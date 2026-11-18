この数カ月間、不正アクセスによる情報漏えいが頻発しています。サイバーセキュリティへの注目が集まる中で公表されたPHPの脆弱（ぜいじゃく）性は、総理大臣が自らSNSで発信する事態となりました（参考）。

特定の製品を狙った攻撃ではなく、インフラ、OS、ミドルウェア、サーバ側アプリ、クライアント側アプリなど、あらゆる層への攻撃が同時多発的に行われており、多方面展開による飽和攻撃が行われているようです。その背景には、攻撃者がAIを悪用して解析や攻撃を効率化していることがあると考えられています。

改めて考えたいのは、サーバ側のセキュリティ対策の重要性と、クライアント側で「やったつもり」になっているセキュリティ対策の危険性です。NICT（国立研究開発法人情報通信研究機構）の発表によると、一連の情報漏えい事件の一部は、アプリを解析してバックエンドを攻撃する「A2B攻撃（App-to-Backend Attack）」が一因であることが明らかになっています。

本稿では、クライアントアプリとバックエンドの連携に着目し、なぜ「隠す」対策では守れず、サーバ側の「仕組み」で守る必要があるのかを解説します。その上で、こうした古くからの弱点が、AI時代になってなぜ一斉に明らかになってきたのか考えます。

多くのスマホアプリやSPA（Single Page Application）などは、単にアプリ完結で動作するだけでなく、サーバ側のAPIなどのバックエンドと連携して動作する仕組みです。クライアント側で動作するコードは、その連携仕様が表現されたものなので、アプリとして配布された時点で、連携仕様を隠すことはできなくなります。

図1 クライアントアプリの主な解析手段（通信、ログ、アプリ本体の3方向）

例えば「Android」アプリの場合、以下のような解析手段があります。

アプリ（apkファイル）の解析

デバッグ接続によるログやWebブラウザの解析

中間者攻撃のプロキシによる通信内容の解析

アプリ解析

まず、アプリの解析について考えてみましょう。多くの場合、Androidアプリは「Android Runtime」上で実行される「Dalvik」バイトコード（DEX形式）です。これはプログラミング言語と機械語の間の中間コードであり、クラス名やメソッド名、文字列リテラルがそのまま残るため、一般的なネイティブバイナリに比べて解析しやすいという特徴があります。

例えば、APIシークレットのような情報をアプリに埋め込んだ場合、図2のように簡単に抽出することが可能です。

図2 逆アセンブルで抽出されたAPIシークレット（赤枠）

難読化などの手法はあるものの、時間稼ぎに過ぎません。クラス名やメソッド名、文字列リテラルを仮名化したり、値を暗号化したりすることで読み取りづらくするものであり、注意深くコードを追い掛けることにより、コードに埋め込まれたシークレットを抽出できることでしょう。

人間が諦めてしまうような難読化でも、AIを活用して昼夜問わず解析を続ければ、いずれ判明することでしょう。

通信解析

よくある勘違いに「APIのURLは誰も知らないから大丈夫だよね」というものがあります。しかし、先述のようにアプリを解析すれば判明するのはもちろん、アプリの通信やログを解析することで、APIのドメイン名を知ることも可能です。

例えば、ネットワーク内のDNSクエリをモニタリングしたり、中間者（MiTM：Man-in-the-Middle）攻撃型のプロキシで通信を解析することもできますし、もしインテントのデータにURLが含まれる場合、デバッグログにURLの一部（ドメイン名）が出力されることがあります。

図3 通信をのぞくことで連携先のドメインは判明する。MITMプロキシ、DNS、ログの各経路から露出する

図4 デバッグログ（logcat）に残る連携先のドメイン名（赤枠）。パスやクエリは伏せられるがドメインは残る

アプリそのものを解析せずとも、CT（Certificate Transparency：証明書透明性）ログにより、APIエンドポイントのドメイン名が判明することもあります。

技術的には、中間者攻撃を防ぐために、証明書ピンニングなどの手法で、アプリ側が中間者攻撃を検出して通信を拒否することは可能です。しかし、中間者攻撃と同じ仕組みで通信内容を検査するCASB（Cloud Access Security Broker）やSASE（Secure Access Service Edge）といったプロキシ型のゲートウェイを使用する場合は、そうした通信もブロックされることになり、業務アプリなどでは採用しづらい現実があります。仮に通信を拒否するようにアプリを実装していても、アプリの解析や改ざんなどで回避できるので、根本的な対策とはなりません。

連携データ経由の漏えい

アプリ間の連携は、Androidのメッセージングオブジェクトである「Intent」やハイパーリンク（Universal Links、App Links）などを通じて行われるのが一般的です。その際、連携先にデータを受け渡しますが、たとえユーザーインタフェース（以下、UI）に表示されない情報でも、その連携データはさまざまな経路から露出します。

図5 連携データが露出する経路。アプリ間連携（Intent）のログと、Webページからの連携（App Links）の双方から漏れる

連携データは端末のログ（logcat）に残ることがあります。

図6 アプリ間連携のデータがlogcatに残る例。Android 12ではクエリ（アクセスIDやキーに相当）まで出るが、Android 17ではパスやクエリは秘匿される。ただしドメインは残る

例えば、Androidで他の画面に送るインテントやその付随データにカスタムスキームのURLを使用することがあります。以前のバージョンのAndroidでは、アプリ間連携に使われるURLが、クエリ（＝そこに載せたシークレット）まで丸ごとログに記録されていました。

Android 13以降、順次URLのパス／クエリ部分は「/...」の形でマスキングされるようになっていますが、ドメイン名は今も記録されます。だからといって安心というわけではなく、解析者はあえて古いAndroid端末で解析する可能性があるということも念頭に置く必要があります。

次に、連携データは連携元のWebページからも露出します。連携アプリに情報を受け渡す際、UIに表示されないからといって機微な情報をURLに含めてしまう事例があります。

図7 App LinksのURLに含めた機微情報（idやkey）をChromeのリモートデバッガで取得した（赤枠）。※API連携仕様は非公開なのでイメージとして記載。クエリ名や値、ドメインは任意の例

これはApp Linksを用いて、Webアプリから「Google Maps」を起動する例ですが、このURLにAPIシークレットのような機微な情報を含めていた場合、「Google Chrome」のリモートデバッガを使用して取得できてしまいます。

こうした連携データからの漏えいが問題になった事例として、『「車検証閲覧アプリ」における送信データへの機微な情報の挿入の脆弱性』（JVN#94004488）があります。

車検証閲覧アプリの仕様では、「B.保険のオンライン申込時など、申請者（自動車使用者等）が電子車検証情報を遠隔送信する場合」において、連携元アプリを識別する必要があり、「API連携ボタン」を押して「車検証閲覧アプリ」に連携する仕様です。

「API連携ボタン」を押す際に、連携元アプリが車検証閲覧APIにアクセスするために必要なアクセスIDおよびアクセスキーとの連携を求めていたことで、無関係の第三者も車検証閲覧APIにアクセスすることが可能になっていました。

この事例では、APIを悪用するためには、【1】事前に車検証がスキャンされていること、【2】スキャンしたときのAPIのアクセスID、アクセスキーの他に車両特定情報が必要だったので、それ単体では悪用が難しいものでした。

この他にも、連携データは、受け取り側のアプリがうっかりログに出力してしまったり、ドメインが検証されるApp Linksには通用しないものの悪意のあるアプリが同じURLスキームを横取りして受け取ってしまったりするなど、さまざまな経路で漏れてしまうことがあり得ます。そもそも連携データにシークレットを載せない設計が必要だと言えるでしょう。