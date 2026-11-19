連載目次

AIに「先月の売上を集計して」と頼み、返ってきたSQL文を実行したとする。エラーなく動いたが、集計結果には、社内ルールでは売上に含めないキャンセル済みの注文まで入っていた。このように、SQL文が正常に動いても、業務上正しい結果が得られるとは限らない。そのため、AIにはデータ構造に加え、業務用語の意味やルールを伝える必要がある。その共通モデルとして注目されるのが「オントロジー（Ontology）」だ。

2026年10〜11月、Databricksは「Genie Ontology」の一般提供を、Snowflakeは「Business Ontology」を、NVIDIAは「Auto-Ontology」を含む「Agent Knowledge Foundation」を発表した。いずれもAIに業務の意味を伝えるための仕組みだ。一方、Palantir（パランティア）のオントロジーは、こうした業務の意味に加えて、業務上の操作まで組み込んでいる。基本的な考え方は共通しているが、オントロジーに含める範囲がPalantirの方が広い。

オントロジーは、もともと哲学の「存在論」を指す言葉である。コンピュータ分野では、AIの知識表現の研究で、ある分野の概念や関係を機械が扱える形で表すために使われるようになった。1993年にはトム・グルーバー（Tom Gruber）氏が「概念化の明示的な仕様」と定義し、知識を共有・再利用する考え方として広く知られるようになった。自然言語処理でも、言葉の意味や概念同士の関係を扱うために利用されてきた。

本稿では、こうした従来の考え方を土台に、企業向け製品が重視する役割を「業務を動かす」「AIに文脈を渡す」の2つに分けて整理する。無関係な3つの意味があるのではなく、概念や関係を定義する共通の考え方を、どこまで広げ、何に使うかの違いとして捉える。

なお、以降で使う「業務実行型」「文脈提供型」という分類と呼び名は筆者によるものであり、業界で定まった用語ではない。各製品が特に重視する役割を説明するための整理であり、実際には複数の役割が重なる部分もある。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者の考えを述べた上で、3つの捉え方、各社の製品の中身、そして見分け方を整理していく。

Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。 私が「オントロジー」という言葉を知ったのは、AIや自然言語処理を勉強していたときでした。AIの知識表現や、言葉の意味、概念同士の関係を扱う話として目にしたため、「オントロジー」と聞くと、まず自然言語処理の意味論に近いものをイメージしていました。AIを少し勉強したことがある人なら、同じように言葉だけは聞いたことがあるかもしれません。 そのため、Palantirの製品説明で「オントロジー」という言葉を見たとき、なかなか従来の知識とうまく結び付きませんでした。「概念と関係を定義する」と言われても、それが実際の顧客や注文、設備といった企業データや、日々の業務システムとどうつながるのかをイメージしにくかったのです。 各社の説明を見比べると、まずは「社内で使う言葉の意味と、データとの対応を共有するもの」と考えると分かりやすくなります。Palantirの場合は、そこに「業務の操作と、その実行条件や権限も組み合わせる」。私には、この捉え方が一番しっくりきます。 「オントロジー」という言葉が一般の会社にまで広く定着するかは、まだ分かりません。ただ、名前が変わったとしても、AIに業務の意味を伝え、実行してよい操作を整理する必要は残るでしょう。開発者としては、言葉の難しさに構えるよりも、「自社の用語やルールをどこで定義し、AIにどう渡すか」という問題として考えると、ぐっと身近になると思います。

それでは、3つの捉え方を順に見ていく。

3つの「オントロジー」を比べる

企業向け製品を比べる目安は、意味の定義に加えて、「業務上の操作」まで一体として扱うかどうかである。ここでいう操作は、データの検索や集計ではなく、注文のキャンセルや発注など、業務の状態を変更する処理を指す。

従来の考え方

主な例： Gene Ontology（生物学分野の知識体系）など

Gene Ontology（生物学分野の知識体系）など 目的： 概念の意味と関係を定義し、知識を共有・再利用する

概念の意味と関係を定義し、知識を共有・再利用する 中身： 概念、属性、関係、必要に応じて制約や論理的な定義

概念、属性、関係、必要に応じて制約や論理的な定義 操作の実行： 通常はオントロジー自体の役割に含まない

通常はオントロジー自体の役割に含まない 作り方： 人が設計・管理し、自動生成や支援ツールも活用する

業務実行型

主な例： Palantir

Palantir 目的： 業務上の判断と実行を支える

業務上の判断と実行を支える 中身： データ、ロジック、アクション、セキュリティ

データ、ロジック、アクション、セキュリティ 操作の実行： 操作をアクションとして定義し、業務システムと連携する

操作をアクションとして定義し、業務システムと連携する 作り方： 業務に合わせてモデルやアクションを設計する

文脈提供型

主な例： NVIDIA、Snowflake、Databricks

NVIDIA、Snowflake、Databricks 目的： AIが業務用語や数字の意味を取り違えないようにする

AIが業務用語や数字の意味を取り違えないようにする 中身： 用語の定義、指標、ルール、データとの対応

用語の定義、指標、ルール、データとの対応 操作の実行： 業務の更新操作は、主に別のツールやAPIが担う

業務の更新操作は、主に別のツールやAPIが担う 作り方： AIによる知識の抽出と、人による定義・管理を組み合わせる。方法は製品ごとに異なる

従来の考え方：概念と関係を整理した「共通の知識モデル」

コンピュータ分野では、AIの知識表現の研究の中で、知識を概念や関係として表し、コンピュータで扱えるようにする研究が進められてきた。1991年にはロバート・ネチェス氏やトム・グルーバー氏らが、異なるAIシステム間で知識を共有・再利用するための仕組みを論じ、その中でオントロジーを共通の語彙や概念を共有するための要素として扱っている。

その流れの中で広く知られるようになった定義の一つが、グルーバー氏が1993年の論文で示した「概念化の明示的な仕様」である。難しく聞こえるが、ある分野をどんな概念と関係で捉えるかを、曖昧にならないように書き表すということだ。同氏の論文では、こうした知識をAIシステム間で共有・再利用することが重視されていた。

例えば、業務システムなら「法人顧客は顧客の一種である」「注文は顧客にひも付く」といった定義が考えられる。こうした概念や関係、必要な制約を共通の語彙として定め、複数のシステムで知識を共有・再利用できるようにする。

プログラマーにとっては、複数のシステムで共有する「業務用語の定義と概念モデル」をイメージすると近い。データベースのテーブル構造との対応だけでなく、そのデータが業務上、何を意味するかを表す点が重要である。

ここで関連するのが「ナレッジグラフ」である。両者の使われ方に厳密な境界が常にあるわけではないが、本稿では、オントロジーを「どのような概念や関係、制約があるのかを定義するモデル」、ナレッジグラフを「その意味付けに沿って、具体的な対象と関係をつないだ知識データ」と考えると分かりやすい。例えば、「顧客は注文を行う」という関係を定義するのがオントロジーで、「顧客Aが注文Bを行った」という具体的な関係を表すのがナレッジグラフである。オントロジーを使わないナレッジグラフもあり、逆にオントロジーだけを定義することもできるが、両者を組み合わせることでデータの意味を明確にできる。

自然言語処理にも、これに近い知識表現が使われてきた。例えば「WordNet」は、英単語を意味ごとの集合にまとめ、上位・下位、部分・全体などの意味関係で結んだ語彙データベースである。WordNet自体をオントロジーと同一視する必要はないが、「犬は哺乳類の一種である」といった概念間の関係を機械が扱える形にするという点では、オントロジーを理解する上で近い例である。自然言語処理を学んだ人が「オントロジー」という言葉に聞き覚えがあるのも、このように意味や概念を機械で扱う研究と接点があるためだ。

また、生物学は、オントロジーが大規模に活用されてきた代表的な分野である。Gene Ontology（GO）は1998年、ショウジョウバエ、マウス、酵母の研究データベース間で遺伝子機能を共通の分類体系で扱う取り組みとして始まった。現在では、生物医学分野で広く利用される代表的なオントロジーの一つとなっている。

従来のオントロジーも、制約や論理的な定義を使い、既知の情報から別の関係を導く推論に利用できる。OWL（Web Ontology Language）などは、そのための記述言語である。業務システムの更新処理を実行することと、知識を定義して推論に使うことは、分けて考えるとよい。

実務上の課題は、作成と保守の手間である。Databricksも今回の発表で、専門家による作成と手作業の保守では、企業の知識の一部しか捉えられず、変化に追い付けなくなりがちだったと指摘している。今回の製品群では、既存のデータや業務の成果物から知識を抽出し、この負担を減らそうとしている。

業務実行型：Palantirは「意思決定と実行」をモデル化する

Palantirは公式ドキュメントで、オントロジーは企業のデータだけでなく、意思決定を表すものだと説明している。その意思決定を、次の4つの要素で捉える。

データ： 判断に使う情報

判断に使う情報 ロジック： 判断を支える計算や手順

判断を支える計算や手順 アクション： 決めたことを実行する操作

決めたことを実行する操作 セキュリティ： 権限や運用上の方針に沿って、情報の参照や操作の実行を制御する仕組み

同社は、オブジェクトやリンクといったデータの要素を企業の「名詞」、アクションを「動詞」にたとえている。例えば、「注文」と「顧客」を結び付けて読むだけでなく、「注文をキャンセルする」という操作も同じモデルの中で扱う。意味を表すモデルと、実行可能な業務操作を一体として扱う点が特徴である。

アクションは、連携先の業務システムへの書き戻しにもつながる。AIエージェントもアクションを使えるが、どこまで任せるかは権限や運用によって制御する。公式ドキュメントの業務例では、AIが準備した変更を人が最終確認し、十分に検証された処理は人の確認なしで実行させることも選べるとしている。

なお、Palantirは2006年11月20日に、特許「Creating data in a data store using a dynamic ontology」を出願している。同特許では、オントロジーをデータベースのスキーマに具体化されるデータモデルとして扱い、固定的な構造を変更する難しさを課題としている。同社が、生成AIの普及以前からデータモデルの文脈でこの言葉を使っていたことが分かる。

文脈提供型：AIに「社内の言葉の意味」を渡す

今回の3社に共通するのは、AIエージェントが業務用語や数字の意味を取り違えないようにする役割を重視している点である。

例えば「売上」が、営業部門では受注額、経理部門では売上計上額を指しているかもしれない。AIがどちらの意味かを判断できなければ、正しく動くSQL文を書いても、質問者が求める数字にはならない。用語の定義だけでなく、どの部門の定義か、どのデータや計算に対応するかまで渡す必要がある。

3社は、既存のデータや利用履歴から知識を取り出し、人が管理する定義と組み合わせる。ただし、自動抽出と人による確認の範囲は、製品ごとに異なる。

NVIDIA「Auto-Ontology」： テーブル定義などのメタデータから、顧客、製品、注文といった業務上の概念や関係を構築し、既存の定義との対応を整理するライブラリ。MCP（Model Context Protocol：AIアプリケーションと外部のツールやデータをつなぐ共通プロトコル）、CLI、APIを通じてエージェントに文脈を提供する。オープンソース（Apache 2.0ライセンス）

テーブル定義などのメタデータから、顧客、製品、注文といった業務上の概念や関係を構築し、既存の定義との対応を整理するライブラリ。MCP（Model Context Protocol：AIアプリケーションと外部のツールやデータをつなぐ共通プロトコル）、CLI、APIを通じてエージェントに文脈を提供する。オープンソース（Apache 2.0ライセンス） Snowflake「Business Ontology」： 業務用語や指標の意味、責任者、承認状況を管理し、定義をデータや計算モデルに結び付ける。AIエージェントには承認済みの定義を提供する。近日パブリックプレビュー予定

業務用語や指標の意味、責任者、承認状況を管理し、定義をデータや計算モデルに結び付ける。AIエージェントには承認済みの定義を提供する。近日パブリックプレビュー予定 Databricks「Genie Ontology」： ダッシュボード、SQLクエリ、ノートブックなどから業務上の計算やルールを抽出・蓄積する。厳密さが必要な定義は人が管理し、自動抽出した知識と組み合わせてエージェントに渡す。一般提供

Snowflakeは、役割を3つの層に分けている。文脈を自動で推定する「Cortex Sense」、業務上の意味を管理・承認する「Business Ontology」、指標を計算する「Semantic Views」である。承認済みの定義と推定された内容が食い違う場合は、承認済みの定義が優先される。

Databricksは、人が管理する厳密な定義に加え、自動抽出した知識も利用する。情報源の信頼性や新しさなどを基に、質問に適した文脈を選ぶ仕組みだ。全ての知識について、人が1件ずつ承認する方式というわけではない。

また、これらの文脈を使うエージェントは、別のツールを呼び出して業務を実行することもできる。Databricksの発表でも、チケットの作成などにはMCPコネクタを併用すると説明している。意味や背景を提供する役割と、更新操作を実行する役割を分けている点が、Palantirと比較する際のポイントになる。

このように、AIに必要な意味や背景を供給する「コンテキスト層」（context layer）として捉えると、3社が目指す役割を理解しやすい。本稿で「文脈提供型」と呼ぶのは、そのためである。

Microsoftも「意味の定義」と「実行」を分ける

Microsoft Fabric IQのオントロジー（プレビュー）も、業務の意味を共有する仕組みとして捉えられる。顧客や注文などの種類、属性、関係に加えて、業務ルールや指標を定義し、実データに結び付ける。

業務ルールは自然言語で書き、AIエージェントが回答や判断に使う文脈として提供する。ただし公式ドキュメントは、オントロジー自体が、そのルールをデータに対して実行したり、アクションを実行したりすることはないと明記している。「出荷済みの注文はキャンセルできない」と定義することと、キャンセル処理でその条件を強制することは別なのである。

見分け方：「注文のキャンセル」をどこで定義・管理するか

製品の説明を読む際は、「注文のキャンセル」という操作をどこで定義し、その実行条件や権限をどこで制御するかを見るとよい。画面上でキャンセルできても、背後では別の業務APIを呼んでいる場合がある。

この違いを考える手掛かりになるのが、Data Engineering Weeklyの記事に登場する「注文をキャンセルできるか」という問いである。同記事と参照実装は、業務データを読むためのモデルに、条件付きの操作や元のシステムへの書き戻しまで組み込む考え方を示している。

文脈提供型： 注文の意味や状態、業務ルールをAIに伝える。キャンセルの実行や、その際の条件確認は、別のツールや業務APIなどが担う

注文の意味や状態、業務ルールをAIに伝える。キャンセルの実行や、その際の条件確認は、別のツールや業務APIなどが担う 業務実行型： キャンセルという操作も共有モデルに定義する。「出荷済みの注文はキャンセルできない」といった条件を含めて扱い、実行記録や元のシステムへの書き戻しに結び付ける。Palantirの場合は、誰がその操作を実行できるかという権限も、同じモデルの中で扱う

開発者にとって重要なのは、AIにルールを説明することと、システム側でルールを強制することの違いである。「出荷済みならキャンセルしない」と文脈に書くだけでなく、実行する側でもその条件を確認する必要がある。

2つの役割は組み合わせて利用できる。NVIDIAは発表で、同社のサプライチェーン部門がPalantirのFoundry、Ontology、AIP（Artificial Intelligence Platform：AIを業務データや操作につなぐ基盤）を通じてAgent Knowledge Foundationを使っていることや、DatabricksがNVIDIAのモデルとGenie Ontologyを組み合わせていることを紹介している。

経緯

1980年代〜： AIの知識表現研究で、世界や専門分野を概念と関係としてモデル化し、コンピュータで扱う研究が進む

AIの知識表現研究で、世界や専門分野を概念と関係としてモデル化し、コンピュータで扱う研究が進む 1991年： ロバート・ネチェス氏、トム・グルーバー氏らが「Enabling Technology for Knowledge Sharing」を発表。AIシステム間で知識を共有・再利用するためのオントロジーを論じる

ロバート・ネチェス氏、トム・グルーバー氏らが「Enabling Technology for Knowledge Sharing」を発表。AIシステム間で知識を共有・再利用するためのオントロジーを論じる 1993年： グルーバー氏が論文で、オントロジーを「概念化の明示的な仕様」と定義。知識共有・再利用の文脈で広く引用される定義となる

グルーバー氏が論文で、オントロジーを「概念化の明示的な仕様」と定義。知識共有・再利用の文脈で広く引用される定義となる 1998年： Gene Ontology Consortiumが発足。生物学分野で遺伝子機能を共通の概念体系で扱う取り組みが始まる

Gene Ontology Consortiumが発足。生物学分野で遺伝子機能を共通の概念体系で扱う取り組みが始まる 2006年11月20日： Palantirが「動的オントロジー」（dynamic ontology）に関する特許を出願

Palantirが「動的オントロジー」（dynamic ontology）に関する特許を出願 2026年10月21日： NVIDIAがGTC Berlinに合わせて、Auto-Ontologyを含むAgent Knowledge Foundationを発表

NVIDIAがGTC Berlinに合わせて、Auto-Ontologyを含むAgent Knowledge Foundationを発表 2026年11月3日： SnowflakeがBusiness Ontologyを発表

SnowflakeがBusiness Ontologyを発表 2026年11月11日： DatabricksがGenie Ontologyの一般提供を発表

まとめ

「オントロジー」とは結局何なのか。本稿の整理で言えば、「概念と関係を定義して、意味を共有するための共通モデル」が土台にあり、企業向け製品は、そこに何を含めるかで分かれている。最も大きな分かれ目は、意味とデータの対応で止めるか、操作と実行の条件まで含めるかで、前者がDatabricks、Snowflake、NVIDIA、後者がPalantirである。

その範囲は、各社が自社製品の役割に合わせて決めている。業務を実行する基盤を売るPalantirは操作まで含める。データ基盤を売るDatabricksとSnowflakeは、自社の基盤上で意味を管理し、AIに渡すところで止める。NVIDIAは特定のデータ基盤を持たないので、どの基盤のデータからでも意味を取り出してエージェントに渡すライブラリとして作っている。3社の間の違いは、意味を誰がどう作り、誰が承認するかという作り方の違いで、Palantirとの違いほど大きくはない。中身が違うのは、言葉の定義が揺れているからではなく、製品の役割が違うからだ。

この言葉が定着するかどうかにかかわらず、AIに業務の意味を伝え、実行してよい操作を整理する必要はなくならない。製品の説明で「オントロジー」を見かけたら、名前に構えず、「何を定義し、どこまで実行するのか」を確かめる。それだけで、中身の違いはかなりはっきり見えるはずだ。

「Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント」