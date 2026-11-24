Anthropicは2026年10月13日（米国時間）に公式ブログで、自社のモノレポを「Git」から独自のバージョン管理システム「Scion」に移行したことを報告した。Scionの構築を通じて得た知見を紹介するとともに、この経験を基に広範なエコシステムに貢献していく姿勢を示した。Scionは、AIエージェントによる大規模な開発に対応するために設計したシステムだ。

Anthropicによると、同社では、コーディングはもはやシステム構築や研究のボトルネックではなくなっている。同社の「Claude」が、かつてない速度と規模で自律的にコードを書けるようになったからだ。ボトルネックは、ソース管理、ビルド、CI（継続的インテグレーション）など「ヒューマンスケール」（人間の開発スピードや作業量を前提とした規模）に合わせて構築された開発者向けインフラに移っているという。

Anthropic社内で1日にマージされるコード変更の件数は、2026年5月の平均約2500件から、9月には同3万件超と10倍以上に増加した。この伸びが鈍化することはない見通しだという。この増加に対応するために同社はScionを構築し、5カ月でモノレポをGitから完全に移行した。同じ期間に、コードレビュー用インタフェース「Antique」やコード検索などのツールも構築、リリースした。

Gitは分散型のシステムであり、全てのクローンが、オフラインで動作する完全なリポジトリとなる。Anthropicは、この設計が大半のリポジトリに適していると認めながらも、同社のモノレポにはもはや適合しないとしている。

メインブランチの履歴だけで100GB近くに達し、圧縮した作業コピーでも25GBを超える。同社はCI向けだけで1日に約2500万回のチェックアウトを実行しており、単純にフェッチすれば、Gitのトラフィックは1日当たり600PBを超える計算になる。

シャロークローン、スパースチェックアウト、数百に及ぶ社内Gitミラーといった回避策も、マージの頻度が高まるにつれて運用が難しくなった。Anthropicによると、同社は実質的にGitを中央集権型システムとして使ってきたが、クライアントのほぼ全てが常時オンラインで稼働するエージェントやジョブだった。そこで同社は、クライアントが常にオンラインであることを前提に、新たなソース管理システムを設計するに至った。

「AIエージェント規模」のソース管理に向けた設計原則

Anthropicは、Googleの「Piper」やMetaの「Sapling」といった大規模モノレポ向けシステムの先行事例を参考に、以下の原則に基づいてScionを構築した。

クライアントは常時オンライン

クライアントは、リポジトリの完全なコピーを保持するのではなく、常に到達可能なサーバから必要なときにデータを取得する。

クライアントとサーバの非対称性

サーバが履歴、blame（各行の最終変更者の特定）、コミット、マージ、リベースを担い、クライアントは、容量に上限のあるローカルキャッシュのみを保持し、作業コピーの配置と監視を担う。

包括的なソース管理サービス

クライアントが使う全てのソース管理クエリがAPIでも公開されており、多くのジョブはローカルリポジトリを必要としない。

水平スケーラビリティ

リポジトリのデータは分散され、全てのコンポーネントが独立してスケールする。リポジトリのメンテナンスは不要。

安価、増分的、ロックフリーなコミット

コミット、リベース、マージは全てサーバ上で実行され、そのコストはリポジトリ全体ではなく、変更の大きさに応じて決まる。

作業コピーは任意、かつスパース

多くの読み書き処理はチェックアウトを省略してAPI経由で完結する。ファイルが必要な場合も、スパースチェックアウトや仮想化チェックアウトにより、クライアントは実際に読み取るデータのみを取得する。

Scionの仕組み

Scionでは、作業の単位は、ログ先行書き込み（WAL）のエントリーである「チェンジセット」だ。Gitのコミットがツリーへのポインタを保持するのに対し、チェンジセットは、最初の親から変更されたファイルのリストと、BLOB（Binary Large Object）ストレージ内のコンテンツへのポインタのみを格納する。これらはサーバ側で記録する。

この構造により、Scionはロックやサーバ間の調整なしに非常に高いスループットでチェンジセットを受け付けられる。blameやファイル履歴などの付加的な情報は、派生データとして別途計算される。

全てのデータはコンテンツアドレス方式で管理され、一度格納されると変化しないので、どのサーバも調整なしにキャッシュできる。

コードのチェックアウトには、ノード上のデーモン「scion-daemon」、リージョン内のキャッシュサーバ「scion-cache」、権威サーバの「scion-server」から成る3階層のキャッシュ構造を採用している。各ノードではscion-daemonがオブジェクトを保存し、不足分をリージョン単位のscion-cacheから取得する。scion-cacheは必要に応じて、正本を管理するscion-serverに要求する。全ての階層は同一のRPC（Remote Procedure Call）プロトコルで通信する。

各階層のキャッシュヒット率は99％を超える。CPUとメモリの要件で見ると、Scionのインフラ規模は、以前のGitミラーリングインフラの200分の1に縮小した。CIや研究用のジョブのコードチェックアウトは、数分から数秒へと2桁高速化し、CIだけでもCPU容量を25％節約できた。

Scionの構築から得た知見

Anthropicは、「Claude Mythos Preview」と「Claude Tag」が社内で利用可能になったのとほぼ同時期に、Scionの構築を開始した。同社によると、これらのリリースは、Scionの必要性を高めると同時に、その開発スピードを加速させた。

例えば、ほぼ手作業で書いたGitからScionへの取り込みパイプラインを、Claude Mythos Previewの初期スナップショットに書き直させたところ、メモリ消費量が20分の1で、処理速度が4倍のバージョンが出来上がった。

AnthropicはScionの構築と運用を通じて、「エージェントスケール」（人間をはるかに超えるAIエージェントの開発スピードや作業量に対応した規模）のソフトウェア開発に関する以下の6つの知見を得た。

小規模チームによる迅速な開発が一般化する

7人のチームがScion、Antique、6つほどの関連システムを構築し、5カ月で移行を完了した。その間に1日当たりのマージ量は10倍に増えた。

エンジニアの仕事が変わりつつある

プロジェクトに参加したエンジニア全員が、コードを書く能力ではClaudeの方が優れていると評価している。だが、システムレベルの設計やトレードオフの判断は、引き続きエンジニアが担った。Claudeが中核的な制約に違反したり、過剰な設計をしたりした場合に、制止することも多かった。現在は、コードを一行ずつ読むのではなく、各変更の意図をレビューしている。

品質と最適化が大幅に向上

Claudeの高速なコーディング能力により、短い開発期間でも包括的なシミュレーション、ファジング、レート制限を実装できた。人間の専門家なら数週間かかるような履歴探索クエリのアルゴリズム最適化も、Claudeが容易に実現した。Scionは、チームが手掛けた中で最もテストが充実したコードベースの一つとなった。

モノレポのセキュリティ基盤を確立

Scionは、個々のディレクトリ単位でのアクセス制御をサポートする。コードレビューツールは、コメントのみの変更と、機密性の高いロジックの変更を区別できる。

新たなレベルの運用を実現

チームはClaude Tagを活用し、Slackチャネル上でClaudeに個別コンポーネントの健全性を監視させている。これらのClaudeは「スーパーファン」と呼ばれ、従来は見過ごされていた微妙な問題も検知する。

これまでの前提を根本から見直す

エージェントスケールの開発では、数千件の変更が並行してマージされ、マージキューにおけるグローバルリポジトリロックは機能しない。そこでAnthropicは、マージ後とデプロイ前の自動テストに注力しており、その結果生じるコンフリクトはClaudeが迅速に修正している。

1年以内に他企業も直面する「Gitの限界」の参考に

Anthropicは、Scionは大量のエージェントやエンジニアが稼働する巨大なモノレポ向けのシステムであり、一般的な用途でGitを代替するものではないと説明している。ScionはGitと大きく異なり、独自のコードレビューやCIなどの社内ツールに依存しているので、他の組織が導入するのは難しいとしている。

その一方でAnthropicは、AIコーディングツールの普及に伴い、今後6〜12カ月の間に他の企業も、同様のスケーリング課題に直面すると予測している。他の企業が個別に同じ課題に対処するのは非効率とし、それを避けるために同社は以下のような設計思想を共有し、企業がGitのモデルを維持しながら、Scionの成功した部分を応用できるようにしたいと考えている。

Gitサーバは、Gitクライアントと同じように動作する必要はなく、新しいサーバアーキテクチャによってスケーラビリティを大幅に改善できる

Gitプラットフォームは、Scionのような包括的なサーバ側のRPCを、場合によってはGitホスティングサービス間で標準化された形で提供できる

ネゴシエーションプロトコルは変更可能であり、Gitのスパースチェックアウトやシャロークローンといった機能も連携を強化できる

Anthropicは、Gitコミュニティーによる20年近くの取り組みに敬意を表した上で、GitHub、GitLab、オープンソースコミュニティーと協力し、開発者の変化するニーズに応えていく考えを示した。