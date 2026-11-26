Cognition AI（以下、Cognition）は、2023年にサンフランシスコで設立されたAI企業だ。2024年には、AIによるソフトウェア開発支援ツール「Devin」をリリース。現在では、シティグループやメルセデス・ベンツをはじめ、世界各国の大企業がDevinを導入している。2026年4月には日本法人も設立し、日本市場での事業を本格化させた。

同社のミッションは、「ソフトウェアエンジニアリングの未来を作ること」だと正井氏は語る。その目標は、単にAIでコードを速く生成することにとどまらない。ソフトウェア開発そのものを、AIを前提に設計し直すことにある。

ソフトウェア開発におけるAI活用は、コード補完から対話型ツール、そして自律的にタスクを遂行するAIエージェントへと発展してきた。その先に同社が見据えるのが、ソフトウェア開発ライフサイクルの自動運転だ。AIが継続的に自己改善しながら、コード生成にとどまらず、ビジネス成果の創出までを担う。

そこで同社は、Devinを単なるAIエージェントではなく、「AIソフトウェアエンジニア」であると位置付けている。

「Devinの価値は自律性だけにあるのではない。要件を理解し、コードを書き、デバッグし、テストを実行してプルリクエストを作成するまで、ソフトウェア開発のタスク全体を完遂できる点にある。支援ツールというより、チームの同僚として協働する存在だ」（Cognition AI 日本法人社長兼ゼネラルマネージャー 正井拓己氏）

「AIソフトウェアエンジニア」は、開発現場にどれほどの成果をもたらしているのだろうか。正井氏は、同社内のデータから、全体的な傾向を紹介した。

まず、Devinの週次利用セッション数は、2026年1月から5月にかけて10倍以上に増加した。またDevin自身の開発にもDevinが使われており、全コミットに占めるDevin生成コードの割合は、2025年12月の13％から2026年5月には89％へと跳ね上がった。プルリクエストのマージ率も、1年前の40％から80％以上に改善したという。

目を引くのが、2025年11月から2026年8月までの変化だ。この間、同社内でマージされたプルリクエストの数は18.2倍に増えた。一方、R＆Dエンジニアの人数の伸びは2倍にとどまる。通常、開発組織のアウトプットを増やすには人員を増やさなければならない。しかしDevinを活用することで、人員増加をはるかに上回るスピードで開発がスケールしたと、正井氏は言う。さらに同社は、プルリクエスト1件当たりのコストも、人間のエンジニアが作業する場合と比べて約10分の1に抑えられたと試算している。

正井氏は「基盤モデルの進化に加え、自律型クラウドエージェントであるDevinによる並列処理が、この圧倒的な生産性向上をもたらしている」と総括する。

こうした成果を支えるDevinの技術的基盤には、次のような特徴があるという。

第一に、Devinはクラウドエージェントとして動作する。Devin自身が仮想マシン環境（MicroVM）を立ち上げ、ビルドやテストまでをクラウド上で完結させることで、多数のタスクをリモートで並列処理できる。そのためDevinは、大規模なコードベースのマイグレーションやモダナイゼーションにも適している。

第二に、ソフトウェア開発ライフサイクル全体をカバーする機能を、1つのプラットフォームに統合している点が挙げられる。既存コードを読み込んでドキュメントを自動生成する「Devin Wiki」、本番リリース前にバグを検知・修正する「Devin Review」、未知の脆弱性を発見する「Security Swarm」、定型業務を自動ワークフローとして実行する「Automations」などが、開発の各工程を担う。

第三が、特定の基盤モデルに依存しないことだ。Devinは、受け取ったタスクの内容を判定し、高度な能力が必要なタスクはフロンティアモデルに、定型的な処理は自社開発の軽量モデルに自動で振り分ける。この仕組みが「Devin Fusion」だ。タスクに応じて最適なモデルを使い分けることで、最先端モデルに近い性能を維持しながら、コストも削減できるという。

こうした特徴が、他のAIエージェントに対するDevinの優位性をもたらしていると、正井氏は主張する。中でも、特定の基盤モデルに依存しないことには、2つの理由があるという。

一つは可用性と事業継続性だ。特定のモデルが障害や地政学的な要因などによって利用できなくなった場合でも、別のモデルに切り替えることで業務を継続できる。もう一つはAI開発ツールにおける競争軸の変化だ。日常的な開発タスクにおいて各モデルの性能差が縮まれば、モデルそのものの性能ではなく、「複数のモデルの能力をどう組み合わせ、安全かつ継続的に運用するか」が重要になる。つまり、競争の軸はモデルそのものから、モデルを使いこなすハーネスや、それを活用する人材や組織に移っていく。

ただし、多様なモデルが次々と登場し、性能も急速に変化する中、ユーザー自身が各モデルを継続的に評価し、その時々で最適なモデルを選択するのは容易ではない。そこで、モデルの評価や選定、入れ替えをCognition側で担い、ユーザーが個々のモデルを意識せずに最適な環境を利用できるようにする。それが同社の戦略だ。

ボトルネックはコード作成の前後にある 日本企業の文化への影響

続いて正井氏に、AI駆動開発の浸透が、日本企業にどのような影響をもたらすのかについて聞いた。

まずAI駆動開発による変化について整理しよう。同社資料によれば、エンジニアがコードの作成に費やす時間は、開発ライフサイクル全体の20％に過ぎないという。「コード生成能力が飛躍的に向上した結果、コードを書くこと自体ではなく、その前後の工程が新たなボトルネックになりつつある」と正井氏は指摘する。

前工程で課題となるのが、要件定義や仕様策定だ。AIは仕様が明確なら高品質なコードを生成できる。しかし、「顧客の要望は何か」「何を優先すべきか」「例外的なケースをどう扱うか」といった判断には、依然として人が多くの時間を費やしている。既存システムの改修では、ドキュメントが残っていなかったり、最新の状態に更新されていなかったりすることが、AI活用を阻む要因となる。

一方、後工程では、検証や品質保証が新たな課題として顕在化しつつある。コードの生産速度が飛躍的に高まった結果、コードが正しく、品質上の問題がないかどうか確認する速度が追い付かなくなっているからだ。例えば、AIが1時間で100件のプルリクエスト（PR）を作成できたとしても、その後のレビューやテスト、セキュリティチェックなどに時間と労力を要するのは避けられない。

これらの変化は、日本企業の構造的な課題とも共鳴する。2019年に経済産業省が発表した試算によれば、少子高齢化により、2030年に最大約79万人のIT人材が不足するとされている。レガシーシステムへの依存や多重下請け構造が残り、社内エンジニアのリソースは海外企業と比べると常に逼迫（ひっぱく）している。人口減少が続く中、人海戦術に依存した従来の開発スタイルを維持することは難しいのが実情だ。

こうした課題の解決にこそDevinは最適だというのが、正井氏の考えだ。品質とドキュメントを重視する日本企業の文化は、AIがコードを正しく把握し、移行や刷新を進める土台になる。ドキュメントが失われたレガシーシステムでも、既存のコードをAIに解析させ、ドキュメントを再構築した上でモダナイゼーションを進めることができる。こうした作業は、まさにAI駆動開発が力を発揮する領域だという。

「日本の顧客からは、これまで外部委託に頼らざるを得ず、リソースの制約から、優先順位を下げたり、諦めたりしてきたプロジェクトが数多くあったと聞く。顧客が価値を感じているのは、エンジニアの削減ではなく、これまで着手できなかったことを、少人数でも実現できるようになる点だ」（正井氏）

Cognition AI 日本法人社長兼ゼネラルマネージャー 正井拓己氏

変革に向けた動きは、国内企業に着実に広がっている。Cognitionが日本で初めて開催したコミュニティーイベント「DevinCon」には、ディー・エヌ・エー、サイバーエージェント、三菱重工業、みずほ証券など、多くのユーザー企業が登壇した。

中でも象徴的なのが、みずほ証券の事例だ。同社は国内大手金融機関として初めてDevinを本格導入し、2026年7月から全社展開を進めている。開発部門のプロパー社員約130人を中心に、85を超えるプロジェクトで運用中だ。背景にあるのは、少子高齢化による人材不足と、人手を前提とした開発体制の限界だという。そこでみずほ証券は、経営層のイニシアチブの下「AI・社員・外部委託＝1対1対1」という次世代の開発体制を目標に掲げ、AI駆動開発プロセスの構築と内製化をセットで推進している。タスク単位の工数は50〜70％、ユースケースによっては約90％の削減に成功するなど、成果はすでに数字に表れているという。

人月からビジネス価値へ――評価軸の転換

AI駆動開発の浸透によって、IT業界における長年の商習慣もまた、見直しを迫られている。従来の受託開発では、エンジニアの工数（人数×期間）を基に対価を見積もる「人月モデル」が広く用いられてきた。しかし、これまで長期間、大人数を要していた開発が、AI駆動開発によって短期間、少人数で完了するようになれば、開発の工数で価値を測ることは難しくなる。ソフトウェア開発は、投入した工数ではなく、事業にもたらしたビジネス価値によって評価されるようになると、正井氏は予想する。

この転換を先取りするかのように、Cognitionが発表した取り組みが「AI生産性保証（AI Productivity Guarantee）」だ。これは、Devinが創出した価値が顧客の支払額を下回った場合、その差額を最大1000万ドルまで同社が負担するというものだ。

導入効果は以下の4つの指標で計測する。

利用の定着：セッション数や、Devinの消費量の単位「ACU」（Agent Compute Unit）で、日々どれだけ使われているか スループット：マージ済みPR数や、1PR当たりのACU消費量など、成果として数えられる仕事量 生産的な時間：削減時間を、測定可能なエンジニアリング時間に換算し、創出した時間を測る P＆L（損益）への影響：売上への貢献や削減コストを価値に換算する

こうした取り組みの実効性を高めるには、顧客企業側の変革も不可欠だ。そこで同社は、FDE（Forward Deployed Engineer）などの専門人材を顧客の現場に送り込み、導入設計からROIの測定までを伴走支援していくという。

最後に正井氏に、AI時代に求められるエンジニア人材の育成について尋ねた。

同社の立場はあくまで支援者であり、個々のエンジニアの育成はそれぞれの組織の課題だと前置きした上で、人間が担うべき領域は必ず残ると、正井氏は指摘する。具体的には、ドメイン知識を生かして要件を定義、整理すること、そしてAIが生成した成果物の品質を見極めることだ。

そうした人材を育てる上で、日本の産業構造におけるSIerの役割も重要になると正井氏はみる。CognitionのパートナーとなるSIerの多くは、Devinのユーザー企業でもある。まず自社でDevinを活用し、受託案件の生産性と成果物の品質を高める。そこで蓄積した知見を基にエンドユーザーへの導入や内製化の支援が進むことに、正井氏は期待している。組織を変革することが、間接的に人材育成にもつながるというのが、同社のスタンスだ。

「AIの価値を最大化するには、ツールの使い方だけではなく、AIと協働する開発組織のデザインを知る必要がある。われわれは単なるAIツールの提供者ではなく、組織変革のパートナーでありたい」（正井氏）