テレビのワイドショーでNVIDIAが取り上げられる日が来るとは思いもよらなかった。みなさんご存じの、NVIDIAのJensen Huang（ジェンスン・フアン）CEO辞任の一件である。当初は、中国の女スパイ（？）のハニートラップに引っ掛かって情報流出や不正輸出に関与か、といった報道だった。

しかし従業員との第2、第3の不倫報道などが出てくるに至り、格好のゴシップネタとなってしまった。ちなみに、米国では従業員との恋愛はご法度だ。IntelのCEOを2013年から2018年まで務めたBrian Krzanich（ブライアン・クルザニッチ）氏やBoeing CompanyのCEOだったHarry Stonecipher（ハリー・ストーンサイファー）氏は「合意の上での交際」ということだったが辞任させられている。TeslaやSpaceXのCEOであるElon Musk（イーロン・マスク）氏のように会社の絶対的な支配権を持っていれば別なのだろうが……。

GPUとかLLM（大規模言語モデル）とか言われるよりも、スパイとか不倫とかの方が分かりやすくて一般受けするのだろう。その上、これをきっかけにAI（人工知能）バブル崩壊が取り沙汰されるという、経済上の大問題も絡んでくる。半導体ネタだけではこうもにぎやかにはならなかっただろう。

NVIDIAの変調は今回のCEO辞任の一件のかなり前から静かに進行していたと考えている。

一つは金融、ビジネス的なもので、NVIDIAとAI開発各社、データセンター各社の間の「循環投資」的なお金の流れの不明朗さに関する件である。この件については他にも書かれているところが多数あると思うので、本稿ではこれ以上触れない。

もう一つは技術的なものである。AIバブルの勃興とともにNVIDIA一辺倒で進んできた流れが変わるのではないか、という雰囲気があるのだ。NVIDIAはもともとGPU（ゲームなどに使う画像処理向けの半導体であったことを思い出してほしい）の会社であった。

しかし、これがAIアルゴリズムの実行にも適することに気付き、他社に先んじてAI関連開発に投資してきた。これもあって、NVIDIA製品の上で実行できるCUDA（Compute Unified Device Architecture）などのソフトウェアはAI業界を下から支えるスタンダードとなり、NVIDIAのAI覇権を支えてきた。「NVIDIAのGPGPU（画像処理専用でなくなったので、General-PurposeのGPを付けてこう呼ぶ）なしには大規模LLMなどは開発できない」ということになった。

その結果、雨後の筍のように立ち並んだ大規模データセンターの中には、大変高価で入手し難いNVIDIAのGPGPUが並ぶことになった。みんながNVIDIAの調達に狂奔（きょうほん）し、その流れに乗って膨大な資金がAIとAI関連半導体業界に流れ込むことになったわけだ。

学習から推論へ、エッジに広がる隙

当初は、生成AIを成り立たせるための大規模LLMの構築にはNVIDIAを使うのが一番の早道、という流れであった。生成AIの激しい開発競争の中、選択はNVIDIAほぼ一択。他の選択肢もないわけではないが、開発速度を考えると、他の環境でごにょごにょ時間を使っている余裕はなかったのだ。

しかしである。生成AIもこれだけ普及し、こなれてくると、莫大（ばくだい）な計算量とリソースを必要とするモデルの構築（学習）だけでなく、その場その場の活用のための推論も重要になってきたのだ。世界中の一般ユーザーが「AIを使う」といって使役しているのは推論部分なのだ。

一つ一つの計算量は比較的軽いが、その実行回数は膨大である。そして、軽い簡易なモデルを使った推論でも、局面を限れば、高価な大規模データセンターのリソースなしに、ローカルな計算リソースで十分な効果が得られることが分かってきた。フィジカルAIといわれる物理的な制御を行うケースは、そうでなければ成り立たない。今後は末端側に広がっていく市場が見えているというわけだ。

ここにNVIDIAでない半導体の食い込む余地が見えてきたのだ。末端のローカルで省リソースな環境のもとで推論を実行することに特化したチップの利用である。NVIDIAのお高くて入手困難なハイエンドGPGPUなしでも応用可能な世界だ。もちろん、NVIDIAもエッジといわれる末端の環境向けのチップを作っていないわけではない。

しかし、末端になればなるほどその要求は多岐にわたる。凸凹で手がかかるのだ。一般論だが、単価が高額でもうかっている製品を持っている会社ほど、細かい末端の製品は社内で肩身が狭くなる。単価が安くて利益率が上がらないからだ。もうかっていた頃のIntelでは、売れ筋のCPUに対して、制御用のMCUが何度となく出たと思ったらすぐにフェーズアウトしていた（頭脳放談「第161回 Intel様、Quarkが組み込み世界を席巻する方法教えます」参照のこと）。

また、モデルの構築といっても、巨大なデータセンターを必要としないような省リソースな応用向けでは、NVIDIA互換の環境を用意して売るという方法も見えてきている。最近、香港取引所メインボード（証券コード09917.HK）へ上場した中国ローカルの「登臨科技（（Denglin Technology））」という半導体会社の指向もそのようだ。上場で約14.15億香港ドル（約288億円／1.8億米ドル）を調達という規模感は、現在話題になっている米AI開発企業「Anthropic」が近く予定しているIPO（最大644億米ドルの調達の見込み）に比べて、調達額で2桁以上も小さい。日本ではほとんど注目されていない。

しかし、ファブレスの半導体メーカーとしては、取りあえずのチップ開発には十分な調達額ではないか。それだけAnthropicのIPOの規模がバグっているということでもあるのだが。

中国発新興メーカーの動向と、揺らぐ一強体制

登臨科技は、中国ローカルの半導体会社にありがちな傾向なんだが、世界へ向けて発信するという視点が欠けている。アナウンスはほぼ中国語のみ、製品のデータシートやらマニュアルやらも公開されていないようだ。それでいて複数の製品を出荷しているので、顔を向けているのは中国側の人々だけのようだ。中国内部でNVIDIAのハイエンドGPGPUの調達に困っている人々向けにGPGPUを売っているのではないか。

NVIDIA向けに開発されたソフトウェアをここのGPGPU上で実行するために、CUDA互換のソフトウェア環境を提供しているという。ハードウェア自体は、NVIDIAのGPGPUと異なるコア（性能はNVIDIAのハイエンド品よりおそらく低い）に、ASIC手法で開発されたアクセラレーター的回路を継ぎ足して補っているようだ。ハードウェアは異なってもCUDAと似たAPIを提供していると思われる。

まぁ、詳細は同社のWebサイトでは公開されていないので、CUDAの長年蓄積されてきた分厚い層のどこまでをサポートしているのかは不明である。わずかに公開された情報から見る限り、巨大なデータセンターで膨大な数のGPGPUを並べて使うようなレベルではないようだ。ただし、省リソースの末端側なら応用可能という雰囲気に見える。

また、推論側に特化したより小規模な機種も展開しているようだ。NVIDIAに見えたわずかな隙を、中国の国内事情に合わせて突いてやろうという意図じゃないかと推測される。

登臨科技は一例である。今までわが世の春を謳歌（おうか）してきたNVIDIAに隙が見えている。そこを突いてやろうという半導体メーカー（みんなファブレスのはず）が多数登場してくることはほぼ確実だ。それだけ、NVIDIAが独り占めしてきた市場は巨大に見えているということだ。

ただし、このようなメーカーも、今後予測されている（まだまだ次の下落はあるはず）AIバブル崩壊の荒波からは逃れられない、と予想される。数年後の市場はどうなっているのだろう。それにしても、カリスマなき後のNVIDIAの社内はどう収拾をつけるのか？ CFOのColette Kress（コレット・クレス）氏が暫定CEOに就任し、取締役会は社内外の候補者を検討しているという。ドングリの背比べの内部昇格では収まりがつかないかもしれない。誰か大物を外から迎え入れるのか？ Donald Trump（ドナルド・トランプ）米大統領は、NVIDIAの次期CEOとしてAppleの元CEO（現、取締役会長）のTim Cook（ティム・クック）氏を推薦するなど、外野もうるさくなってきている。それにしても、ワイドショーネタになるのは避けてもらいたいものだ。