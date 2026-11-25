メインフレームの維持コストを抑えたいが、既存のプログラム資産を簡単には捨てられない――。そうした悩みに、損保ジャパンはどう向き合ったのか。COBOLやアセンブラを残しながらAzureへの移行を実現した方法とは。
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損害保険ジャパン（以下、損保ジャパン）は、保険契約者へのサービス提供を支えるシステムをメインフレームで運用してきた。そのシステムには、COBOLおよびアセンブラによるプログラムやJCL（ジョブ制御言語）文などを含むレガシー資産があった。
保険会社のシステムは、契約者にサービスを提供し続けるために、長期間にわたる安定運用が欠かせない。一方で損保ジャパンが運用してきたメインフレームでは、システム規模の縮小に合わせて運用コストを最適化することが難しかった。ハードウェアやソフトウェアの保守・更改に伴う投資も課題となっていた。
2021年9月、損保ジャパンはメインフレームからの移行プロジェクトを開始した。対象は既存の保険契約を管理するためのランオフシステムであり、約45カ月に及ぶ開発期間を経て、2025年6月にMicrosoftのクラウドサービス群「Microsoft Azure」での本番稼働に至った。損保ジャパンは移行方式の選定や実装を、どのように進めたのか。
損保ジャパンは、保険会社としての使命と対象システムの特性を踏まえて検討を重ねた結果、「リビルド」（再構築）や「リライト」（書き換え）ではなく、システムを大幅に改修せずに移行する「リホスト」を採用した。既存のプログラム資産を活用しながら、短期間かつ低リスクでオープン系システムに移行できると判断したからだ。
Azureへのリホストには、TmaxSoftのメインフレーム・リホスト製品「OpenFrame7」を採用した。OpenFrame7は、COBOLやアセンブラ、JCLなどのメインフレーム資産を活用して、改修を最小限に抑えながら、オープン系システムやクラウドサービスにシステムを移行できる。
損保ジャパンがOpenFrame7を採用した最大の理由は、既存システムのビジネスロジックを可能な限り保ったまま移行できることだ。同社はリリース後の安定稼働を実現するために、既存のプログラム資産をできるだけ維持することを基本方針として掲げており、この要件を満たすことが重要だった。
OpenFrame7の採用と、システムインテグレーター（SIer）をはじめとする関係者との密接な連携により、損保ジャパンは既存のプログラム資産を活用しながら、安全かつ確実に移行を完了した。メインフレームの維持コスト削減も実現し、デジタルサービスの高度化やデジタルトランスフォーメーション（DX）推進などに浮いた予算を投入する考えだ。
本稿は、TmaxSoftの日本法人である日本ティーマックスソフトが2026年9月30日に公開したプレスリリースを基に作成しました。
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