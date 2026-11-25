リユースPC事業を手掛けるリングローは2026年10月14日、勤務先の業務用PCの購入・調達に関わる300人を対象に実施した「法人PC調達実態調査」の結果を公表した。

クライアントOS「Windows 10」のサポートは2025年10月14日に終了しており、公表日時点で1年が経過した。Webサイトの閲覧データから利用OSの割合を推計するWebアクセス解析サービス「StatCounter」によると、2026年9月のPC環境における「Windows」のバージョン別シェア（2026年10月13日時点）で、Windows 10の割合は日本で21.00％、世界で27.77％を占めている。

リングローはこうした背景を踏まえ、PC調達関与者を対象として職場におけるWindows 10端末の残存状況と今後の入れ替え予定を2026年7月に調査した。その結果、調査時点で49.0％が「勤務先にWindows 10端末が残っている」と回答したことや今後の予定などが判明した。

勤務先で現在使用しているPCにWindows 10端末が残っているかどうかを尋ねた設問では、「一部残っている」が26.0％、「半数程度残っている」が16.3％、「多く残っている」が6.7％となった。これらを合計すると、約半数にあたる49.0％が勤務先にWindows 10端末が残っていると回答したことになる。

一方、「全て移行済みで残っていない」は45.0％だった。この他、「WindowsPCを使用していない」が3.3％、「把握していない」が2.7％となっている。サポート終了から約9カ月が経過した2026年7月の調査時点でも、半数近い職場でWindows 10からの移行が完了していない実態が浮かび上がった。

続いて、勤務先にWindows 10端末が残っている、または残存状況を「把握していない」と回答した155人を対象に、今後の対応予定を尋ねた。

最も多かったのは「今後3カ月以内に入れ替え、更新する予定」の27.1％で、「3カ月超〜6カ月以内に入れ替え、更新する予定」の26.5％、「6カ月超〜1年以内に入れ替え、更新する予定」の16.8％が続いた。調査時点から6カ月以内に入れ替えを予定している回答者は合計53.5％（四捨五入前の合算値）に達しており、1年以内の予定まで含めると約7割が段階的な移行を計画している。「既に入れ替え、更新の手配をしている」も8.4％あった。

Microsoftが提供する有償の「拡張セキュリティ更新プログラム」（ESU：Extended Security Updates、調査票での表記は延長セキュリティ更新プログラム）を利用して継続する方針とした回答者は10.3％だった。残る回答は「把握していない」が5.2％、「対応方針や時期は未定」が3.9％、「ESUを利用せず、そのまま使い続ける」が1.3％と対応が分かれている。

Windows 10のESU1年目が2026年10月13日で終了 3年目まで価格は倍増

リングローは今回の調査結果から、サポート終了から1年が経過した現在もWindows 10からの移行は完了しておらず、今後もPCの入れ替えが継続すると分析している。ESUを利用してWindows 10を使い続ける場合でも、法人向けのESUは1年単位の購入となっており、価格は年ごとに2倍になる（参考）。ESU終了日も1年目は2026年10月13日で既に過ぎ、2年目は2027年10月12日となっているのが現状だ（参考）。

後継OSの「Windows 11」に移行したPCでもOSのバージョンやソフトウェアごとにサポート期限が設定されている。Microsoftの製品ライフサイクルによると、「Windows 11 Home」「Windows 11 Pro」のバージョン24H2は2026年10月13日に更新プログラムの提供が終了し（参考）、Officeスイート「Office LTSC 2021」も同日にサポート終了を迎えた（参考）。リングローは、Windows 10に限らずOSやソフトウェアのサポート期限が今後も定期的に到来することを指摘した。