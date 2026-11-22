エンジニアの仕事は、AIの進化によって大きく変わりつつあります。コードの生成やシステム設定の補助、エラーの原因調査など、これまで人が時間をかけて取り組んできた作業をAIに任せられるようになりました。経験の浅いエンジニアもAIを活用することで作業を効率化し、より多様な業務に取り組める可能性があります。

AIは既存業務の効率化に役立つ一方で、エンジニアにとっての成長機会を奪うとの見方があります。AIが生成したコードや設定の仕組みを理解しないまま使用することが常態化すれば、実務を通じて身に付けるべき知識や問題解決力が育ちにくくなります。エラーが発生しても、自力で原因を特定できなければ、システムの安定運用に影響を及ぼしかねません。

これからエンジニアを目指す人や、エンジニアとしてのキャリアを始めたばかりの人は、どのような知識や能力を身に付け、どう行動すればよいのでしょうか。複数の調査を基に、企業から選ばれ、成長し続けるエンジニアになるために必要なことを整理していきましょう。

実は特別なことではなく、ごく基本的な知識や、日々の業務への向き合い方が鍵を握っているようです。

AIで若手の採用を停止する企業も キャリアの入り口に何が？

AIの普及は、エンジニアに限らず、企業の採用方針全体に影響を及ぼし始めています。調査会社Gartnerが2025年第4四半期に、世界の企業の最高人事責任者（CHRO）110人を対象に実施した調査では、「自社の少なくとも1人の事業リーダーが、AIによる自動化を理由にエントリーレベルの職種の採用を停止した」との回答が22％ありました。割合としては多くはありませんが、世界ではAIによる業務の自動化を理由に、若手の採用を見直す企業が既に存在するのです。

企業では、これまで新人や若手が担当してきた、複雑度の比較的低い業務を中心に、AIによる自動化や補完が進んでいます。AIの導入後に人間に残る業務は、最も複雑度の低いものであっても、従来の若手向けの業務よりも複雑で、判断力を要するものに変わる可能性があるというのがGartnerの見方です。こうした業務に必要なスキルと、これまでのキャリア初期の人材が持つスキルとの間に、ミスマッチが生じていると同社は指摘します。

比較的簡単な業務から経験を積み、徐々に複雑な業務を任されることで成長する――。これが、これまでの企業における一般的な若手育成のプロセスでした。AIが複雑度の比較的低い業務を担うようになれば、こうした段階的な育成の在り方が通用しにくくなります。

若手採用の停止は企業にとってもリスク

若手の採用を停止することは、企業にとってもリスクを伴います。Gartnerは、若手を採用・育成して人材を確保する流れを断ち切った企業は、将来的に人材面で深刻な課題を抱えるリスクがあると指摘します。若手を自社で育てられなくなれば、必要な人材を経験者の採用によって確保する必要が生じます。経験豊富な人材の採用には、割高な報酬を支払わざるを得なくなる可能性があります。

比較的低リスクの実務を担う機会がなくなると、若手にとってはスキルや人的ネットワーク、自社固有の知見を築く機会も失われます。Gartnerは、AIを活用しながら複雑で判断力を要する役割を若手に担ってもらうなど、早い段階で付加価値の高い業務に貢献できるように、役割を再定義して育成すべきだと企業に提言します。

AIが普及しても、あらゆる企業が若手の採用を即座に止めるわけではありません。とはいえ「企業に採用されて、実務経験を積みながら段階的に成長する」というこれまでの“当たり前”が、今後も続くとは限りません。若手エンジニアにとって、企業から必要とされる存在になるために、どのような能力を身に付けるべきかを考えることが、これまで以上に重要になると考えられます。

生成AIの利用率は9割 育成現場が問題視する「自走力」の不足

企業から必要とされる存在になるために、若手エンジニアはどのような力を身に付ければよいのでしょうか。それを考える手掛かりとなるのが、新人・若手エンジニアの育成担当者を対象にしたジョブサポートの調査です。同社が2026年3月に実施した調査では、「新人・若手エンジニアが業務で日常的に生成AIを活用している」との回答は90.0％に上りました。調査は、直近2年以内に入社1〜3年目のエンジニアのOJT（教育・指導）を担った、育成担当者1004人を対象にしたものです。

問題は生成AIへの“過信”です。調査では、新人・若手エンジニアが生成AIで作成したコードについて、育成担当者が直面した課題の最多は「出力されたコードの仕組みや根拠を本人が理解していない」（61.4％）でした。エラーが生じたときも、本人がエラー文を自分で読まず、むやみに生成AIに再質問を繰り返す（46.5％）、「生成AIの出力なので分からない」と諦めて、回答の根拠をAIに丸投げする（45.8％）といった反応があったそうです。生成AIによって、新人・若手エンジニアが自ら論理的に考えて検証する行動を省くようになり、エラー解決力が育ちにくくなっているとジョブサポートは分析します。

新人・若手エンジニアへの指導やコードレビューにかかる時間が増加したとの回答は、77.9％に上りました。負担が軽減されない理由を尋ねたところ、最も多かったのは、粘り強くエラー解決に取り組む「当事者意識・自走力」が不足していること（52.3％）であり、体系的な基礎知識が不足していること（48.9％）が続きました。若手エンジニアには、AIで作業を進める力だけではなく、出力を理解して正誤を判断し、問題が起きたときに自ら解決へ動く「自走力」と、その土台となる「体系的な基礎知識」が必要であることが分かります。