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サーバ機器の納期長期化や価格上昇が、既存システムの利用期間やOS選定にも影響を及ぼしている――。これはサイバートラストが2026年9月、情報システム・インフラ担当者111人を対象に実施した調査の結果だ。調査では、停止した際の影響が最も大きいシステム（以下、重要システム）の更改計画と、オープンソースOS「Linux」のセキュリティ更新期間との関係などを尋ねた。

2026年10月26日にサイバートラストが公開した本調査の結果によると、回答者の64.0％は、過去1年間にサーバ調達で価格上昇を経験した。サーバ調達で何らかの問題を経験した回答者のうち、具体的な影響として既存サーバの利用長期化を挙げたのは51.9％に上った。ただしサーバ更改が遅れても、そこで稼働するOSのサポート期限が延びるわけではない。実際、重要システムで利用するOSについて、通常のセキュリティ更新の提供が、更改計画よりも先に終了するとの回答は67.5％を占めた。

サーバ長期利用が招く“Linuxサポート終了”のわな、どう切り抜ける？

こうした中、企業は既存システムをどう使い続けようとしているのか。調査から見えてきた、9割超が利用・検討する選択肢と、その裏に潜む“見落とせない課題”を見ていこう。

通常のサポート終了後も当面の間、OSなどのソフトウェアを使い続けるための選択肢として「延命」がある。延命は、サードパーティーサポートベンダーなどの外部事業者から、有償でセキュリティ更新プログラム（以下、パッチ）の提供や技術支援を受けながら、既存システムを継続利用することだ。 Linuxや他のオープンソースソフトウェア（OSS）の通常サポート終了後の延命について、今後3年以内の利用計画を聞いたところ、「具体的な利用予定がある」との回答は50.5％で最多だった。「既に利用している」の27.0％と「候補の一つとして検討している」の19.8％を合わせると、回答者の97.3％が延命を利用または検討していた（図）。 図 延命を利用または検討する回答者は97.3％（出典：サイバートラストのプレスリリース）《クリックで拡大》 延命を支える体制への不安、Linux選定にも影響か 延命によって既存システムを使い続ける場合の課題は、「障害が起きた際に、相談できる窓口がないこと」が48.6％で最多だった。「脆弱（ぜいじゃく）性を修正するパッチが提供されず、セキュリティリスクが高まること」の40.5％、「延命の可否を判断できる技術者が社内にいないこと」の39.6％が続いた。ほとんどの回答者が延命を利用・検討すると答える一方で、延命を安全に支える体制が需要に追い付いていないとサイバートラストは指摘する。 こうした状況は、Linuxの選定にも影響を及ぼしている可能性がある。例えば調査では、重要システムにおけるLinuxの選定で重視する点として、「脆弱性が見つかった際の修正提供の速さ」（50.5％）が最多となった。「日本語で相談できる技術サポートの有無」も41.4％が挙げた。 調査は「サーバー調達難時代における重要システムの Linux 選定・延命に関する実態調査」と題し、調査会社IDEATECHのサービス「リサピー」の企画によるインターネット調査として、2026年9月14〜15日に実施した。対象は、従業員300人以上の企業で本番環境のLinuxサーバの選定・運用に携わる、情報システム・インフラ担当者111人だ。