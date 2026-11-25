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連載目次

2026年、「ソフトウェアファクトリー（Software Factory）」という言葉を、AIによるソフトウェア開発の文脈で見掛けるようになった。OpenAIやUberに加え、国内ではfreeeも取り組みを公開した。6月末のAI Engineer World’s Fair（米国サンフランシスコで毎年開かれるAI開発者向けカンファレンス）では、同名の講演トラックも設けられた。

各社に共通するのは、開発者がAIエージェントに作業を一つずつ頼んで結果を確認する使い方ではなく、仕事の割り当てから実装、検証までを一連の工程としてつなぎ、人が見ていなくても回る仕組みにする発想だ。工場が作るのは、アプリ丸ごとというより、機能追加や不具合修正といった「変更」である。

よく引かれる定義を示したのが、Googleでの開発者向け活動で知られ、現在はAnthropicでClaude Codeに携わるアディ・オスマニ（Addy Osmani）氏だ。7月20日のブログで、ソフトウェアファクトリーを「多数のハーネス化されたループが同時に走り、作業のキューから供給され、レビューゲートを通って本番へ排出されるもの。人間はその全体を上から所有する」と説明している。「賢いエージェント1本のことではなく、ループでできた組織図のようなものだ」とも。

鍵になるのが「ループ」と「ハーネス」だ。ループは、エージェントが情報収集、実行、結果確認を繰り返して1つの仕事を進める動作。ハーネスは、そのループを囲む環境で、作業場所、ツール、記憶、完了の条件を定める。

この名称には歴史がある。日本のメーカーは1970年前後から「ソフトウェア工場」で標準化と品質管理を進め、2004年にはMicrosoft発の「Software Factories」構想が提唱された。今の用法との違いは筆者のコメントで振り返り、その後、工場の部品、各社の事例、検証の課題を見ていく。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として筆者の考えを述べた上で、ソフトウェアファクトリーの中身を整理していく。