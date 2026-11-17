AIエージェントが業務システムやデータにアクセスし、自律的に処理を実行する時代、従来のID管理にはどのような課題が生じるのでしょうか。AIエージェントを安全に活用する上で欠かせない「非人間アイデンティティー」の基本と、認証情報やアクセス権限を管理するための考え方を解説します。
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企業におけるAIの利用は、文書作成や情報検索、プログラミングなどの業務支援から、AIが自律的に判断し、業務を実行する段階へと広がりつつあります。その役割を担うのが「AIエージェント」です。
AIエージェントは人間に代わり、目的を達成するための手順を実行します。その特性故に、AIエージェントは人間の業務を支援することが中心だった生成AIにはない新たなリスクをもたらします。メールやファイル、業務システム、外部APIなど複数の接続先へアクセスし、与えられた権限を利用して自律的に処理を実行できるためです。
その結果、企業は情報漏えいや認証情報の悪用、過剰な権限の付与、意図しない操作といったリスクに、これまで以上に注意を払う必要があります。そのリスクを抑えるには、AIエージェントがどのような権限を持ち、どのシステムやデータにアクセスできるのかを適切に管理することが重要です。
本連載では、AIエージェントを安全に活用する上で把握しておくべきリスクを整理し、そのID管理やアクセス先の制御手法までを解説します。
第1回となる今回は、AIエージェントを理解する上で欠かせない「非人間アイデンティティー」の基本的な考え方や必要性、管理上の課題を整理します。その上で、AIエージェントを新たな非人間アイデンティティーとして捉え、その「認証」をどのように管理・制御すべきかを解説します。
AIエージェントは業務システムやデータにアクセスする権限を持ち、自律的に業務を実行する「新たな非人間アイデンティティー」に位置付けられます。
では、非人間アイデンティティーとは何でしょうか。AIエージェントが登場する以前から、企業のシステムでは多くの非人間アイデンティティーが利用されてきました。
「サービスアカウント」や「APIキー」などが非人間アイデンティティーの代表例です。システム間連携や自動化を支える重要な役割を担っています。
私たちは日常的に、ユーザー名やメールアドレスなどで識別される「人間のアイデンティティー」を使って、さまざまなシステムにアクセスしています。しかし、システムにアクセスするのは人間だけではありません。バッチ処理スクリプトやアプリケーションなども、業務システムやデータベースにアクセスします。これらも人間と同様に、アクセスする際には自身が何者であるかを伝え、「認証」を受ける必要があります。
このような人間以外の存在を識別するためのアイデンティティーが、非人間アイデンティティーです。略して「NHI」（Non-Human Identity）と呼びます。人間のIDと区別するための総称として「マシンID」と呼ばれることもあります。
企業のシステムが他のシステムと連携する機会が限られていた時代は、多くの処理を人間が実行していました。しかし、システムの大規模化や業務の自動化が進むにつれて、人間が介在せずにシステム同士が連携する場面が増えてきました。
例えば、夜間に実行されるバッチ処理スクリプトや、アプリケーションによるデータベースへのアクセス、クラウドサービス間で自動的に行われるデータの送受信などです。これらの処理を実行するためには、人間と同じように「何者がアクセスしているのか」を識別し、適切な権限を与える必要があります。
こうしたシステム間連携や業務の自動化を実現するために、人間以外にもアイデンティティーが与えられるようになりました。その代表例が、サービスアカウントやAPIキーです。
サービスアカウントは、バッチ処理スクリプトなどが人間に代わってシステムにアクセスするための非人間アイデンティティーです。夜間に自動実行されるバッチ処理では、人間がパスワードを入力できません。そこで従来のオンプレミス環境では、バッチ処理専用のサービスアカウントを「Active Directory」に登録し、そのユーザー名（例：svc-report）とパスワード（例：Passw0rd!）をバッチ処理スクリプトに埋め込んで認証していました。認証後は、サービスアカウントに許可された権限の範囲で業務システムからデータを取得していました。
このような認証の仕組みは現在でも広く利用されていますが、「バッチ処理スクリプトに埋め込まれたパスワードが漏えいする」「サービスアカウントの利用状況を把握しにくい」「サービスアカウントに許可された必要以上に強い権限によってデータを過剰取得できてしまう」といった課題を抱えています。
さらに、一度設定したパスワードが長期間変更されずに利用されるケースも多く、盗まれて不正アクセスにつながる危険性があります。
サービスアカウントと同様に広く利用されてきたのがAPIキーです。アプリケーションはAPIキーを提示することで認証を受けます。しかし、こちらも「アプリケーションに埋め込まれたAPIキーが漏えいする」「利用状況を把握しにくい」「必要以上に強い権限によりデータが過剰取得される」「長期間利用されることで盗まれやすくなり不正アクセスにつながる」といった課題を抱えています。
このように、サービスアカウントやAPIキーはシステム連携や自動化を支える重要な仕組みである一方、管理やセキュリティの面でさまざまな課題を抱えています。こうした課題への対策の一つとして、「アクセストークン」を利用する仕組みが普及しています。
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