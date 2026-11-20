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クラウドサービスを展開するラクスは2026年10月9日、「業務システムの利用に関する調査」の結果を発表した。

労働人口が減少する中で、企業は生産性向上を求められており、業務システムを活用したデジタルトランスフォーメーション（DX）が進んでいる。国内のシステムインテグレーション（SI）市場や統合基幹業務システム（ERP）市場、SaaS（Software as a Service）市場は成長を続けており、各社における公開情報の直近3年間の売上高推移からもその拡大が確認できるという。企業のシステム導入や構築の選択肢が多様化する中、ラクスは現場における導入実態と課題を明らかにするために全国の20〜60代の有職者1027人を対象に調査を実施した。

調査結果によると、既存の業務システムに対する不満から自社専用システムへの関心が高まっているものの検討を断念する企業が多い実態とその理由が浮き彫りになった。

システムを導入したのに「Excel・紙・メールなどの手作業が残る」という不満