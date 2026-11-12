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連載：Agent時代の必須知識 APIから読み解くAIの裏側

AIエージェントと外部のツールやサービスをつなぐ「MCP」（Model Context Protocol）。前回は、2026年7月の仕様改訂によってMCPがステートレス化され、一般的なHTTPサービスと同様に負荷分散や水平スケーリングを実現しやすくなったことを解説しました。MCPは、企業が利用してきたWeb技術との親和性を高めています。

ただし、既存のAPIをMCPに対応させるだけで、AIエージェントがそのAPIを適切に使えるようになるわけではありません。AIエージェントが自らAPIを選び、呼び出す時代には、APIの設計に何が求められるのでしょうか。

APIを呼ぶのは、もう人間ではない

ステートレス化が本当に意味するところは、実装の細部ではありません。MCPサーバが特別な存在ではなくなり、ごく普通のHTTPの部品になった、ということです。本連載で扱ってきたAPIの世界に、MCPが合流したと言い換えてもよいでしょう。

ここで、連載を通して繰り返してきた論点がつながります。既存の「REST API」に、十分に整備された「OpenAPI」仕様があれば、それを大元にしてMCPサーバを生成できます。Speakeasyのツール群や「FastMCP」「openapi-mcp-generator」といった仕組みが、既存のAPI仕様を読み取り、各エンドポイントをエージェント向けのツール定義に変換します。バックエンドのAPI自体を書き直さなくても、MCP対応を始められます。

人間の開発者に向けて書かれた従来の文章中心のAPI仕様書に対し、OpenAPIは、操作、引数、データ型、応答といった情報を、機械が処理できる構造として表現します。SDK生成やテストにも使えるこの構造化は、AIにとっても大変都合がよいものです。OpenAPIから生成されたMCPツールの名前・説明・入力スキーマを手掛かりに、エージェントが呼び出す操作を選べるからです。

ただし、従来の機械処理とAIには、決定的な違いがあります（図1）。