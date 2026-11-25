「今日バグが見つかっても明日には直せない」という根深い課題が解消できるかもしれない。OpenAIとCiscoは、稼働中のLinuxを保護するオープンソースランタイム「Shirudo」を発表した。eBPFを活用し、パッチ適用や再起動を待たずに脆弱性を悪用する攻撃を遮断するという。設計思想や試用ドキュメントなどをまとめた。
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OpenAIとCisco Systems（以下、Cisco）は2026年11月23日（米国時間、以下同）、稼働中の「Linux」システムを保護するオープンソースソフトウェア（OSS）のランタイム「Shirudo」（シールド）を公開した。
Shirudoは、運用チームがセキュリティパッチを展開するまでの間、システムの再起動を伴わずに脆弱（ぜいじゃく）性を悪用する攻撃を遮断するソフトウェアだ。OpenAIの最先端AIおよびセキュリティ、インフラ研究と、Cisco Systemsのインフラおよびセキュリティの知見を結集して開発された。
開発者やセキュリティ研究者、インフラ運用者がコードを検査し、保護機能をテストして開発に貢献できるよう「GitHub」でShirudoのソースコードを公開した。Shirudo本体は「BSD-2-Clause」（2条項BSDライセンス）の下で提供され、BPFプログラム部分はBSDと「GPL」（GNU General Public License）のデュアルライセンスとなっている。
両社が実施した管理下での検証テストでは、AIコーディングシステム「Codex」が生成した保護プログラムを用いて、稼働中の検索・分析エンジン「Elasticsearch」に対する脆弱性「Java4Shell」の悪用試行を再起動なしで遮断したという。
両社は業界の開発者やセキュリティ研究者、インフラ運用者に向けてプロジェクトへの参加を呼び掛けている。Shirudoの仕組みと設計思想について、両社は次のように解説している。
ソフトウェアに新たな脆弱性が見つかっても、パッチのテストや本番環境への展開には依然として数日から数週間を要する。その空白期間に稼働中のサービスを保護することは容易ではない。脆弱性を悪用する攻撃と正規のリクエストが同じLinuxの操作に依存している場合が多く、その操作自体を全面的に遮断するとサービスが停止してしまうためだ。
Shirudoは、セキュリティチームがこの可用性と安全性のトレードオフに対処できるよう設計されている。チームは一時的な保護策である「シールド」を適用する前に、脆弱性を露出させる挙動だけを遮断し、正規のリクエストを通過させられるかどうかをテストできる。運用者がシールドを承認すれば、サービスを稼働させたまま本番環境に展開できる仕組みだ。
OpenAIのプレジデント兼共同創業者、グレッグ・ブロックマン氏は次のように述べている。
「当社は防御側が脆弱性をより迅速に発見・修正できるよう優れたモデルとツールを提供しているが、今日バグを見つけたからといって、明日全てのシステムにパッチを適用できるわけではない。修正プログラムを作成して展開するまでの間、稼働させ続ける必要があるシステムをチームが保護できるよう、Ciscoと緊密に連携してShirudoに取り組んでいる。非常に多くのチームが同じソフトウェアに依存しているため、こうしたツールをオープンに構築することは理にかなっている。あるチームがシステムを保護するより良い方法を見つければ、他のチームは一からやり直す必要がなくなる」（ブロックマン氏）
Shirudoは、OS内部の特定のポイントで小さなプログラムを実行できるLinuxの技術「eBPF」（Extended Berkeley Packet Filter）を使用している。これにより、不審なアクティビティーを監視し、稼働中のシステムで標的を絞ったセキュリティ保護を適用できる。
OpenAIとCisco Systemsは、以下の4つの機能を中心にShirudoを設計している。
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