クラウドセキュリティベンダーのWizは2026年11月18日（米国時間、以下同）、オープンソースソフトウェア（OSS）のWebサーバ「nginx」に存在する2つの重大なリモートコード実行（RCE）の脆弱（ぜいじゃく）性「CVE-2026-123633」および「CVE-2026-123007」について解説した。

両脆弱性はいずれも共通脆弱性評価システム「CVSS 4.0」のスコアが9.2（緊急）で、「HTTP/2」が有効化されているnginxサーバに影響する。悪用された場合、認証なしで遠隔から任意のコードを実行され、サーバの乗っ取りや機密データの窃取、Webサイトの改ざん、サービス妨害（DoS）などを引き起こされる恐れがある。そのうち1件は2015年公開のバージョンから10年以上にわたり潜伏していた。

これらはWizのセキュリティ調査部門「Wiz Research」の他、Ikotas Labs、Metnir（Vexera ApS）、Rapid7、Xint（Theori）がそれぞれ独自に発見し、開発元のF5に報告したものだ。F5は同日、これらを含む計10件の脆弱性を修正するセキュリティアップデートを公開した。

nginxは世界で最も広く利用されているOSSのWebサーバであり、2億2500万以上のWebサイトを稼働させている。HTTPS通信の処理やリバースプロキシ、ロードバランサーとして、背後のアプリケーションやAPI（アプリケーションプログラミングインタフェース）へトラフィックを振り分ける入り口を担っている。

CVE-2026-123633とCVE-2026-123007は、いずれもnginxがHTTP/2トラフィックを処理する際のメモリ安全性に関わる欠陥だ。nginx本体に存在するため、背後のアプリケーションコード自体が安全でも影響を受ける。単一のnginx環境が複数のアプリケーションを処理している場合、単一の環境が侵害されるだけで複数のサービスが危険にさらされる。

両脆弱性とも悪用には対象サーバでHTTP/2が有効になっている必要があるが、追加の条件は異なる。

CVE-2026-123633（HTTP/2接続における解放済みメモリの使用：Use-After-Free）：リクエストがメモリを必要としている間に接続のメモリが解放される脆弱性。空き接続スロットが不足した際のリバースプロキシ処理に影響する。2021年公開のnginx 1.19.7から約6年間存在していた。

CVE-2026-123007（HTTP/2のsend_windowにおける整数アンダーフロー）：フロー制御の計算誤りで不正なメモリコピーが発生する脆弱性。リバースプロキシ構成だけでなく、コンテンツを直接配信する構成にも影響する。2015年公開のnginx1.9.5から10年以上潜伏していた。

Wiz ResearchはCVE-2026-123007の検証において、バックエンドのアプリケーションやサードパーティー製モジュールを一切使わず、通常の静的ファイルを配信するだけの64bitシステム上のnginx（HTTPS経由）でRCEが可能であることを実証したという。また、両脆弱性ともコード実行前に攻撃者がメモリの読み取りアクセスを得られるため、ASLR（アドレス空間配置のランダム化）のような緩和策では防御できないとしている。

解放済みメモリの参照と符号なし整数のアンダーフローがRCEに至る仕組み

CVE-2026-123633は、アクティブな接続が誤って「再利用可能」とマークされることで発生する。nginxは新規接続の領域確保時に閉じることができる再利用可能リストを保持しており、HTTP/2接続はアクティブなリクエストがないときに追加され、リクエスト開始時に外れる仕組みだ。

攻撃者がヘッダを運ぶ「HEADERS」フレームの一部だけを送信すると、その時点ではアクティブなリクエストストリームがないため、nginxは残りのデータを待つ間、その接続を再利用可能とマークする。その後、フレームの残りを送信するとストリームが作成されて処理中カウントが増えるが、再利用可能リストから外す処理が行われず、「閉じても安全」と見なされた接続上でリクエストが処理される状態になる。

この状態でアプリケーションサーバへの転送などでアップストリーム接続を開こうとし、かつ空き接続スロットが不足していると、nginxは再利用可能リストから接続を選んで閉じようとする。その際、クライアントへ通知する「GOAWAY」フレームの作成が内部フレーム上限への到達などで失敗すると、エラー処理経路へ進んで接続が閉じられ、関連メモリが解放される。その後、元のリクエスト処理が再開されて解放済みメモリを参照し、Use-After-Freeが発生する。解放領域に別データが割り当てられると古いポインタ経由で処理され、認証なしでのRCEにつながる。

一方のCVE-2026-123007は、未送信データの送信許容枠（ウインドー）を返却する処理の不備に起因する。HTTP/2はフロー制御で送信可能なレスポンスデータ量を制限しており、nginxは残り許容枠をカウンターで追跡し、データをキューに入れる際にそのサイズを減算する。

データがキューにあるままストリームがキャンセルされると、未送信データが削除され、未使用の許容枠がカウンターに加算（返却）される。しかし、この返却処理ではHTTP/2の最大ウインドーサイズを超えているかどうかは確認されない。送信待ちの間にクライアントが許容枠を増やしていた場合、返却によってカウンターが最大値を突破する。

さらに、ウインドーサイズを更新する別の関数で最大値から現在の許容枠を減算して残り容量を計算する際、既に許容枠が最大値を超えている上、負の数を表現できない符号なし整数（unsigned integer）が使われているため、減算結果がラップアラウンドして整数アンダーフローを起こし、巨大な正の値になる。結果として境界チェックが機能せず、さらなる増加が許可される。

この不正なカウンター値がデータ送信量の計算処理に達すると、符号付き整数型への変換で負の数になる。これがレスポンスバッファーの範囲を示すコードに渡ると終了ポインタが開始ポインタより前に位置する不正なバッファーが生じ、TLS（Transport Layer Security）の送信経路での型変換を経て境界外メモリコピーへと発展する。攻撃者はこれでメモリの漏えいやヒープ破壊を引き起こし、RCEを達成できる。Wiz Researchは公式ビルドのnginx 1.31.7および1.31.8でASLRを回避したRCEを確認したとしている。