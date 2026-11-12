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AIコーディングエージェント（以下、エージェント）は、細かな指示なしに作業計画の立案からコードの編集、テストまでを自律的に実行できるようになった。しかし開発者動向を調査するSlashDataによれば、多くの開発者は、エージェントに任せる作業の範囲を限定しているという。

SlashDataは2026年10月8日（現地時間）に公開したブログ記事で、開発者がエージェントに任せる作業を限定する背景には、エージェントの能力ではなく、運用上の課題があると分析。特に同社は、料金体系の変更が及ぼす影響を取り上げている。

これは同社が開発者2063人を対象に、19のツールの採用状況、満足度、生産性、信頼、エージェントの自律性を比較した調査「AI Developer Tools Benchmark」の2026年第3四半期版に基づくものだ。

なぜAIエージェントに任せ切れない？ 料金体系の変化が生む課題

調査では、エージェントに与える自律性が、何にも妨げられていないと答えた開発者は7％にとどまっている。開発者の3分の1（34％）が、タスクを実行する前にコストを見積もりにくいことが、エージェントに与える自律性を制限していると回答した。

コストの見積もりにくさを挙げる開発者が多いという背景には、主要なAI開発者ツールの、料金体系の変化がある。

主要ベンダーはAIコーディングエージェントの料金体系を、利用量に応じて課金する方式へと移行させている。 OpenAI：2026年4月2日、「ChatGPT」の契約プランに含まれる「Codex」の利用枠を、メッセージ数による上限からトークンに基づくクレジット制に移行した

Anthropic：2026年4月、新規登録者のごく一部を対象に、20ドルの「Pro」プランから「Claude Code」を外す試験を行ったが、開発者の反発を受けて1日以内に元に戻した

GitHub：2026年6月1日、「GitHub Copilot」の全プランを従量課金に移行し、プレミアムリクエストの枠を、毎月付与される「GitHub AIクレジット」（有料プランは追加購入できる）に置き換えた

Cursor：2025年6月の従量課金への変更で混乱を招き、謝罪と返金対応に至った エージェントは複数のファイルの読み込みやツールの呼び出し、テストの実行などを繰り返しながらタスクを進めるため、その分だけ処理にかかるコストが増える。従来の定額制サブスクリプションは、こうした利用形態を十分に想定したものではなかった。 従量課金は、ベンダーにとってはサービスの提供にかかる費用を利用料金に反映しやすい一方、開発者にとっては実際にいくらかかるのかを予測しにくくなる。SlashDataは、従量課金への移行によって、コスト変動のリスクがベンダーから開発者に移ると指摘する。 開発者がAIエージェントに仕事を任せられない「3つの理由」 エージェントに自律的な作業を任せられる上で、その範囲を制限している要因を尋ねた結果、上位3つの要因は以下の通りだった。コスト見積もりの難しさは既にふれた通りだ。 エージェントがシークレット（認証情報や秘密鍵）や機密性の高いシステムにアクセスするリスク（40％）

同時に行われる変更が多過ぎて、人が効果的にレビューできない（36％）

タスクを実行する前にコストを見積もるのが難しい（34％） エージェントの自律性を妨げる上位3つの要因（提供：SlashData） SlashDataは、これら3つの要因はいずれもエージェントの能力ではなく、その動作を適切に管理・制御できるかどうかに関わる問題だと指摘する。開発者が懸念しているのは、エージェントがタスクを実行できるかどうかではなく、アクセスできる情報やシステムの範囲、コードの変更量、利用コストを十分に制御できないことだという。 エージェントの動作を十分に制御できない現状では、作業の各段階で人間が承認したり、途中で変更内容をレビューしたり、実行範囲を限定したりするなど、人間による確認・介入（ヒューマンインザループ）を維持することが合理的な対応となる。SlashDataは、コストを事前に予測できないことも、開発者がエージェントに任せる作業の範囲を制限する要因になると指摘している。 コストの予測困難さが、AI開発者ツールの選択にも影響 コストの問題は、利用料金を自費で支払う開発者に限った話ではない。主要なAI開発者ツールでは、企業が利用料金を負担するケースも多いが、企業の予算にも限りがある。 SlashDataがエンジニアリング部門の責任者に実施したインタビューでは、開発者ごとに一定量のトークン利用枠を割り当てても、期間内に使い切ってしまい、追加の利用枠の確保に苦労するケースが多く見られたという。 同じ懸念は、ツールの乗り換えにも表れている。回答者の15％が、コストが下がるか予測しやすくなれば、今後6カ月以内に作業の大半を別のAI開発者ツールに移すと回答した。 エージェントの性能がどれほど優れていても、利用にかかるコストを事前に予測できなければ、予算面での承認を得るのは難しい。エンジニアリング部門の責任者にとっては、処理速度が遅くても料金が明確なツールの方が、実際にいくらかかるか分からないエージェントよりも導入を承認しやすいとしている。 コストの予測可能性がAIエージェントの競争力を左右する？ SlashDataは、ベンダーにとって料金体系はもはや製品の提供方法だけの問題ではなく、エージェントの体験の一部だと指摘する。実行前に、そのタスクにおおよそいくらかかるか、最大でいくらかかり得るか、終了後に実際にいくらかかったかが分かれば、開発者はエージェントにより多くの仕事を任せると主張する。そのためにSlashDataは、請求だけでなく信頼にも関わる次のような機能を提案している。 実行前の見積もり エージェントが作業を始める前に、タスクの見込みコストを開発者が確認できる

タスク、開発者、チームごとの上限 暴走したセッションは、月末に想定外の費用として判明するのではなく、その時点で止まる

上限に達する前の明確な警告 タスクの途中でセッションが突然止まる事態を避ける

費用と成果をひも付ける利用状況のレポート エンジニアリングリーダーが予算の妥当性を説明できる

主要ベンダーが従量課金に移る今、問われているのはどのベンダーが最も分かりやすく利用料金を示せるかだとSlashDataはみる。エージェントのコストを予測しやすくしたベンダーが、開発者からより多くの作業を任され、エージェントをより多く使ってもらえる可能性があると同社は指摘している。