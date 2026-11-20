ラクスは「業務システムの利用に関する調査」の結果を発表した。既存システム利用者の35.6％が「Excelや紙の手作業が残る」と回答した一方、自社専用システムを検討した約8割が導入を断念していた。その要因とは。
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クラウドサービスを展開するラクスは2026年10月9日、「業務システムの利用に関する調査」の結果を発表した。
労働人口が減少する中で、企業は生産性向上を求められており、業務システムを活用したデジタルトランスフォーメーション（DX）が進んでいる。国内のシステムインテグレーション（SI）市場や統合基幹業務システム（ERP）市場、SaaS（Software as a Service）市場は成長を続けており、各社における公開情報の直近3年間の売上高推移からもその拡大が確認できるという。企業のシステム導入や構築の選択肢が多様化する中、ラクスは現場における導入実態と課題を明らかにするために全国の20〜60代の有職者1027人を対象に調査を実施した。
調査結果によると、既存の業務システムに対する不満から自社専用システムへの関心が高まっているものの検討を断念する企業が多い実態とその理由が浮き彫りになった。
現在利用している業務システムについて感じている課題を尋ねたところ、「Excel・紙・メールなどの手作業が残っている」が35.6％で最多となった。システムを導入したにもかかわらず、周辺業務でアナログな手作業が解消されていない様子がうかがえる。
次いで「改修・カスタマイズに費用がかかる」が30.8％、「システム間でデータが分断されている」が26.8％と続いた。「システムに合わせて業務を変更しなければならない」が22.3％、「複数システムへの二重入力が発生している」が20.2％となり、既存の業務フローとシステムの仕様との間に生じるギャップや、複数ツールの併用によるデータ連携の課題が上位に挙がった。
こうした既存システムの課題を踏まえ、自社の業務に合わせて構築された「自社専用の業務システム」の導入意向を尋ねた設問では、「とてもそう思う」が16.9％、「ややそう思う」が27.7％となった。合わせて44.6％が、自社の業務フローに合致した専用システムの導入を望んでいる。
導入意向が4割を超える一方で、導入に至るケースは限られている。自社専用の業務システムを検討した経験がある回答者のうち、「検討したものは全て導入・開発した」と答えた割合は20.7％にとどまった。
一方で「検討したものの断念したことがある」「検討したことはあるが、本格的には進めなかった」と回答した割合は合わせて79.3％に上り、約8割が導入を見送っていた。
自社専用の業務システムの導入や開発を断念する要因について尋ねたところ、全体では「開発・導入費用が高い」が58.3％で最も多かった。次いで「費用対効果を判断しにくい」が49.1％、「社内にIT人材が不足している」が46.5％と続き、コスト面の負担とそれを評価、推進する社内体制の不足が主な障壁となっている。
断念した理由を企業規模別に見ても、「開発・導入費用が高い」は大企業で62.3％、小規模事業者で58.0％、中堅・中小企業で54.5％となり、全ての規模において最多となった。中堅・中小企業では「社内にIT人材が不足している」との回答が50.0％に達しており、半数の企業でシステム導入を推進する人材の確保が課題となっている。
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