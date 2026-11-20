米国ラスベガスで2026年11月16〜19日（米国時間）に開催されたTaniumの年次カンファレンス「Tanium Converge 2026」。同社は新たなビジョンとして「Real-time visibility and agentic defense」（リアルタイム可視化とエージェント防衛）を掲げた。

背景にあるのは、AIによって急速に変わるIT運用とサイバーセキュリティの現場だ。攻撃者の活動が機械のスピードで進む一方、脆弱（ぜいじゃく）性対応やシステム管理は、依然として人間の判断と手作業に依存している。Taniumは、AIエージェントを活用して防御環境を整える「AI for Security」を中核に据え、IT・セキュリティ運用の自律化を進める。

その実現に向けて同社が重視するのが、従来強みとしてきたエンドポイントから取得する正確かつリアルタイムなデータだ。さらに今回は、AIエージェントそのものの動作を可視化・制御する新製品「Tanium AgentSight」（以下、AgentSight）も発表した。AIを使って防御を自動化するだけでなく、AI自体を新たな管理対象として捉える。

本稿では同イベントの基調講演と、AIコアサービス部門の製品管理シニアディレクターであるスティーブン・ヤン氏への追加取材を基に、同社が描く次世代のエンドポイント管理とAIガバナンスを探る。なお、日本からの参加者は年々増加しており、参加者の約7割をユーザー企業が占めるなど、国内でも実践的な関心が高まっている。

基調講演では、Taniumの共同創業者兼最高経営責任者（CEO）のオリオン・ヒンダウィ氏がビデオメッセージで登場し、IT・セキュリティ運用を取り巻く環境の変化を説明した。

同氏が強調したのは、攻撃と防御のスピードの差だ。かつて30日程度だったパッチ適用のサイクルは、現在では1日単位が求められ、今後は1時間、さらには10分単位へと短縮される可能性があるという。

Taniumの最高執行責任者（COO）のマット・クイン氏も、攻撃者の活動が急速に加速していると指摘する。同氏によれば、2022年には侵入から次の攻撃グループへのアクセス権引き渡しまで中央値で8時間を要していたが、現在では22秒にまで短縮されているという。さらに、Taniumがエンドポイント全体で検出する日次の脆弱性数も、2026年6月を境に約10億件から60億件へと急増したと説明した。

こうした状況では、脆弱性を発見してから担当者が影響を調査し、パッチ適用の可否を判断して展開するという従来のプロセスでは、攻撃者のスピードに追い付けない。人間による事後対応を前提とした運用から、AIによって自律的に判断・実行する仕組みへの転換が必要になるというのがTaniumの主張だ。

同社が考える自律化は、人間の仕事を全てAIに置き換えることではない。基調講演で紹介された顧客との対談では、脆弱性を10分で修正するような場面では、人間が実行に介在する余裕はない一方、事前にどのような計画を立て、どの技術やプロセスを使い、どの程度の予算を投じるかは人間が決めなければならないと説明された。

つまり人間が事前に計画やルールを整え、実際の実行は機械のスピードに任せるという役割分担だ。この考え方は、宇宙飛行における“ミッションコントロール”の例でも説明された。クルーが安全にミッションを遂行できるのは、管制側が普段から状況を把握し、メンテナンスや緊急時の対応を事前に準備しているからだという。

では、AIによる自律的なミッションコントロールを実現するためには何が必要か。Taniumが強調するのは「参照するデータの質」だ。AIエージェントが複数のシステムを一元的に把握し、問題が発生する前に必要な対処を進めるには、正確でリアルタイムかつ網羅的なデータが欠かせない。AIがどれだけ高度になっても、判断の材料となるデータが不正確だったり、古かったり、欠けていたりすれば、適切な判断はできないだろう。

その点、同社の「Tanium」プラットフォームは、独自の高速分散アーキテクチャを強みとし、エンドポイント管理とセキュリティ運用の可視化・制御を正確かつリアルタイムなデータに基づいて実現してきた。10年以上にわたって蓄積してきたデータはAI時代に大きな資産となる。

こうしたデータ基盤の上で、IT・セキュリティ運用を自律的に動かす役割を担うのがTaniumプラットフォームに付属して提供されるAIエージェント「Tanium Atlas」（以下、Atlas）だ。

2026年に提供を開始したAtlasは、従来の対話型AIインタフェース「Tanium Ask」を発展させたものだ。自然言語による問い合わせや調査支援に加え、Taniumがリアルタイムで取得したエンドポイント情報を基に、CVE情報の分析から環境内でのテスト、修復策の選定・適用、結果の検証までを自律的に実行する。

従来、Taniumプラットフォームは強力な管理機能を備える一方、使いこなすには高度な専門知識が必要だった。しかし操作の入り口をAtlasに集約することで自然言語を駆使しながら、脆弱性の把握や特定の脅威の調査など、目的に応じた画面から作業を始められる。

繰り返し実行する作業やナレッジを定義して組織内で共通化する「Skills」「Template Gallery」といった機能を備える他、Atlasをバックグラウンドで実行できる「Background Agents」といった高い自律性を確保できる機能を用意している。

OpenAIやGoogle、Anthropicなどが提供する外部のAIツールとの連携も進める。MCP（Model Context Protocol）を採用し、外部からTaniumを呼び出す機能は既に一般提供（GA）済みだ。今後はTanium側から外部のMCPサーバに接続する機能もGAとなる予定で、「Microsoft Sentinel」や「ServiceNow」をはじめとした脆弱性管理に役立つ製品との連携も順次進めている。

また、自律的なパッチ適用で問題になるのが、変更による業務影響だ。早急に修正すべき脆弱性でも、パッチ適用によって業務システムが停止する可能性があれば、運用担当者は慎重にならざるを得ない。

Taniumはこの課題に対し、世界中のエンドポイントから得られる情報を基にした「グローバル信頼性スコア（Global Confidence Score）」と、顧客固有の環境における適用成功率を示す「ローカル信頼性スコア（Local Confidence Score）」を提供する。

Global Confidence ScoreとLocal Confidence Scoreのイメージ（出典：アイティメディア撮影）

世界的なパッチ適用傾向と自社環境での実績を基に変更の安全性を評価し、対象を段階的に広げるリング展開や、問題発生時の自動ロールバックを組み合わせることで、迅速な修復と業務継続の両立を図る。グローバル信頼性スコアは提供済みで、ローカル信頼性スコアもパッチ向けに近く提供を開始する予定だ。

導入事例として紹介された米国の医療機関Duke Health（Duke University Health System）では、約2万台の臨床ワークステーションを含む6万台以上のエンドポイント管理にAtlasを活用している。ゼロタッチのパッチサイクルや監査対応の迅速化を実現したという。

エンドポイントでの知見をAIエージェントにも適用 新機能「AgentSight」が狙う死角

今回の基調講演で大きな注目を集めたのが、新機能AgentSightだ。

ここまで紹介してきたのは、AIを使ってセキュリティ運用を自律化する「AI for Security」の取り組みだ。一方、企業内でAIエージェントの利用が広がるにつれ、AIそのものをどう守るかという課題も浮上している。

従業員の権限を使って自律的に動作するAIエージェントは、エンドポイントでどのような処理を実行し、どのデータや外部サービスにアクセスしているのか。従来のネットワーク監視やクラウド側のセキュリティ製品だけでは、その挙動を十分に把握できないこともあるだろう。

例えばAIエージェントがWebブラウザのCookieを読み取り、外部サイトに情報を送信するような挙動が発生した場合、企業はその実行主体やいきさつを把握できるだろうか。

クイン氏は、AIエージェントによる「Hugging Face」への侵入事案などを例に新たなセキュリティリスクが発生していると指摘する。こうしたリスクへの解決策となるのがAgentSightだ。

「Taniumがこれまでエンドポイントを対象に実行してきた可視化と制御を、AgentSightはAIエージェントに実行する」（クイン氏）

AgentSightは、エンドポイントで稼働するAIエージェントの活動を可視化し、誰がセッションを開始したのか、どのようなプロンプトが入力されたのか、どのスキルやMCPが呼び出されたのかといった実行履歴を「エージェントアクティビティータイムライン」として把握できるようにする。

ローカルLLMとクラウドサービスの双方を対象とし、どのAIがどのMCPに接続し、どのようなデータを送信しているかを確認できる。さらに、禁止されている利用方法や機密データの送信などを検知し、企業のポリシーに基づく制御を適用する。メモリ制限などのポリシー制御や、不審な実行の遮断も可能にするという。

この機能の目的は、従業員によるシャドーAIやAIの誤用を防ぐことだけではなく、AIエージェント自体が外部からの攻撃対象になることも想定している。

AIコアサービス部門の製品管理シニアディレクターであるスティーブン・ヤン氏は、「社内におけるAIの誤用やシャドーAIのガバナンスだけでなく、AIエージェント自体を標的とした外部からのサイバー攻撃への防御も重要な目的だ」と説明する。

攻撃の兆候を検知したときに、エンドポイントの情報を基に状況を把握し、必要な対処につなげる。Taniumが従来培ってきたエンドポイントの可視化・制御機能を、AIエージェントにも広げる狙いだ。

なお、AgentSightは今回発表された新製品であり、取材時点では本格提供前の段階にある。限定的なAIエージェントの可視化機能は既存の「Tanium Guardian」機能にも実装されているが、AgentSightとしての本格的な機能は今後のパブリックプレビューを予定している。

日本市場への展開についてヤン氏は、日本向けのロードマップにも正式に含まれており、初期段階から利用可能になる見込みだと説明した。取材時点では、プレビュー版の公開を今後6カ月程度で想定しているという。

AIエージェントの利用を禁止するのではなく、その動作を把握し、許可する範囲を定めて制御する。AgentSightは、AI活用を進めながらセキュリティを維持するための管理基盤を目指している。

AIに企業固有の業務ルールを理解させる

Atlasの進化を支えるもう一つの要素が、ナレッジグラフだ。

これは独立した製品ではなく、Atlasのコア機能を強化する取り組みだ。Taniumが持つベストプラクティスや運用上の知見をナレッジとして組み込み、新しい知見を取り込みながらAIの判断能力を高める学習フレームワークの改善を進めている。

企業には、標準作業手順書（SOP）やサービス水準合意（SLA）など、組織ごとに異なる運用ルールが存在する。単に技術的な問題を検知するだけでは、業務への影響や対応の優先順位を正しく判断できない場合がある。

ナレッジグラフでは、こうした情報やシステム間の関係性をAIが理解できるようにする。例えば、同じ脆弱性が見つかった場合でも、対象が重要な業務システムなのか、停止可能な検証環境なのかによって、対応の優先順位や実行可能な時間帯は変わる。企業固有の業務コンテキストを踏まえて判断できるようにするわけだ。

人間の判断が必要なケースは担当者にエスカレーションし、自律的に処理できるものはAIに任せる。こうした役割分担を支援することが狙いだ。

一方、日本の大企業では、独自の業務フローに合わせたシステムのカスタマイズが、運用の複雑化やブラックボックス化を招くケースもある。AIの判断基盤をカスタマイズすることで、同様の問題が起きる懸念についてヤン氏に尋ねた。

同氏は、解釈の共通化・簡素化によってガバナンスの複雑化を防ぐ設計にしていると説明。カスタマイズによってエージェントが業務の文脈を正確に理解し、適切なアウトプットを出せるようにすると述べた。