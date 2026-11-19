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就職活動支援サイト「外資就活ドットコム」を運営するハウテレビジョンの外資就活総合研究所は2026年10月20日、2028年卒の大学生と大学院生を対象にした「2028年卒 就活人気企業ランキング（2026年10月）」を発表した。同研究所は、国内外の学生と企業を対象に、新卒採用の動向を調査・分析して知見を発信する機関だ。

外資就活総合研究所は、採用活動の時期によって学生・院生の関心が移り変わることを踏まえて、2028年卒業予定の学生・院生を対象としたランキングを全4回に分けて調査している。今回は3回目に当たり、夏季に企業が開催する学生向けの就業体験プログラム「サマーインターン」の期間を経た時点での調査となった。

東大・京大生が選ぶ企業と、早慶生が選ぶ企業の違いとは？

ランキングにはコンサルティング会社や総合商社、金融機関など幅広い企業が並ぶ。ここではIT関連企業を中心に、学生・院生の関心を集めた企業を見ていこう。サマーインターンを経て、2028年卒の学生はどの企業に関心を寄せたのか。

総合ランキングの1位はアクセンチュア、2位はベイカレント、3位はデロイト トーマツ ベンチャーサポートとなった（図1）。上位3社をコンサルティング業界の企業が占めた形だ。IT関連企業では、Amazon.com（以下、Amazon）が14位、Googleが24位、Appleが34位、日本IBMが47位にランクインするなど、外資系企業が目立った。国内企業では野村総合研究所（以下、野村総研）が4位に入った他、例えばシンプレクス・ホールディングス（以下、シンプレクス）は10位、フューチャーは18位、NTTデータは46位に入った。 図1 2028年卒学生・院生の就活人気企業 総合ランキング（2026年10月）（出典：ハウテレビジョン）《クリックで拡大》 大学別ランキングを見ると、東京大学（以下、東大）と京都大学（以下、京大）の学生・院生では、共に野村総研が1位、アクセンチュアが2位だった（図2）。早稲田大学（以下、早大）と慶応義塾大学（以下、慶大）の学生・院生では、いずれも1位がアクセンチュア、2位がベイカレントとなり、総合ランキングの上位2社と同じ並びとなった（図3）。 図2、3 2028年卒学生・院生の就活人気企業 東大・京大生ランキング（左）と、早大・慶大生ランキング（2026年10月）（出典：ハウテレビジョン）《クリックで拡大》 東大と京大、早大と慶大という、同じ国立・私立の大学間でも、ランキングの順位差が大きく開いた企業があった。特にIT関連企業については、例えばAppleは東大生では28位、京大生では40位となり、順位差が12ランク開いた。早大生と慶大生では、フューチャーがそれぞれ29位、46位となり、17ランク差となった。 GoogleやAWSだけじゃない 理系学生が注目するIT関連企業は 理系の学生・院生に絞ると、IT関連企業については、例えば野村総研が2位、シンプレクスが7位、Googleが12位、Amazonが13位、フューチャーが16位、NTTデータが18位、日本IBMが21位、Appleが23位となった（図4）。いずれも総合ランキングよりも順位を上げた。日本マイクロソフト（35位）や富士通（40位）、GMOインターネットグループ（46位）、Amazon Web Services（AWS、50位）など、総合ランキングではトップ50圏外だった複数の企業がランクインした。 図4 2028年卒学生・院生の就活人気企業 文系・理系ランキング（2026年10月）（出典：ハウテレビジョン）《クリックで拡大》 前述の通り、今回はサマーインターン期間を経た時点での調査となった。そのため、この時期に積極的に採用活動をした企業に学生・院生の人気が集まったと、外資就活総合研究所は分析する。 調査は、外資就活ドットコム内での「企業フォロー」数（累計）を集計し、多い順に順位を付けたものだ。企業フォローとは、学生が興味を持った企業を「フォロー」することで、その企業の募集情報公開時や企業情報更新時にお知らせを受け取れる機能を指す。調査対象は2028年卒業予定の学生・院生で、データの集計基準日は2026年10月1日だ。