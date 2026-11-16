Webマーケティング支援などを展開する未知は2026年10月7日、企業におけるPC入れ替えと旧PCの取り扱いについての意識調査の結果を発表した。本調査は2026年9月8〜15日、企業に勤める300人を対象に、PCの処分や買い取りを手掛ける電脳マーケットと共同で実施された。

2025年10月のクライアントOS「Windows 10」サポート終了を受け、多くの企業でPCの入れ替えや後継OS「Windows 11」への移行が進んだ。一方で、入れ替えに伴って発生した旧PCが社内でどのように扱われているのか、その実態は明らかになっていなかったという。両社は、PC入れ替えの進捗（しんちょく）状況や旧PCの保管、処分、売却についての意識を調査した。

調査の結果、約9割の企業がPC入れ替えや「Windows 11」への移行に着手している一方で、過半数の企業が現在使われていない旧PCを保有しており、売却した企業は3.0％にとどまることなどが判明した。その背景には何があるのか。

勤務先で「Windows 10」のサポート終了に伴うPCの入れ替えや「Windows 11」への移行を実施したかどうかを尋ねたところ、「すでにほぼ完了している」が62.7％で最も多かった。次いで「一部完了している」が16.7％、「現在進めている」が7.3％、「今後行う予定」が4.7％と続いた。これらを合わせると91.4％に達し、9割近くの企業がPCの入れ替えやOS移行に着手している。

PCの入れ替えやOS移行によって現在使われていない旧PCが社内にあるかどうかを尋ねる設問では、「ある」が52.0％で過半数を占めた。「ない」は32.7％、「分からない」は15.3％だった。ハードウェアの更新やOSの移行が進んだ結果、半数以上の企業で使われなくなった旧PCが社内に残っている実態が浮き彫りとなった。

旧PCの扱いは「社内保管」が44.3％で最多、「売却」は3.0％

現在使われていない旧PCが主にどのように扱われているかを複数回答で尋ねたところ、「社内で保管している」が44.3％（133回答）で最多となった。以降は「リース会社などに返却した」が21.0％（63回答）、「廃棄した」が17.0％（51回答）、「別の従業員用として再利用している」が8.7％（26回答）と続いた。これに、「売却した」は3.0％（9回答）にとどまっており、不用になったPCの多くが売却という選択肢を取られないまま社内に滞留していることが分かった。

使われていない旧PCをすぐに処分、または売却しない理由を複数回答で尋ねると、「今後再利用する可能性があるため」が27.0％（81回答）で最も多く、「データ消去に不安があるため」が26.3％（79回答）で続いた。さらに「社内の承認や手続きに時間がかかるため」が12.7％（38回答）、「担当者の手が回らないため」が11.0％（33回答）と続いている。

データ消去に対するセキュリティ上の懸念や予備機としての期待だけでなく、社内承認や手続きの煩雑さ、管理部門のリソース不足といった組織的な要因も、旧PCの処分や売却を遅らせる要因になっている。

保管期間は「2年以上」が21.7％、売却価値の評価は45.0％で真っ二つに

使われていないPCをどのくらいの期間保管することがあるかを尋ねた設問では、「分からない」が29.7％を占めたものの、具体的な期間としては「2年以上」が21.7％で最多となった。一度保管された旧PCが、長期にわたって放置されやすい傾向がうかがえる。

社内で保管されている旧PCに「まだ売却できる価値があると感じるかどうか」を尋ねたところ、「非常にそう思う」（8.3％）と「ややそう思う」（36.7％）を合わせた肯定派は45.0％だった。一方で、「あまりそう思わない」（30.0％）と「全くそう思わない」（15.0％）を合わせた否定派も同じく45.0％となり、旧PCの資産価値に対する認識は二分される結果となった。

売却しようとしてもできない、意外な理由

企業が不用になったPCを売却することについてどのような不安があるかを複数回答で尋ねたところ、「情報漏えいが不安」が74.3％（223回答）で最も多く、「データが完全に消去されるか不安」も70.0％（210回答）に達した。また、「信頼できる業者の選び方が分からない」も27.3％（82回答）に上っており、データ消去の確実性に加えて委託先選定の基準が分からないことも障壁となっている。

一方で、PCを売却する際に「データ消去証明書」が発行される場合、売却への不安が軽減されると思うかどうかを尋ねたところ、「非常にそう思う」が15.3％、「ややそう思う」が56.3％となり、合計71.6％が不安軽減につながると回答。第三者による証明書の存在が、売却への後押しになり得ることが示された。

売却代金の再投資には88.3％が肯定的、早期処分も84.0％が支持

不用になったPCを売却し、その売却代金を新しいPCの購入費用に充てることについてどう思うかを尋ねた設問では、「非常に良いと思う」が47.3％、「やや良いと思う」が41.0％となり、合わせて88.3％が肯定的に捉えていた。

不用になったPCを長期間保管するよりも早めに売却、処分した方がよいと思うかどうかという問いでも、「非常にそう思う」（33.3％）と「ややそう思う」（50.7％）を合わせて84.0％が賛同した。多くの従業員が、旧PCの長期保管よりも早期の処分や資産としての有効活用を望んでいることが分かる。

両社は調査結果を受け、今後はセキュリティを保証しながら旧PCを“資産”として活用できる仕組み作りが求められると指摘している。