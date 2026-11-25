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OpenAIとCisco Systems（以下、Cisco）は2026年11月23日（米国時間、以下同）、稼働中の「Linux」システムを保護するオープンソースソフトウェア（OSS）のランタイム「Shirudo」（シールド）を公開した。

Shirudoは、運用チームがセキュリティパッチを展開するまでの間、システムの再起動を伴わずに脆弱（ぜいじゃく）性を悪用する攻撃を遮断するソフトウェアだ。OpenAIの最先端AIおよびセキュリティ、インフラ研究と、Cisco Systemsのインフラおよびセキュリティの知見を結集して開発された。

開発者やセキュリティ研究者、インフラ運用者がコードを検査し、保護機能をテストして開発に貢献できるよう「GitHub」でShirudoのソースコードを公開した。Shirudo本体は「BSD-2-Clause」（2条項BSDライセンス）の下で提供され、BPFプログラム部分はBSDと「GPL」（GNU General Public License）のデュアルライセンスとなっている。

両社が実施した管理下での検証テストでは、AIコーディングシステム「Codex」が生成した保護プログラムを用いて、稼働中の検索・分析エンジン「Elasticsearch」に対する脆弱性「Java4Shell」の悪用試行を再起動なしで遮断したという。

脆弱性悪用の連鎖を断ち切る パッチ適用までの空白期間を埋める「シールド」の役割

両社は業界の開発者やセキュリティ研究者、インフラ運用者に向けてプロジェクトへの参加を呼び掛けている。Shirudoの仕組みと設計思想について、両社は次のように解説している。

ソフトウェアに新たな脆弱性が見つかっても、パッチのテストや本番環境への展開には依然として数日から数週間を要する。その空白期間に稼働中のサービスを保護することは容易ではない。脆弱性を悪用する攻撃と正規のリクエストが同じLinuxの操作に依存している場合が多く、その操作自体を全面的に遮断するとサービスが停止してしまうためだ。 Shirudoは、セキュリティチームがこの可用性と安全性のトレードオフに対処できるよう設計されている。チームは一時的な保護策である「シールド」を適用する前に、脆弱性を露出させる挙動だけを遮断し、正規のリクエストを通過させられるかどうかをテストできる。運用者がシールドを承認すれば、サービスを稼働させたまま本番環境に展開できる仕組みだ。 OpenAIのプレジデント兼共同創業者、グレッグ・ブロックマン氏は次のように述べている。 「当社は防御側が脆弱性をより迅速に発見・修正できるよう優れたモデルとツールを提供しているが、今日バグを見つけたからといって、明日全てのシステムにパッチを適用できるわけではない。修正プログラムを作成して展開するまでの間、稼働させ続ける必要があるシステムをチームが保護できるよう、Ciscoと緊密に連携してShirudoに取り組んでいる。非常に多くのチームが同じソフトウェアに依存しているため、こうしたツールをオープンに構築することは理にかなっている。あるチームがシステムを保護するより良い方法を見つければ、他のチームは一からやり直す必要がなくなる」（ブロックマン氏） eBPFを活用したShirudoの仕組みと4つの機能 Shirudoは、OS内部の特定のポイントで小さなプログラムを実行できるLinuxの技術「eBPF」（Extended Berkeley Packet Filter）を使用している。これにより、不審なアクティビティーを監視し、稼働中のシステムで標的を絞ったセキュリティ保護を適用できる。 OpenAIとCisco Systemsは、以下の4つの機能を中心にShirudoを設計している。 ライブ保護：eBPFによるシールドは、システムを再起動することなく脆弱なコードパスを遮断できる。セキュリティチームは、提案されたシールドを実際に強制適用する前に、アプリケーションにどのような影響を与えるかを監視できる マシンスピードでの防御：両社はAIエージェントでプログラム可能な制御機能を提供するようShirudoを設計している。これにより、AIエージェントが脆弱性を調査し、標的を絞ったシールドを開発し、攻撃コードや実際のワークロードに対する有効性を検証できるようになる。なお、最終的に何を展開するかの制御権は人間のセキュリティチームが保持する 信頼できる展開：シールドはシステムに読み込まれる前に暗号署名され、検証される。LinuxのeBPF検証器が安全規則に照らしてeBPFプログラムをチェックする他、カーネルのセキュリティ制御によって不正な変更を制限する ハードウェアに基づく検証：Shirudoはセキュリティチップ規格「TPM」（Trusted Platform モジュール）を使用して、保護機能が読み込まれたり削除されたりした履歴を検証可能な記録として保持する。運用者はこの証跡を用いて、システムが自社のセキュリティ要件を満たしているかどうかを確認できる Java 4Shellの悪用を稼働中のElasticsearchで遮断

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