込む仕組み「MCP Apps」が最初の公式MCP拡張として公開されました。「Claude」「ChatGPT」「Goose」「Visual Studio Code」などのクライアントが対応し、ツールはテキストだけでなく、フォーム、表、ダッシュボードなどのインタラクティブなUIを会話内に表示できるようになりました。
2026年7月28日の仕様改訂では、MCP Appsを含む拡張を扱うための正式なフレームワークが、仕様全体の中に明確に位置付けられました。そのUIは、サーバから返されるため信頼できない内容として扱い、クライアントはサンドボックスの中で描画します。似た領域では、Googleの「A2UI」（Agent to UI）や、「AG-UI」（Agent-User Interaction）といった別のアプローチもあり、まだ整理の途中にあります。
エージェント同士の連携を担うA2A（Agent-to-Agent）も、動きが速い領域です。ただし、MCPとA2Aは競合ではありません。MCPはエージェントとツールをつなぐ規格、A2Aはエージェント同士をつなぐ規格で、役割が違います。2026年8月には、そのA2AもMCPと同じくAAIFの配下に入りました。ツールへの経路とエージェント間の経路を、一つの中立な場が束ねる形です。この先の12カ月で追うべきテーマですが、本稿では名前を挙げるだけにとどめます。
ステートレス化で、MCPサーバはWebの標準的なインフラに乗りました。OpenAPIを起点にすれば、既存のAPIを大きく作り替えずに、エージェント向けの入り口を設けられます。すると次に問われるのは、技術ではなく設計です。自社のAPIを、エージェントが見つけ、正しく選び、迷わず呼べる状態にできているかどうか。発見してもらえないAPIは、エージェントにとって存在しないのと同じです。
逆に、無防備に何でも発見・実行できるAPIは、第1回で見た通り危険です。見つけやすさと、正しいアクセスの制御は、両輪です。
エージェントが実行時に呼び出すAPIを自ら選ぶ世界では、APIがエージェントと現実世界をつなぐ正式な接点になる。だからこそ、信頼性、機械可読性、発見可能性、アクセス制御を、APIの設計段階から組み込む必要がある。これがPostmanの主張です。第1回・第2回のアクセス制御、第3回・第4回のコスト、そして第5回の発見可能性は、全て同じ一点に根差しています。エージェントは、考えるだけでは何も動かせません。社内外のシステムに働き掛ける主要な経路はAPIです。従って、エージェントの制御面は、APIの制御面と大きく重なります。
次回は、この発見可能性の話を一歩進めます。エージェントが自らAPIを呼び、商品を選び、決済まで実行する。そんなエージェンティックコマースの世界で、APIをどう設計すべきか。第7回では、その応用と展望を扱います。
[1]Speakeasy「Generate MCP servers from OpenAPI documents」（OpenAPIを大元にMCPサーバを生成）
[2]FastMCP「OpenAPI Integration」（OpenAPIからの自動変換は開始点・プロトタイプ向き。複雑なAPIでは人が設計したMCPサーバの方が高性能）
[3]Kevin Swiber「MCP: The Ultimate API Consumer (Not the API Killer)」（MCPを「究極のAPI利用者」と表現）
[4]Xata「From OpenAPI Spec to MCP Server」（63操作を5ツールの背後に隠す再設計の事例）
[5]Model Context Protocol Blog「Introducing MCP Apps」（2026年1月26日公開、最初の公式拡張、対応クライアント）
[6]Google Developers Blog「A2UI + MCP Apps」（MCP AppsとA2UI／サンドボックス描画）
[7]A2A Protocol「A New Chapter for A2A: Joining the Agentic AI Foundation」（2026年8月27日、A2AがAAIFのGrowth Stage projectに。MCPとA2Aの役割分担）
[8]Postman Blog「The New Postman Is Here」（CEOによる2026年3月の発信。APIをエージェント時代の中心に据えるビジョン）
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