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企業におけるAIの利用は、文書作成や情報検索、プログラミングなどの業務支援から、AIが自律的に判断し、業務を実行する段階へと広がりつつあります。その役割を担うのが「AIエージェント」です。

AIエージェントは人間に代わり、目的を達成するための手順を実行します。その特性故に、AIエージェントは人間の業務を支援することが中心だった生成AIにはない新たなリスクをもたらします。メールやファイル、業務システム、外部APIなど複数の接続先へアクセスし、与えられた権限を利用して自律的に処理を実行できるためです。

その結果、企業は情報漏えいや認証情報の悪用、過剰な権限の付与、意図しない操作といったリスクに、これまで以上に注意を払う必要があります。そのリスクを抑えるには、AIエージェントがどのような権限を持ち、どのシステムやデータにアクセスできるのかを適切に管理することが重要です。

本連載では、AIエージェントを安全に活用する上で把握しておくべきリスクを整理し、そのID管理やアクセス先の制御手法までを解説します。

第1回となる今回は、AIエージェントを理解する上で欠かせない「非人間アイデンティティー」の基本的な考え方や必要性、管理上の課題を整理します。その上で、AIエージェントを新たな非人間アイデンティティーとして捉え、その「認証」をどのように管理・制御すべきかを解説します。

AIエージェント登場前からあった「非人間アイデンティティー」とは何か

AIエージェントは業務システムやデータにアクセスする権限を持ち、自律的に業務を実行する「新たな非人間アイデンティティー」に位置付けられます。

では、非人間アイデンティティーとは何でしょうか。AIエージェントが登場する以前から、企業のシステムでは多くの非人間アイデンティティーが利用されてきました。

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