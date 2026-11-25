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損害保険ジャパン（以下、損保ジャパン）は、保険契約者へのサービス提供を支えるシステムをメインフレームで運用してきた。そのシステムには、COBOLおよびアセンブラによるプログラムやJCL（ジョブ制御言語）文などを含むレガシー資産があった。

保険会社のシステムは、契約者にサービスを提供し続けるために、長期間にわたる安定運用が欠かせない。一方で損保ジャパンが運用してきたメインフレームでは、システム規模の縮小に合わせて運用コストを最適化することが難しかった。ハードウェアやソフトウェアの保守・更改に伴う投資も課題となっていた。

COBOLやアセンブラを捨てずにどう移行した？

2021年9月、損保ジャパンはメインフレームからの移行プロジェクトを開始した。対象は既存の保険契約を管理するためのランオフシステムであり、約45カ月に及ぶ開発期間を経て、2025年6月にMicrosoftのクラウドサービス群「Microsoft Azure」での本番稼働に至った。損保ジャパンは移行方式の選定や実装を、どのように進めたのか。