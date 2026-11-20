オープンソースのJava開発キット「OpenJDK」のBase64デコーダーに、認証なしのリモートコード実行（RCE）につながる重大な脆弱（ぜいじゃく）性が見つかった。脆弱性の名称は「Java4Shell」（CVE-2026-114938）。CVSS v4.0の深刻度は9.2（Critical）だ。

同脆弱性を公表したサイバーセキュリティ研究企業のCALIFによると、「Keycloak」「Atlassian Jira」「Atlassian Confluence」「Jenkins」など複数の主要製品で、認証前のRCEを実証したという。認証基盤や開発・運用環境に使われる製品が含まれており、企業システムへの影響が懸念される。

さらに注目したいのが、脆弱性の発見から攻撃コードの開発までに要した時間だ。研究者はAIを活用し、約1時間で脆弱性を発見、さらに約2時間で最初の攻撃コードを開発したという。Javaの内部処理に潜むメモリ破壊の欠陥が、AIによって短時間で攻撃に転用された格好だ。

Javaは金融・官公庁などの基幹システムや、「Spring」などのフレームワークを使った大規模なWebサービスに使われている非常にメジャーなプログラミング言語だ。IBMによると、世界の大企業トップ500社（Fortune 500）の約90％以上が、基幹システムやバックエンド開発にJavaを利用しているという。

Java4Shellは、OpenJDKのBase64デコーダーに存在するメモリ破壊の脆弱性だ。Base64は、バイナリデータをテキスト形式で表現する符号化方式で、認証情報やファイル送信、通信データなど幅広い用途で使われている。

OpenJDKはBase64のデコード処理を高速化するため、対応するx86-64プロセッサでAVX-512 VBMI命令を利用する。今回の欠陥は、この高速化処理を担うアセンブリコードに存在する。入力データの末尾にある不正な文字を処理する際に出力長の計算を誤り、配列の範囲外にデータを書き込んでしまう。

CALIFによると、例えば「A」を64文字並べ、末尾に「=」を付けた65文字の入力を与えると、OpenJDKは50Bの出力配列を確保する。しかし末尾の不正な文字を処理する際に計算がオーバーフローし、64Bの書き込み処理が発生する。この結果、配列の末尾を越えて62Bが書き込まれる。古いOpenJDK 17では、「A」を128文字並べて末尾に「=」を付けた入力が誘因となる。

入力自体は最終的に拒否されるものの、その時点では隣接するメモリ領域が既に破壊されている。CALIFは、このメモリ破壊を利用してヒープ内の情報を読み取る手法や、任意のコードを実行する手法を開発した。

CALIFは、標準設定のKeycloak、Atlassian Jira、Confluence、Jenkins、「JFrog Artifactory」「PingFederate」で認証前のRCEを実証した。一方、「Apache Kafka Broker」「Apache Solr」「Elasticsearch」「Gerrit」「Spinnaker」では認証後のRCEを確認した。この他、「Apache Struts」や「Spring Boot」を利用したサンプルアプリケーションでも攻撃を実証している。

また、サーバ側のアプリケーションだけでなく、Javaクライアントに対する攻撃例も示した。悪意あるTLSサーバに接続したJavaプログラムが攻撃を受ける可能性があるという。外部から直接アクセスできるJavaサービスを持たない環境でも、利用形態によっては影響を受ける恐れがある。

ただし、これらはCALIFが検証した環境での結果であり、対象製品の全てのバージョンや構成で同じ攻撃が成立するわけではない。製品ごとにBase64データの処理経路やメモリ配置が異なるため、攻撃手順も変わる。CALIF自身も、あらゆる製品に適用できる万能な攻撃コードは存在しないと説明している。

脆弱性の発見から攻撃コード開発までたった約3時間

今回注目したいのは、脆弱性の技術的な深刻度だけではない。CALIFの研究者クアン・ルオン氏は、AIを活用して約1時間で脆弱性を発見し、さらに約2時間で最初の攻撃コードを開発した。トークン費用は200ドル未満だったという。

CALIFによると、ルオン氏はAIエージェントを活用する前に、解析のためのパイプラインや攻撃戦略を構築した。その上でAIに初期段階の解析や攻撃を進めさせ、後続の攻撃経路の構築も相当部分を自動化したという。

ただ、脆弱性の発見から攻撃コードの開発までが短時間で進んだからといって、誰でも同じ時間で攻撃を実現できるわけではない。製品ごとにメモリ配置や攻撃経路が異なり、対象に応じた調整が必要になる。実際、CALIFも製品やアプリケーションの実装によって攻撃手順が異なるとしている。

それでも、AIによって脆弱性の解析や攻撃コードの開発にかかる時間が短縮される可能性は見逃せない。従来は高度な専門知識や多くの解析時間を必要とした作業が、AIを組み合わせることで効率化される。脆弱性が公表されてから対策を完了するまでの時間を、これまで以上に短くする必要がある。

CALIFは今回の問題を踏まえ、不要なコードを削除して攻撃対象領域を縮小する「vibe-uncoding」も提唱した。AIを使って機能を追加するだけでなく、既存のコードベースを解析し、利用されていない機能や不要な最適化処理を取り除くという考え方だ。

Java4Shellでは、Base64のデコードを高速化するためのアセンブリコードが脆弱性の原因となった。CALIFは、利用する必要のない機能や複雑な最適化処理を減らすことが、攻撃対象領域の縮小につながると指摘する。ただし、不要に見える機能にも依存関係が存在する可能性があるため、削除に当たっては影響調査と十分な動作試験が欠かせない。