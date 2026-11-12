SMBCコンシューマーファイナンスは2026年11月5日、保証業務に使用するシステムが第三者から不正アクセスを受け、顧客の個人情報を含むデータが外部に送信されたと発表した。

漏えいした情報の対象者は最大32万118人に上る。氏名や住所、電話番号に加え、運転免許証番号、年収、ローンの保証額なども含まれていた。同社は2026年11月2日に不正アクセスを検知し、同日中に該当システムへのアクセスを遮断した。原因や影響範囲は調査中で、保証システムの一時停止を続けている。

同社は地方銀行、信用金庫、インターネット銀行などの金融機関と提携し、カードローンなどの保証業務を手掛ける。一部の提携金融機関には、カードローンのWeb申込フォームも提供している。今回、不正アクセスを受けたのは、こうした保証業務で使用するシステムだ。同社はシステムから外部へのデータ送信を確認し、送信されたデータに顧客の個人情報が含まれていたと明らかにした。

漏えいしたデータに含まれていたのは、氏名や性別、生年月日、住所、自宅電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、運転免許証番号などだ。さらに、勤務先の電話番号や年収などの勤務先情報、金融機関コード、顧客番号、保証額、保証開始日などの契約情報も含まれていた。一方、運転免許証など本人確認書類の画像は含まれていないという。

対象者は最大32万118人。漏えいした情報は、単なる連絡先や本人の基本情報だけでなく、勤務先やローン契約に関する情報まで及ぶ。これらを組み合わせれば、攻撃者が本人の属性や金融機関との取引状況を把握した上で接触してくる可能性もある。例えば、実際の契約内容を知っているかのように装い、金融機関や同社を名乗って信用させる手口などが懸念される。

提携金融機関にも影響 情報漏えいで懸念される次の被害

不正アクセスの判明は2026年11月2日だ。同社は同日中に被害拡大の防止を優先し、保証業務用システムへのアクセスを遮断した。その後、他に不正なアクセスがないかどうかを調べる過程で、外部へのデータ送信と個人情報の漏えいを確認した。原因や侵入経路、影響範囲の詳細は調査中だ。

今回の事案は、保証業務を委託する金融機関にも影響している。例えば、ドコモSMTBネット銀行は2026年11月5日、保証提携先である同社のシステムへの不正アクセスにより、同行のカードローン顧客の情報が最大12万2635人分漏えいしたと発表した。同行の銀行システムへの不正アクセスは確認されておらず、保証業務を担う外部事業者のシステムを通じた情報漏えいとなる。

同社は、現時点で今回の事案に起因する二次被害は確認されていないとしている。ただし、漏えいした情報を悪用し、同社や金融機関を装った不審な電話やメール、SMSなどが送られる可能性がある。対象となる顧客には、範囲を特定した上で保証提携先と相談し、個別に案内する方針だ。

その後、同社は2026年11月10日、対象となる顧客へのSMSによる個別案内を順次開始したと発表した。今回の案内に使用する送信元番号は「0005000365」だという。一方、こうした正規の案内に便乗し、同社や金融機関を装った偽のSMSやメールが送られる可能性もある。同社は、不審なメッセージに記載されたURLへのアクセスや、個人情報の入力をしないよう呼び掛けている。

身に覚えのない連絡や不審な連絡を受けた場合は、記載されたURLにアクセスせず、個人情報を入力しないことが重要だ。不審に感じた場合は、メッセージに記載された連絡先を使わず、同社の公式サイトで確認できる専用窓口や警察などに相談したい。

同社は今回の情報漏えいを重大な事案と位置付け、原因と影響範囲の特定、再発防止、情報管理態勢の強化に取り組むとしている。また、顧客の安全確保を優先し、停止中の保証システムについて安全性の確認と必要なメンテナンスを続ける。システムの再開時期や不正アクセスの原因、侵入経路などは明らかになっていない。