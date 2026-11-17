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人材サービスのヘイズ・ジャパンは2026年11月11日に記者説明会を開催し、同社 テクノロジー部門 ビジネス・ディレクターの高橋洋子氏が、IT分野の採用現場から見たスキル需要の変化と、今後5年の予測を語った。本稿では、その内容を＠ITの既報も交えて整理する。

AIがあっても、IT人材は足りない

まず、IT人材の需給を公的データで確認しておこう。経済産業省が2019年に公表した試算（中位シナリオ）では、IT人材の不足数は2018年の22万人から、2025年に36万人、2030年には45万人へと拡大するとされた。生成AIが普及する前の試算ではあるが、不足が続くという見立ては最近の調査でも変わらない。

情報処理推進機構（IPA）の「DX動向2026」（2026年4〜6月調査、1799社）でも、日本企業の85.5％が「DXを推進する人材が不足している」と回答している。

「需要が供給を上回る状態が続いています」と高橋氏は話す。AIによる自動化が進んでも技術者不足はむしろ深まり、エンジニアの争奪戦は激化している。ただし、求められる人材の中身は大きく変わりつつある。

「書く」から「判断する」へ AIで変わる仕事

高橋氏は、AIが仕事を奪うのではなく、仕事の中身を変えていると指摘する。減るのは定型的なデータ集約や文書化といった「演算系」の作業に限られ、仕事そのものはなくならないという。

「単純なコーディングや演算業務はAIに代替され、求人需要は、要件定義や上流設計ができる経験豊富な人材へとシフトしています」

かつて未経験者がキャリアをスタートしやすかったコーディング業務は、AIが書き、人が確認する形に変わってきた。人に残るのは「判断する」ことだ。高橋氏は、これから求められるのはAIを使いこなす「司令塔」としての人材だと話す。

一方で、AIそのものに関わる仕事は増えている。各社がAIの導入や自社AIの開発を進めており、事業会社でAIプロジェクトを経験した人材へのニーズが高まっている。

職種の垣根が崩れる中で、肩書きではなく働き方で人を捉える見方も広がっている。

新職種「FDE」の期待と実像

AI時代の新しい職種として、高橋氏が需要の急増を挙げたのが「FDE（Forward Deployed Engineer）」だ。

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