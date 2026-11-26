エンジニア人材サービス企業BREXA Technologyは2026年10月19日、「金融ITプロジェクトにおけるITフリーランスの活用」に関する実態調査の結果を発表した。調査は、金融業界で働き、ITフリーランスの活用経験がある1001人を対象に、2026年9月7〜9日にインターネットで実施したもの。

金融業界ではDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進やシステムの刷新が急務となる中、IT人材の不足が深刻さを増している。高度な専門スキルの補完や柔軟なリソースの確保を目的に、ITフリーランスなどの外部人材を活用するのも一つの手段になっているという。

正社員の採用やSIer（システムインテグレーター）、派遣などの選択肢がある中で、ITフリーランスの活用を選んだ決め手を複数回答で尋ねたところ、「必要な専門スキルを持つ人材を確保できた」（50.4％）が最も多く、「必要なタイミングで人材を確保できた」（41.7％）、「採用では確保が難しい人材だった」（33.0％）が続いた。

BREXA Technologyは、正社員では獲得が難しい人材を、プロジェクトの状況に合わせてピンポイントで起用できる柔軟性が評価されているとみている。

ITフリーランスを活用した背景にあった課題は、「特定領域の専門スキルを持つ人材が不足していた」（36.9％）、「プロジェクトを推進するための人員が不足していた」（30.7％）、「PM／PMO／ITコンサルなど上流工程を担える人材が不足していた」（29.1％）が上位だった。

ITフリーランスを活用したポジションや業務は、「ITコンサルティング」（28.2％）、「PMO（プロジェクト管理支援）」（26.8％）、「プロジェクトマネジメント（PM）」（25.1％）が上位を占めた。BREXA Technologyは、ITフリーランスが開発や実装の領域だけでなく、上流工程やプロジェクト管理を担うポジションでも活用されているとみている。

ITフリーランス1人当たりの平均的な参画期間は、「3カ月未満（超短期・スポット）」が9.5％、「3〜6カ月未満」が30.2％、「6カ月〜1年未満」が35.0％、「1〜2年未満」が18.0％、「2年以上（長期）」が7.3％で、3カ月〜2年未満が全体の約8割を占めた。

当初の想定と比べた実際の参画期間は、「ほぼ当初の想定通りだった」が61.8％、「当初の想定より長くなった」が25.9％、「当初の想定より短くなった」が11.5％、「わからない／把握していない」が0.8％だった。「想定より長くなった」と「ほぼ想定通り」を合わせると87.7％で、多くのケースで当初の想定以上の期間、参画していたことになる。BREXA Technologyは、約6割が想定通りの期間で稼働していることから、事前の要件定義や役割の切り出しが比較的適切に行われているとみている。

ITフリーランス活用前の最大の懸念は金融業界の知識不足

ITフリーランスを活用する前に懸念していたことは、「金融業界・金融システムに関する知識不足」（43.1％）が最も多く、「情報セキュリティ上のリスク」（36.4％）、「レガシーシステム・既存環境への対応力」（30.2％）が続いた。金融領域では、汎用（はんよう）的なITスキルだけでなく、業界特有の規制や複雑な業務フローへの理解が求められているとBREXA Technologyは指摘する。

実際に活用して課題になったことも、「金融業界・金融システムに関する知識不足」（30.5％）が最も多く、「期待するスキル・技術力とのミスマッチ」（28.4％）、「レガシーシステム・既存環境への対応力」（28.0％）が続いたが、活用前の懸念と比べて回答の割合は低かった。

BREXA Technologyは、事前の面談などで一定の選定をしていても、実務に参画した際に現場のドメイン知識や既存環境への順応に苦戦するケースがあるとみる。期待するスキル・技術力とのミスマッチが2番目に多かったことから、選定時のスキルの評価と実際の業務で求められる成果との間に、認識のずれが生じている様子がうかがえるとしている。

活用前の想定と比べた活用後の評価では、6項目全てで約9割が「想定より良かった」または「想定通りだった」と回答し、「情報セキュリティへの対応」では合計92.3％、「金融業界・金融システムへの適応力」では合計88.7％だった。活用前に懸念されていた項目でも、想定を下回ったケースは限られていた。

ITフリーランスの活用で重視する条件は先端技術スキルが最多

金融IT領域でITフリーランスを活用する際に重要な条件は、「AI・クラウド・セキュリティなどの先端技術スキル」（47.9％）が最も多く、「メインフレーム・COBOLなどのレガシー技術スキル」（38.6％）、「金融業界での豊富な実務経験・業務知識」（37.5％）が続いた。BREXA Technologyは、金融業界では最新のクラウド環境への移行を進める一方で、長年稼働している基幹システムを維持・刷新する必要があり、両極端な技術要素への対応が同時に求められていると分析している。

外部人材サービスやエージェントに期待する支援は、「セキュリティ・コンプライアンスに関する事前教育」（40.5％）、「急な離脱などに備えたバックアップ人材の確保」（39.6％）、「金融業界の経験・知識を含めた人材の事前見極め」（30.9％）が上位だった。BREXA Technologyは、外部人材サービスやエージェントには、単なる人材の仲介にとどまらず、金融領域特有の厳格な規律や現場のリスクに備えた総合的な支援が期待されているとみている。

BREXA Technologyは、先端技術とレガシー技術の双方への対応が求められる金融IT領域では、技術力だけでなく、金融業界での実務経験や業務知識も含めて、プロジェクトに適した人材を見極めることが重要になるとしている。