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「Claude Code」が開発現場をどう変えたか、どう変えつつあるのかを解説する本連載『「AIはただのコード補完」はもう古い 速習・実践「Claude Code」』。前回は、Claude Codeを動かす3つの入り口を比べながら、小さなWebアプリを作りました。

その時使ったのが「Plan Mode」です。実装の前に計画を立て、中身を確かめてから書かせる。今回はそこから一歩進めます。プロジェクトの前提をAIに教える「CLAUDE.md」と、トピック別の取り決めを置く「.claude/rules/」のルールファイル。それぞれのファイルに書いた方針が計画にどう反映されるかを試します。

第1回に記した通り、AIはいまや、サッカーに例えると「ピッチで自らボールを動かす司令塔」です。人間は、要所で判断を下す「監督」になります。とはいえ、監督が試合の方針を伝えなければ、いくら有能な司令塔でも狙い通りには動けません。今回のテーマは、その方針の伝え方と任せ方です。「任せる」とは、具体的にいうと、コードの書き換えに逐一目を通さないことです。

なお、Claude Codeの利用には有料プラン（またはAPIの従量課金）が必要です。状況は頻繁に変わるため、本記事の内容は執筆時点（2026年9月中旬）を基準とし、最新の仕様や、いま自分の環境で使えるかなどは、Anthropicの公式ドキュメントや料金プランのページで確認してください。

ここからは手を動かして試しましょう。題材は、前回作ったマークダウンプレビュー。「markdown-preview」フォルダの中に、「index.html」「style.css」「script.js」の3ファイルが入っている状態から始め、機能を2回追加します。最初は計画と検証を丁寧に追い、次は依頼を一言に絞って、前提を整えた効果がどこに表れるかを確かめます。

ステップ1：/initでCLAUDE.mdとルールファイルを生成させ、対話で整える

ステップ2：Plan Modeで「ファイルを開く」機能を計画→承認→実行する

ステップ3：Claudeの検証に観点を足し、方針と突き合わせる

ステップ4：2つ目、ダークモードを一言で頼む

ステップ5：Visual Studio Code（以下、VS Code）拡張版で結果を確認し、微調整する

手元にこのプロジェクトがなくても、流れは追えます。既に動いている自分のプロジェクトに導入する場合でも、ステップ1の/initから同じ要領で始められます。

なお、前回も触れた通り、Claudeの応答は実行のたびに揺れます。以降に引用する出力も、同じ依頼で同じものが返るとは限りません。

ステップ1：/initでCLAUDE.mdとルールファイルを生成させ、対話で整える

この後の機能追加の準備として、プロジェクトの前提をCLAUDE.mdに、スタイルの取り決めをルールファイルにまとめておきます。

・/initが拾えるもの、拾えないもの

CLAUDE.mdは、プロジェクトの前提知識を書いておくファイルです。技術スタック、命名規則、ビルドやテストのコマンド、してはいけないこと。人間が新しいメンバーに最初に伝えるような内容を、Markdownのプレーンテキストでまとめます。

ただし、一から書き起こす必要はありません。まずmarkdown-previewフォルダで「claude」コマンドを起動します。それから、「/init」と入力すると、Claudeは3つのファイルを読み、たたき台のCLAUDE.mdを書き出してきます。

生成されたCLAUDE.mdには、「markedをCDN（Content Delivery Network）から読み込んでいる」「ビルドツールを使っていない」「入力をプレビューに反映する関数はparseMarkdown」といったコードから読み取れる事実が、おおむね含まれているはずです。

逆にいえば、拾えるのはそこまでです。例えば、前回入れた簡易サニタイズ機能はいまのところ自分用の暫定対応で、外部入力を表示する用途に広げるなら「DOMPurify」に替える。そうした方針は、コードを見ても分かりません。そこは、人間が直接書き足すのではなく、Claudeに頼みます。

たたき台は、指定がなければ英語で書かれますが、日本語化も同じ一言で済みます。

CLAUDE.mdを日本語にし、外部入力に広げるときはDOMPurifyを使う方針を足して。

目を通して過不足があれば、また対話で直します。こうして整えると、次のような形になります。

# CLAUDE.md ## プロジェクト概要 シンプルな1ページの Markdown プレビューツール。ビルド手順やパッケージマネージャーはなく、index.html から CDN 経由で読み込む marked 以外の依存もない、素の HTML/CSS/JS 構成。 〜中略〜 ## アーキテクチャ 〜中略〜 marked の出力は必ず sanitizeHTML() を通してから DOM に反映される。これがこのアプリの唯一の XSS 対策である。 ## セキュリティ方針: 外部入力を扱う範囲を広げる場合 sanitizeHTML() は自前の簡易実装で、自分がその場で入力したテキストを扱う前提。以下のように外部入力を扱う範囲が広がる場合は、自前実装に頼らず DOMPurify に置き換えること: - ファイル選択やドラッグ＆ドロップで、ローカルの Markdown ファイルをインポートする - URL 取得や共有リンクなど、他人が書いた Markdown / HTML をネットワーク経由で読み込む - ブラウザ拡張やクリップボード経由など、信頼できない入力源が増える リスト1 /initのたたき台を対話で整えたCLAUDE.md（抜粋）

AIの下書きは、そのまま使いません。次の3点を見直します。

事実の行に、要らないものが残っていないかどうか

基準は「この行を消したらClaudeは間違えるか」。ビルドコマンドやプロジェクト構成のように、毎回推測させると間違えやすい事実は残し、読めば分かるものは消す

基準は「この行を消したらClaudeは間違えるか」。ビルドコマンドやプロジェクト構成のように、毎回推測させると間違えやすい事実は残し、読めば分かるものは消す 決めごとが抜けていないかどうか

「このプロジェクトではどうするか」は、コードを見ても分からないので、下書きには入っていない。自分が知っている決めごとを対話で足す

「このプロジェクトではどうするか」は、コードを見ても分からないので、下書きには入っていない。自分が知っている決めごとを対話で足す 頼んでいない決めごとが紛れていないかどうか

方針を足すよう頼むと、こちらが決めていないことまでClaudeが加えることがある。残しておくと、後の依頼と食い違う

この3点は、次に作るルールファイルにも当てはまります。

・整えたCLAUDE.mdをどこに置くか

/initが書き出したCLAUDE.mdは、リポジトリ直下に置かれます。ここにあれば、Claudeは動き出す前に毎回読みます。CLI版・VS Code拡張版・Desktopアプリのどこから使っても読まれるファイルです。

ただし、置き場所は一つではありません。共有しない自分用のメモを含めて、3つあります。

CLAUDE.mdの主な置き場所と有効範囲 有効な範囲 置き場所 プロジェクト全体 ./CLAUDE.mdまたは./.claude/CLAUDE.md 自分の全てのプロジェクト ~/.claude/CLAUDE.md 自分だけのメモ（共有しない） ./CLAUDE.local.md（.gitignoreに入れる）

CLAUDE.mdの配置については、第2回の表にもあります。ただその表は、CLAUDE.mdだけでなく関連するファイルの保存場所を、チームと個人で対比させたものでした。ここではCLAUDE.mdに絞り、有効な範囲で並べ直しています。

・.claude/rules/にパス別のルールを置く

前回までに紹介した通り、テスト方針やスタイルガイドのようなトピック別の取り決めは、.claude/rules/配下のルールファイルに分けて書けます。ルールファイルでは、冒頭フロントマター（メタデータ欄）で対象パスを指定すると、そのパスのファイルを扱うときだけ、該当ルールが読み込まれます。依頼には、その対象としたいパスも含めておきます。

マークダウンプレビュー向けに、CSSのスタイルルールを.claude/rules/に作って。style.cssとscript.jsを触るときだけ効くようにして。

このように頼めば、たたき台を作成してくれるので、その後は、対話で整えます。フロントマターが別のAIツール向けの書式で出るなど、間違えることもありますが、疑問があれば「この書式で合っている？」と聞くようにしましょう。

中身も、そのままでは使えない場合があります。いまのstyle.cssを元にするので、「色は16進数リテラルで直接指定する」といった、現状のままの規約になりがちです。もちろん最初から、「color-scheme: lightを前提にしている。ダークモードを足す場合は色トークンを:rootの変数に切り出してから行う」と、配色をまとめて管理する狙いに近い行が出ることもあります。

どのような出力になるかは、実行のたびに変わります。コードから読めるのは現状だけで、こうしたいという意図までは拾えません。見直しの3点に挙げた、決めごとが抜ける例です。

色の指定が散らばっていると、後から配色をそろえるのに手間がかかります。まとめて管理する方針が入っていなければ、次のように頼んでおきます。

配色はライトテーマを基準にし、色は:root変数で一元管理する方針を足して

「:root変数」とは、CSSで色などの値に名前を付けて使い回せるようにしたもの（CSS変数）です。ページ全体を指す「:root」という場所にまとめて書くと、どの部品のスタイルからも参照できます。例えば「--bg: #ffffff;」と書いて、背景色を「--bg」という名前にし、使う側では「var(--bg)」と指定します。

整えると、例えば次のような体裁に落ち着きます。

--- description: Markdown プレビューアーの CSS スタイルルール paths: ["style.css", "script.js"] --- # CSS スタイルルール 〜中略〜 - 配色はライトテーマを基準とする（:root { color-scheme: light; } を維持し、ダークテーマ対応は行わない） - 色は :root で定義した CSS カスタムプロパティ（例: --color-text, --color-bg, --color-border）で一元管理し、個々のセレクタでは 16進数リテラルを直書きせずそれらの変数を参照する 〜中略〜 リスト2 Claudeに生成させ、対話で整えた.claude/rules/のルールファイル（抜粋）

色の値を1カ所に集めておけば、ダークテーマを足すときも、変数の値を切り替えるだけで配色全体を変えられます。2つ目の機能追加の下準備です。

ステップ2：Plan Modeで「ファイルを開く」機能を計画→承認→実行する

最初の追加は、Markdownファイルを開いて表示する機能です。ファイル選択とドラッグ＆ドロップで、手元の.mdファイルをそのままプレビューできるようにします。

前回、プレビューは自分の入力だけを扱う前提で簡易サニタイズ機能にとどめ、DOMPurifyへの差し替えは検討事項として残しました。外部のファイルを読み込めば、この前提が変わります。ステップ1でCLAUDE.mdに足した方針が、ここで反映されるはずです。

［Shift］＋［Tab］キーでPlan Modeに切り替え、次のように頼みます。サニタイズのことは、あえて書きません。

Markdownファイルをこのプレビューで開けるようにしてください。 - ファイル選択ボタンと、プレビュー領域へのドラッグ＆ドロップの両方 - 読み込んだ内容を入力欄に入れ、既存の流れでプレビューする

ここが、一から作った前回との違いです。今回は既に動くコードがあり、さらにCLAUDE.mdで前提を伝えてあります。Claudeは、まず既存コードを調べ、読み込んだ内容をparseMarkdownのフローのどこで渡すかを見極めた上で計画を立てます。

ところが、最初に返ってきた計画にDOMPurifyはありません。サニタイズに触れた箇所を抜き出すと、次の通りです。

どちらの経路でも、読み込んだテキストを #editor の値にセットし、既存の parseMarkdown() パイプライン（marked.parse() → sanitizeHTML() → preview.innerHTML）にそのまま乗せて描画する。新しいレンダリング経路やサニタイズ処理は増やさない。 リスト3 最初に返ってきた計画のうち、サニタイズに触れた箇所（抜粋）

parseMarkdownを再利用するのはいいのですが、CLAUDE.mdで、ファイルのインポートを差し替えの条件としているのに、サニタイズが簡易版のままです。まだコードは書かれていないので、ここで直せば手戻りになりません。承認画面で「Tell Claude what to change」を選び、こう返しました。

外部のファイルを読み込むなら、CLAUDE.mdの方針に照らしてサニタイズはどうする？

これを受けて、Claudeは方針を読み直し、差し替えを計画に含めました。改訂後の計画は、次のようなものです。

# Markdownファイルの読み込み機能を追加する 〜中略〜 ## サニタイズ方針について CLAUDE.md の「セキュリティ方針: 外部入力を扱う範囲を広げる場合」に、外部入力の範囲が広がる条件として明示的に「ファイルインポート」が挙げられている。今回追加するのはまさにローカルファイルのインポート機能であり、この条件に該当する。 ## 変更内容 ### script.js 1. 自前の sanitizeHTML() を DOMPurify.sanitize() を使う実装に置き換える。parseMarkdown() 側の呼び出し方は変更しない ### style.css - #openFileBtn に最小限の見た目を追加。既存の色は16進リテラル直書きなので、新規に導入する色もそれに合わせて直書きする（:root 変数化は別タスクとして今回のスコープに含めない） 〜中略〜 リスト4 改訂後の「ファイルを開く」機能の計画（抜粋）

差し替えの理由に、CLAUDE.mdの該当行が入っています。既存のparseMarkdownを生かす点も反映されています。サニタイズ以外の点も、気になれば同じようにします。納得できたら承認です。承認した後の進め方は、確認の粒度で3つに分かれます。

計画を承認した後の実行モードと使い分け 実行モード 確認の粒度 向く場面 manually approve edits ファイルの変更を一つずつ承認する 計画通りに進むかどうかを差分で追いたいとき accept edits 編集と基本的なファイル操作は自動で適用し、それ以外のコマンド実行などは確認する 差分を追わずに進めたいとき auto mode 安全性チェッカーがリスクのある操作を実行前に審査し、自律的に進める 時間のかかるタスクを任せ、後で結果だけ確認したいとき

auto mode（自動モード）は、2026年8月から「Pro」「Max」「Team」プランの新規セッションでデフォルト（既定）の権限モードになりました（参考）。9月下旬のv2.1.283以降は、プランを問わずデフォルトになっています。前回のハンズオンで承認時に選んだ「自動モード」が、これに当たります。承認画面で選べるのは、この自動モードと「manually approve edits」の2つです。「accept edits」には、実行を始めてから［Shift］＋［Tab］キーで切り替えます。

計画をしっかり詰めておけば、実行は自動モードに任せて構いません。要所は計画の承認で押さえてあるので、ファイルの書き換えを一つずつ追うことはせず、結果を次のステップで検証します。

ステップ3：Claudeの検証に観点を足し、方針と突き合わせる

計画の末尾に検証方法まで書かれていれば、Claudeは実装に続けてそれを実行し、結果を報告します。それでも、まだ仕上げには移りません。Claudeが見るのは、自分で計画した項目にとどまります。かといって、変更点を一行ずつ人間が目で追うのでは、せっかく任せた意味が薄れます。そこで、確かめる観点は人間が決め、確かめる作業はClaudeに回します。

既存機能の回帰と、CLAUDE.mdの方針との突き合わせ、それに外部入力ならではの観点を加えて、あらためて依頼します。

いまの変更が意図通り動くか、既存の機能を壊していないか確認して。あわせて、CLAUDE.mdの開発方針を守れているかも点検して。スクリプトやイベント属性を含むMarkdownを読み込ませても実行されないことも確かめて

返ってきたのは、次のような点検結果でした。

Loaded .claude\rules\css-style.md 〜中略〜 スクリプト/イベント属性を含むMarkdownの実行防止(実ブラウザで確認) - <script>...</script> を直接入力・ファイル経由どちらで読み込ませても、<script> タグ自体が出力から除去され、中の処理は一切実行されない - <img src=x onerror="..."> も onerror 属性が除去され、ハンドラは実行されない 〜中略〜 未達の点が1つあります .claude/rules/css-style.md(このセッション内であなたの指示で追加した規約)には「色は :root のCSSカスタムプロパティで一元管理し、直書きしない」とありますが、今回追加した #openFileBtn と #preview.drag-over のスタイルは #ccc #fff #f2f2f2 #999 を直書きしており、この規約に沿っていません。 CSS変数導入のリファクタリングを今やりますか、それとも別タスクとして後回しにしますか？ リスト5 実装後にClaude自身が出した検証／自己レビューの結果（抜粋）

検証の中身も具体的です。スクリプトを仕込んだサンプルを読み込ませ、除去後にどのタグや属性が残るかまで示してきます。最後の項目では、style.cssを読んだ時点でルールファイルが読み込まれ、計画の段階で別タスクと先送りにしていた:root変数化を、その方針に照らして未達として拾ってきました。

CLAUDE.mdとルールファイルに書いておいた方針が、そのままレビューの基準になっているのが分かります。この未達は次のステップで解消することにして、いったん先に進みます。

ただし、この報告は万能ではありません。点検したのは、こちらが挙げた観点の範囲です。報告の形も、毎回同じではありません。前回触れた通り、ClaudeがWebブラウザを開いて自分で確かめてくることもあります。文章の報告だけで返ってきたときは、こう頼みます。

検証結果に、実ブラウザで撮ったスクリーンショットを添えて

Claudeは、初期表示や操作中の画面を撮り、その画像を自分で見た上で報告します。例えば、次の画面は、悪意のあるMarkdownを読み込ませたところです。

報告には、この画面のどこを見たかが書かれていました。

〜中略〜 4. 悪意のある Markdown（ファイル選択で読み込み） - 画面には見出し「XSS テスト」と、壊れた画像アイコン付きの「危険なリンク」、太字を含む通常テキストだけが出ます。 - window.__pwned は未設定のままで、何も実行されていません。 - <style> が除去されたため、ページも非表示になっていません。 リスト6 スクリーンショットを見た上での報告（抜粋）

文章だけでは判断しにくいものは、画像で見る方が確実です。こうした「Webブラウザで開いて見た目まで確かめる」工程そのものをDesktopアプリで受け持つのが、第1回で触れた自動検証（Auto-verify）です。ただ、上がってきた結果が本当によいかどうかを判断する最後の一手は人間に残ります。

ステップ4：2つ目、ダークモードを一言で頼む

2つ目は、前回の計画で「今後追加予定」にしていたダークモードです。今度は、依頼を一言に絞ります。

ダークモード切り替えをつけて

戻ってきたのは計画ではなく、ここでは指摘でした。

.claude/rules/css-style.md には先ほどのご指示で書いた「配色はライトテーマを基準とし、ダークテーマ対応は行わない」という規約があり、今回の依頼と正面から矛盾します。実装するなら、この規約も合わせて書き換える必要があります。 css-style.mdの「ダークテーマ対応は行わない」という規約を、今回の依頼に合わせて書き換えますか？ 1. 書き換える（推奨） 2. 規約はそのままにして実装だけ進める リスト7 一言の依頼に対して返ってきた指摘と、その時に示された選択肢（抜粋）

筆者の環境では、ステップ1で「ライトテーマを基準」と頼んだ時に、Claudeがルールファイルに「ダークテーマ対応は行わない」の一行を加えていました。先ほどのルール例にある、あの行です。

ダークテーマに対応しないのは、そのときのルールであって恒久的ではありません。そういう事情は、Claudeでは判断できません。これが、たたき台の見直しで触れた、頼んでいない決めごとが紛れてしまう例です。

ここでは1つ目の「書き換える（推奨）」を選びました。すると、あらためて計画が返ってきます。

# ダークモード切り替えを追加する ## Context 〜中略〜 ユーザーに確認したところ、この規約を「ライトテーマを基準に :root 変数で一元管理し、ダークテーマは同じ変数を :root[data-theme="dark"] で上書きする」方針に書き換えることが承認された。 これに合わせて、現状 style.css に直書きされている16進数カラー(ファイル読み込み機能追加時に増えた #openFileBtn / .drag-over の色も含む)を、この機会に :root の CSS カスタムプロパティに集約する。これは以前指摘した「css-style.md の色一元管理ルールに実体(style.css)が追従していない」というギャップの解消も兼ねる。 ## 変更内容 ### .claude/rules/css-style.md - 「配色はライトテーマを基準とする(:root { color-scheme: light; } を維持し、ダークテーマ対応は行わない)」の行を、「配色はライトテーマを基準とし :root に定義する。ダークテーマは :root[data-theme="dark"] で同じ変数名を上書きする形で対応し、color-scheme もテーマに応じて light/dark を切り替える」に書き換える。 〜中略〜 リスト8 規約の書き換えを選んだ後に返ってきた計画（抜粋）

配色を:root変数で一元管理するというルールファイルの方針に沿い、ステップ3で見つかった未達の解消まで入っています。pathsでstyle.cssを指定してあるので、style.cssを読み書きする場面で、Claudeはこのルールを踏まえます。承認して実行させ、検証はステップ3と同じ依頼で済ませます。

最初の機能追加で、計画と検証を丁寧に追った分、今回は依頼も確認も短くて済みました。任せられる範囲が広がるとは、こういうことです。

ステップ5：VS Code拡張版で結果を確認し、微調整する

仕上げは、VS Code拡張版に切り替えて、自分の目で判断します。

前回と同じく、Session history（セッション履歴）からいまの会話を選び、続きとして開く

VS Codeに統合されているWebブラウザ（統合ブラウザ）でindex.htmlを開く。エクスプローラーでindex.htmlを右クリックし、メニューから「統合ブラウザで開く」を選ぶか、［Ctrl］＋［Alt］＋［/］キーで開いたWebブラウザのアドレスバーにパスを入れる。「file://」をそのまま扱えるので、サーバは要らない

手元の.mdファイルをプレビュー領域にドロップして、切り替えボタンでダークモードにする

残るは細部の調整。色味のような正解のない調整は、計画を立てるより、直接見ながら試行錯誤する方が効率的です。統合ブラウザに表示したまま、こう頼みます。

ダークテーマの背景が黒すぎるので、もう少し淡く

ステップ4で配色を:root変数に集約させたので、Claudeはstyle.cssのダークテーマの変数をまとめて一段明るくしました。一言でも意図が配色全体に及ぶのは、この下準備のおかげです。

変更は行単位の差分プレビューで追い、見た目は統合ブラウザで判断します。エディタを離れずに、直して、見比べて、また頼む。この往復の短さが、拡張版の持ち味です。

もし変更が気に入らなければ、前回のステップ2で試した「Checkpoints」で巻き戻します。計画駆動で大枠を作り、最後の詰めはエディタの細やかな操作で。この役割分担も、前回のマトリクスの通りです。

体験のポイント

ここまでのステップを振り返ると、要点は次の2つです。

方針をファイルに書いておくと、指示が軽くなる。配色を:root変数で一元管理する方針がルールファイルにあったので、「ダークモード切り替えをつけて」の一言でも、Claudeはその方針を考慮し、ステップ3の未達の解消まで含めた計画を返してきた

書いておいても万全ではない。ステップ2では、CLAUDE.mdの方針が計画から抜けた。ステップ4では、頼んでいない決めごとがルールに紛れていた。どちらも一言で戻せたのは、コードを書く前に確かめる仕組みがあったから

戦術を共有したチームは、監督が全てのプレーを指示しなくても自分たちで判断して動きます。CLAUDE.mdとルールファイル、そして計画が、その「戦術」に当たります。

おわりに

今回を含め4回にわたり、個人とチームでの使いこなし、入り口の使い分け、そして計画駆動と、「Claude Code」の実践的な使い方を見てきました。

ベンチのコーチだったAIは、いまやピッチに立つ司令塔です。通して考えてほしかったのは、AIに何を任せ、人間はどこで判断するか、という采配です。

Claude Codeは週単位で進化を続け、個々の機能はこの先も入れ替わっていくでしょう。それでも、方針を伝えて任せ、要所で判断を下すという監督の役目は変わりません。まずは手元のプロジェクトにCLAUDE.mdを置き、計画駆動の手応えを確かめてみてください。