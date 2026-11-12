政治団体「チームみらい」は2026年11月4日、国会議員向け勉強会「AI時代のサイバーセキュリティを考える勉強会」を都内で開催した。

官公庁や重要インフラ、民間企業を問わず、不正アクセスによる大規模な情報流出が相次いでいる。こうした被害は企業の事業活動だけでなく、社会インフラや国家の安全保障にも影響を及ぼしかねない課題だ。今回の勉強会では、技術と法務の第一線で活動する専門家を招き、AI時代の脅威の実態と、企業や政府が取るべき対策を議論した。

パネルディスカッションには、トライコーダの上野宣氏（代表取締役）、マクニカの瀬治山豊氏（セキュリティ研究センター センター長補佐）、牧野法律事務所の牧野裕貴氏（代表弁護士）が登壇。チームみらい党首の安野貴博氏がモデレーターを務め、会場の国会議員らとの質疑応答も交えながら、AI時代におけるサイバーセキュリティの課題を掘り下げた。

セッションの冒頭、専門家らが指摘したのは、サイバー攻撃を巡る環境が大きく変化していることだ。

長年にわたり日本企業や組織を狙うサイバー攻撃を分析してきた瀬治山氏は「20年来の大きな変化が唐突に生じている。かつては人間対人間の戦いだったが、攻撃側にAIが参戦したことで『機械対人』の戦いになってきている」と指摘する。

攻撃の基本的な手口そのものが、AIの登場によって一変したわけではない。脆弱（ぜいじゃく）性の悪用や設定不備、ID／パスワードの窃取、フィッシングといった古典的な手法は引き続き使われ続けている。変わったのは、それらを実行するためのコストや手間、試行できる回数だという。

トライコーダの上野氏は、攻撃者も経済原理に基づいて行動していると説明する。攻撃にかかるコストを抑えながら、侵入しやすく、利益を得られる標的を探すのが基本だ。その上で、上野氏は「被害の平均で、1社当たりの侵入に使うコストは25ドル程度だという統計もある」と指摘した。

上野氏によると、ペネトレーションテストを実施する場合、一般的には数百万円の費用と数週間の作業期間を要するという。AIによって攻撃側の調査や試行にかかる負担が大幅に下がり、従来は専門的な知識や多くの時間を必要とした作業にも、より低いコストで取り組めるようになっている。

ただし、25ドルで専門家によるペネトレーションテストと同等の検証ができるという意味ではなく、攻撃者が侵入を試みるためのコストが低下し、攻撃の試行回数を増やしやすくなったという点が重要だ。

攻撃のハードルを下げているのは、コストだけではない。生成AIによって言語の壁も低くなった。上野氏は、これまで日本語が不自然だったために見抜けた攻撃メールも、AIによって自然な文章に変わり、標的に合わせた内容を作りやすくなっていると説明した。

さらに瀬治山氏は、サイバー攻撃に使うツールが入手しやすくなっていることにも言及した。高度なツールを開発できる人物が限られていても、その成果が安価に流通すれば、専門知識が十分でない攻撃者も利用できる。

瀬治山氏は、ある国のサイバー犯罪者を追跡した事例として、海が荒れて漁に出られない日に攻撃を実行して収入を得ていた漁師がいたことを紹介した。サイバー攻撃が、一部の高度な技術者だけでなく、より幅広い層にとって実行可能な犯罪になりつつある実態を示すエピソードだ。

この変化は、脆弱性の発見ペースにも表れている。上野氏によると、脆弱性の発見件数は2025年、1日当たり約130件だったが、直近2〜3カ月では1日当たり約300件に増加している。瀬治山氏も、10年前に1年間で報告されていた脆弱性の総数に相当する件数が、現在では1カ月足らずで公表される状況になっていると指摘した。AIの活用もこうした増加に影響しているという。

脆弱性が見つかれば、企業は自社システムへの影響を調べ、優先順位を付けて修正や緩和策を講じなければならない。発見件数が急増する一方で、セキュリティ担当者の数や対応に使える時間は限られている。上野氏は、専任担当者が一人いるかどうかという企業もあるとし、人手だけで増え続ける脆弱性を精査する難しさを指摘した。

攻撃の目的も金銭だけではない。上野氏は、産業スパイによる機密情報や特許情報の窃取、重要インフラの停止などを挙げた。瀬治山氏は、サイバー攻撃の目的を金銭や情報、破壊活動、主義主張の4つに整理した上で、現在は金銭目的の犯罪者による被害が社会問題化していると説明する。政府のセキュリティ対策や調査リソースが国家を背景とする情報窃取に向きがちな点にも触れ、金銭目的のサイバー犯罪への対応を強化する必要性を訴えた。

企業だけでなく、社会インフラも攻撃の標的になる。上野氏は、経済産業省の事業で戦時下のウクライナに赴き、電力インフラ防衛の支援に携わった経験を紹介。重要インフラへの攻撃は、企業の情報システムの問題にとどまらず、社会の機能や安全保障に直結する課題だと強調した。

「防ぎ切る」前提を捨てる 資産の断捨離とサイバーレジリエンス

攻撃側がAIを活用し、攻撃の試行回数を増やす中、防御側はどのように対抗すべきなのか。登壇者らが共通して示したのは、侵入を完全に防ぐことを前提にするのではなく、被害を受けても事業を継続できる体制を整えるという考え方だ。

上野氏は、攻撃者と防御側の非対称性を説明した。攻撃者は多数ある防御のうち、1カ所の弱点を突けば侵入できる。一方、防御側はシステム全体の弱点を把握し、対策を維持し続けなければならない。脆弱性をゼロにすることは現実的ではなく、侵入を完全に防ぐことだけを目標にするのは難しい。

そこで重要になるのが、サイバーレジリエンスだ。システムの一部が停止したり、攻撃を受けたりすることを想定し、被害を局所化しながら事業を継続し、復旧できる能力を高める。上野氏は、ランサムウェア被害を受けたアサヒグループの事例にも触れ、基幹システムが停止した状況で、PCを使った作業や紙の伝票、電話などを組み合わせて出荷業務をある程度継続した対応を紹介した。平時からサイバー障害を想定した事業継続計画（BCP）を準備する必要がある。

一方、攻撃対象そのものを減らすアプローチとして、瀬治山氏は「資産のスリム化」を提案した。特にインターネットに公開しているシステムは攻撃を受けるリスクが高まっているため、不要な公開資産を減らし、守るべき範囲を絞り込むことが重要だという。

「インターネットに公開しているシステムを1台でも減らしていく。残ったところに対してAIでセキュリティのリスクチェックをして、つぶしていくことを続けるしか現状はない」（瀬治山氏）

企業では、過去に導入したシステムやサービスが残り続け、全体像を把握しにくくなっていることもある。使われていないシステムや、業務上の必要性が薄れた外部公開資産を放置すれば、それだけ管理すべき対象が増える。全てを高度な対策で守ろうとする前に、そもそも守る必要のない資産を減らすことが、現実的な防御策になる。

ただし、AIによる自動防御がすぐに実現するわけではない。瀬治山氏は、将来的にはAIによる攻撃をAIで自動的にブロックする必要が出てくるとの見方を示した一方、現時点では技術が追い付いていないと説明した。自動防御を実現するには、企業のさまざまな情報をAIに預ける仕組みや、処理に必要なマシン、基盤の準備も必要になる。こうした企業側の準備が整うまでには、早くても1〜2年程度かかるとの見通しを示した。

つまり、企業はAIによる自動防御の普及を待つのではなく、当面はインターネットに公開する資産を減らし、残ったシステムのリスクを洗い出して対処する必要がある。

「持たない」という考え方は、システムだけでなくデータ管理にも当てはまる。会場からは、タイムズカーの情報流出を巡り、被害発生後に運転免許証情報の取り扱いを変更したことを踏まえ、そもそも企業がその情報を保持する必要があったのかという質問もあった。

これに対し牧野法律事務所の牧野氏は、企業が個人情報を必要以上に集め、保管することへの問題意識を示した。マーケティングの利便性などを理由に、将来使うかもしれない情報まで蓄積するのではなく、利用目的や必要性を見極め、不要になったデータは削除するという考え方が求められる。

個人情報保護法第22条は、個人データを利用する必要がなくなった場合、遅滞なく消去するよう努めることを事業者に求めている。法的には努力義務だが、情報を持ち続けること自体が漏えい時のリスクになる以上、企業はデータの保有期間や削除の運用を見直す必要がある。

また、情報漏えいは発生時点で終わるわけではない。流出した氏名や住所、利用履歴などが、二次的な詐欺に悪用される可能性がある。瀬治山氏は、漏えいした情報を使って、実際の宿泊先やチェックイン・チェックアウトの日付、宿泊料金を記載した偽メールが作られている事例を紹介した。返金が必要だとしてクレジットカード番号の入力を促すなど、実際の予約情報を織り込むことで、受信者が本物だと信じやすい内容に仕立てられているという。

牧野氏も、住所などの情報をメールに記載することで、受信者が「本当の情報を知っている相手だ」と信じ、フィッシングに応じてしまう危険性を指摘した。情報漏えいは、流出したデータそのものだけでなく、それを材料にした詐欺やなりすましにつながる。漏えい後の二次被害まで見据えた対策が欠かせない。

本人確認の方法についても見直しが必要だ。氏名や住所、生年月日、免許証番号など、漏えいした静的な情報を入力させるだけでは、本人であることを十分に確認できない。牧野氏は、運転免許証の画像を送付させる方法では偽造などのリスクがあり、流出情報を使った不正なローン契約などの被害も起きていると説明した。ICチップを用いた検証など、情報を知っているだけでは突破できない本人確認の仕組みを検討する必要がある。