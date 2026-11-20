生成AI（人工知能）の普及によって、エンジニアが英語に接する環境は大きく変わりつつある。海外製ソフトウェアの技術文書を読む際にはAI翻訳を利用でき、海外のエンジニアと英語でメールやチャットを交わす際にも生成AIが支援してくれる。従来は英語力が求められていた業務でも、AIを活用することで言語の壁を越えやすくなった。

こうした環境の変化は、エンジニアにとって英語を学ぶ必要性を低下させるのだろうか。あるいは、AIで代替できる場面が広がっている半面、求められる英語力が変わってきている状況もあるのか。いま英語力があることは、エンジニアにとってどのようにプラスに働くのか。

AIの進化によって、確かに自ら英語を使わなくても済む場面は増えている。だがエンジニアにとっての英語力は、単純にAIによる代替だけでは語れない面もある。英語が求められる場面が変わりつつある状況を指摘するのは、オンラインビジネス英会話サービス「Bizmates」などを手掛けるビズメイツで、システム開発を統括する瀬川陽介氏（IT本部アプリケーション開発グループ ディレクター）だ。

以前は、大手保険グループのシステム開発会社のエンジニアとして、約10年間にわたる米国勤務の経験も持つ瀬川氏。その経験も踏まえ、エンジニアが英語を使う場面はどう変化しているのか、エンジニアとして英語力を高めることにどのような意味があるのか、自身がどのように英語力を磨き、言葉の壁と向き合ってきたのかなどについて話を聞いた。

AIの普及は、エンジニアに求められる英語力をどう変えるのか。これを考える上では、AIによって英語を使わずに済む場面が増えていることと、エンジニアを取り巻く仕事の環境が変化していることの両面に目を向ける必要がある。

瀬川氏が指摘する変化の一つは、エンジニアを取り巻く仕事環境の多国籍化だ。国内で利用されるITサービスの顔ぶれを見ても分かるように、海外製品との接点は一部の大手ベンダーにとどまらなくなっている。

開発現場でも変化が起きている。かつて中国が中心だったオフショア開発の拠点は、ベトナムやカンボジアなどにも広がり、海外の開発ベンダーとの協業先も、インドだけでなく欧州などへと多様化している。国内の開発組織に外国籍のエンジニアが加わるケースも増えている。

「利用するIT製品も、一緒に開発をする相手も、海外の企業やエンジニアが増えています。日本のエンジニアが仕事で関わる相手は、国内だけでなく海外にも広がっていることは間違いありません」

技術文書が英語でしか提供されていないものもあり、英語力は引き続きエンジニアにとって重要なスキルの一つだが、瀬川氏は英語力が求められる度合いが以前より高まっているかというと、必ずしもそうではないと指摘する。

既に多くの人が実感しているものと思われるが、AIによって英語の文書を理解するハードルは大きく下がっている。また単に英語の文章を日本語に翻訳する精度が上がったことにとどまらず、従来は海外のエンジニアに英語で依頼していた業務そのものを、AIで代替できるようになっているという。

例えば日本とフィリピンの開発チームが連携してシステム開発を進めているビズメイツでは、システムの仕様調査の在り方が変わっているという。以前はフィリピン側のエンジニアに英語で調査を依頼していたシステムの仕様についても、現在ではAnthropicの「Claude Code」やCognition AIの「Devin」などのAI開発支援ツールを使い、日本語で調べられるようになっている。

ただし開発や保守運用をチームで進める上では、タスクの依頼や課題の相談など、英語によるコミュニケーションが引き続き欠かせない。「フィリピンのメンバーとは、今もミーティングや日常的なSlackでのやりとりを英語で行っています。こうした場面で英語を使う必要性は変わっていません」

英語力があるエンジニアは年収が高くなるのか？

英語を使わずに仕事を進められる場面が増える一方、英語力を身に付けることには、どのようなメリットがあるのだろうか。瀬川氏は、英語力がエンジニアのキャリアの選択肢を広げることは間違いないと指摘する。

「例えばプロジェクトマネジャーやシニアエンジニアの求人で、ITのスキルや経験に加えて、ビジネスレベルの英語力が求められているとします。その場合、ITの要件だけでなく、言語の要件も満たせる人の方が、応募できる機会は多くなります」

企業側から見れば、求めるITスキルに英語力という条件を加えることで、採用候補者はより限られる。逆に求職者にとっては、英語力を持っていることで、応募できるポジションが増えるということだ。

ただし、英語力が給与面でプラスに働くことはあっても、それだけで高い評価や報酬につながるとは限らない。「英語が話せるからといって、年収が100万円上がるという単純な話ではありません。大事なのは、エンジニアとして何ができて、どんな仕事を任せられるかということです」

例えば、海外の開発チームを率いるプロジェクトマネジャーを採用したい企業があったとする。必要なITスキルと英語力の両方を備えた人材が見つかりにくければ、企業が提示する待遇が高くなる可能性はある。

重要なのは、英語力そのものに一定の金額が上乗せされるのではなく、英語力があることで、より幅広い役割やポジションを選べるようになる点だ。

「母国語に加えて英語やその他の言語が使えれば、それだけコミュニケーションできる相手が増えます。キャリアとして、より良い待遇の機会を見つけられる可能性も広がります」

AIによって多くの人たちにとって英語を学ぶ切迫度が下がっているからこそ、将来的にグローバルな開発チームを率いたいと考えるエンジニアにとって、英語力を身に付けることがキャリアの中で他者と差異化する強みになる可能性があると見ることもできるだろう。

もっとも、瀬川氏は全てのエンジニアが英語を学ぶべきだとは主張しない。「英語が話せれば、仕事のチャンスは広がると思います。ただ、そのチャンスを生かしたいかどうかは人それぞれです。どのようなキャリアを目指すかによっても、英語力の必要性は変わってきます」

英語力がより重要になるのは「人を動かす立場」

エンジニアにとって英語がどの程度必要になるかは、担う役割によっても変わってくる。瀬川氏は、AIによる代替が可能になる中でも英語の必要性が依然として高い仕事として「マネジメント」を挙げる。

「外国籍のメンバーをマネジメントしなければならない人は、英語を使う切迫度が非常に高いと思います」（瀬川氏）。例えば、海外の開発チームと共同でプロジェクトを進める場合、個々のタスクを依頼したり、進捗（しんちょく）を確認したりするだけでは仕事は完結しない。

開発がうまく進まないときにも、何が問題なのか、どう解決するのか、人員や予算をどう配分するのかを、メンバーと話し合わなければならない。「複雑な問題を解決するには、メンバーの真意を理解して十分に議論する必要があります。だからこそ、海外のメンバーを率いる立場では、英語を使って同じ言語で意思疎通できることが重要になります」

こうした場面では、AIによる翻訳だけでは、相手の発言に込められた意図を理解したり、微妙な認識のずれを埋めたりするところまで行き届きにくい。

瀬川氏が指摘するのは、AIによって言葉の壁を越えやすくなっても、チームをまとめる難しさまで解消されるわけではないという点だ。言語や文化的背景、仕事に対する考え方が異なるメンバーの間で認識を擦り合わせ、共通の目標に向かって協力できる関係を築くことは、“単なる言葉の翻訳”とは別の課題になる。

英語が必要かどうかは「目指すキャリア」で考える

生成AIは、エンジニアが英語を使う際の負担を確実に減らしつつある。一方で、海外の開発チームと課題を共有し、解決策を議論し、合意形成を図るといった、人間同士のコミュニケーションが不要になったわけではない。

瀬川氏は、AIの進化によって英語の必要性そのものが高まっているというより、英語を必要とする場面が変化し、その切迫度が役割によって異なってきていると捉えている。

AIによって英語を使わなくても済む仕事が増えているからこそ、自分は将来どのような仕事を担いたいのかというキャリアを考えることが、英語を学ぶ必要性を判断する一つの出発点になるだろう。

では、これから英語を必要とするエンジニアは、どのような英語力を、どのようにして身に付ければよいのだろうか。後編では、米国で約10年間にわたって保険システムの刷新プロジェクトに携わった瀬川氏自身の経験を紹介する。ネイティブの米国人が多い環境でどのように英語を学び、英語によるコミュニケーションを取る際の教訓として何を得たのか。