AIコーディングエージェントを個別に使う段階から、工程全体を「工場」として組む段階へ。OpenAI、Uber、freeeなどの取り組みを手掛かりに、この言葉が指す仕組みと、人間に残る仕事を整理する。
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2026年、「ソフトウェアファクトリー（Software Factory）」という言葉を、AIによるソフトウェア開発の文脈で見掛けるようになった。OpenAIやUberに加え、国内ではfreeeも取り組みを公開した。6月末のAI Engineer World’s Fair（米国サンフランシスコで毎年開かれるAI開発者向けカンファレンス）では、同名の講演トラックも設けられた。
各社に共通するのは、開発者がAIエージェントに作業を一つずつ頼んで結果を確認する使い方ではなく、仕事の割り当てから実装、検証までを一連の工程としてつなぎ、人が見ていなくても回る仕組みにする発想だ。工場が作るのは、アプリ丸ごとというより、機能追加や不具合修正といった「変更」である。
よく引かれる定義を示したのが、Googleでの開発者向け活動で知られ、現在はAnthropicでClaude Codeに携わるアディ・オスマニ（Addy Osmani）氏だ。7月20日のブログで、ソフトウェアファクトリーを「多数のハーネス化されたループが同時に走り、作業のキューから供給され、レビューゲートを通って本番へ排出されるもの。人間はその全体を上から所有する」と説明している。「賢いエージェント1本のことではなく、ループでできた組織図のようなものだ」とも。
鍵になるのが「ループ」と「ハーネス」だ。ループは、エージェントが情報収集、実行、結果確認を繰り返して1つの仕事を進める動作。ハーネスは、そのループを囲む環境で、作業場所、ツール、記憶、完了の条件を定める。
この名称には歴史がある。日本のメーカーは1970年前後から「ソフトウェア工場」で標準化と品質管理を進め、2004年にはMicrosoft発の「Software Factories」構想が提唱された。今の用法との違いは筆者のコメントで振り返り、その後、工場の部品、各社の事例、検証の課題を見ていく。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者の考えを述べた上で、ソフトウェアファクトリーの中身を整理していく。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
「ソフトウェアファクトリー」という言葉には、個人的な思い出があります。21年前の2005年、私は＠ITで「次世代開発基盤技術“Software Factories”詳解」という連載を担当していました。当時Microsoftにいた萩原正義氏が、全8回で構想を解説したものです。
当時の構想を大づかみに言えば、似たアプリの一群に共通する「型」を作るものでした。共通部分と可変部分を整理し、DSL（ドメイン特化言語）やフレームワーク、テンプレートを用意する。個々のアプリは、その資産を組み合わせて作ります。連載には、既製の部品で対応できる要求が対象で、そこに収まらないカスタム要求はアジャイル開発など別の方法で、とはっきり書いてありました。
正直なところ、当時は夢物語に近い印象でした。考え方には納得できても、型を用意する最初の投資が重く、現場に広く採用されるまでには距離があるな、と。開発の工業化や自動化には可能性を感じつつも、やはり人にはかなわない、という感覚もありました。
今の工場は、製品ごとの型を先に用意することが前提ではありません。LLMが個別の要求に応じてコードを書けるので、以前は型の外にあった仕事も扱えるようになった。重心が「製品の型」から「変更を作って確かめる工程」に移った。これが一番大きな違いだと思います。
同じ名前ですが、21年前の構想がそのまま実現したというより、LLMによるコード生成を前提に、開発全体の組み立て方を問い直している。これが私の理解です。
それでは、ソフトウェアファクトリーの中身を順に見ていく。
エージェントに仕事を渡し、専用の環境で実行させ、結果を検査し、次の仕事につなぐ。本稿では、各社の取り組みを比べるために、工場を支える仕組みを次の4つに整理する。
4つは必ずしも別々の製品ではなく、組み合わせ方も各社で異なる。例えばOpenAIのSymphonyの仕様が定めるのは、チケットの監視、作業場所の用意、エージェント実行の管理が中心で、PRの作成やレビューへの対応は、別途定めるワークフローに委ねられる。
工場に入るのは、機能追加や不具合修正などの要求だ。そこから設計、コード、テストが作られ、確認を通った変更がリポジトリに取り込まれ、デプロイを経て利用者に届く。新しいアプリを作る場合も、この変更の積み重ねで開発が進む。「人間が寝ている間も動く」という言い方は、人が対話のたびに指示するのではなく、仕事の割り当てと実行が止まらない仕組みを指している。
人がコードを読まず、機械の検証だけで出荷する形は「ダークファクトリー」と呼ばれる。製造業の、照明が要らない無人の「消灯工場」になぞらえた言葉だ。オスマニ氏は、人が読むのをやめれば、ソフトウェアを理解するのもやめることになる、と警告している。
freeeは、2026年9月のPR数が前年同月比1.90倍、変更行数が3.95倍、AIが生成したコードの割合が89.6％になったと公表している。ただし、これは同社のAI活用全体の実績で、ファクトリー単独の効果ではない。工場に取り組む動機として、AI活用の差が「環境づくりがうまい人」とそうでない人の間で開いたことを挙げ、個人の工夫ではなく全社の仕組みで埋めようとしている。目指すのは、人が判断する箇所を選ぶ「Selective Dark Factory」で、次の目標に全チームへの標準化と24時間稼働を掲げる。資料は、既存仕様や業務ルールが明文化された領域で工場が有効だとも説明している。
各社が整えているのは、モデルの性能ではない。仕事を渡す入口、実行に必要な情報と環境、結果を確かめる出口を、一連の工程としてつなぐ仕組みである。
Microsoft発の2004年の構想は、製品群に共通する特徴を分析し、再利用できる設計や部品、開発環境を用意することに重心があった。DSLやモデル駆動型開発も、その資産から個々の製品を作るための技術だった。
今の工場は、製品ごとの型に頼らず、LLMが個別の要求に応じたコードを生成し、その出力をテストやレビューの工程で確かめる。標準化と自動化の重心が、製品の構造から、変更を作って届ける工程へ移った。もちろん以前の構想も工程を扱い、今の工場もテンプレートや既存部品を使う。何を共通化し、どこを自動化するかの違いとして捉えると分かりやすい。
変更の量が増えていることは、GitHubのOctoverse 2026で確認できる。9月には、最初の案をエージェントが作ったPRが全体の40％を超え、3月の17％から倍増した。年間のマージPRは13億件で、2年前の3倍超になった。ただし、この伸びの全てがAIの効果というわけではない。
量が増えても、利用者へ速く安全に届けられるとは限らない。AI活用と開発成果の関係を調べた研究でも、その難しさが見える。
オスマニ氏はこれを「バックプレッシャー」で説明する。ループに渡せる自律性は、安く確実に検証できる範囲までで、それ以上は渡せない。工場は回り始めたが、検品が追い付いていない。エージェントを何本走らせるかと同時に、結果をどれだけ確かめられるかを設計する必要がある。
ソフトウェアファクトリーは、一部の大企業だけの話ではない。工場を「作る」側と、工場の「中で働く」側では関係の仕方が違うので、立場ごとに整理する。
「ソフトウェアファクトリー」とは結局、エージェントへの仕事の割り当て、実行、検証、出荷をつなぐ仕組みだ。コードを個別に書かせる使い方から、変更を継続的に届ける工程全体へと、設計の対象が広がっている。
名前が定着するかどうかは分からない。だが、何を任せ、何をもって完了とし、どこで人が判断するかは、エージェントを使う開発者に共通する課題である。工場を作る側になるのか、工場の中で働く側になるのか。どちらにしても、自分に残る判断が何かは、知っておいた方がよい。
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