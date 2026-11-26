自社のシステムに脆弱（ぜいじゃく）性がなくとも、情報漏えいは起こり得る。業務で利用する外部サービスや委託先が不正アクセスを受ければ、そこに預けた情報やシステム間の接続に使う認証情報が攻撃者の手に渡る可能性があるからだ。

最近続出している不正アクセス被害の中でも、外部サービスへの不正アクセスを発端として、多数の企業が相次いで情報漏えいを公表する事案が目立っている。

CX（顧客体験）プラットフォーム「KARTE」を提供するプレイドが2026年11月20日に公表した調査結果も、そのリスクを示す事例の一つだ。同社はKARTEへの不正アクセスについて、当初公表していた顧客企業の連携データや外部サービス連携用の認証情報に加え、新たにエンドユーザーの解析データやキャッシュデータの漏えいを確認したと発表した。

こうした外部サービスを起点とする情報漏えいは、どの程度広がっているのか。営業・マーケティング領域のDX支援ツールなどを手掛けるFUTUREWOODSが2026年11月19日に公開した調査レポートから、その実態が見えてきた。

FUTUREWOODSは、同社の企業データベース「SalesRadar」が収集した企業ニュース約65万件を独自に分析した。対象は上場企業を中心に無作為抽出した3万771社で、調査期間は2026年8月19日〜11月15日だ。

調査対象企業が発信したニュース総数65万1320件のうち、タイトルに「情報漏えい」「流出」「不正アクセス」などのキーワードを含むものは2966件だった。内容を分類した結果、自社（子会社・委託先を含む）の情報漏えいや不正アクセスを公表した企業は1377社に上った。

1377社のうち、875社（63.5％）は、ニュースのタイトルから委託先や外部サービス、子会社を経由した被害であることが読み取れたという。自社システムが直接攻撃被害に遭ったケースだけでなく、業務で利用する外部サービスの事故が顧客企業の情報漏えいに波及する「サプライチェーン型」の事案が過半数を占めている。

公表されたインシデントの種類では「不正アクセスサイバー攻撃」が82.6％と大半を占めた。次いで「ランサムウェア」が1.4％、「不正ログイン」が1.0％、「誤送信・誤送付」が1.0％となっている。

また、外部サービス経由の被害では、特定のサービスに公表が集中する傾向も見られた。ニュースのタイトルに具体的なサービス名が含まれていたものを集計すると、ノーコードのWeb制作サービスに関する公表が218社、メール配信サービスに関する公表が67社だった。

この他、配送・決済サービス、予約システム、クラウドサーバなど、日常業務で利用されるサービスを起点とする公表も確認されている。なお、集計はニュースのタイトルにサービス名が含まれるものに限られるため、実際の件数はさらに多い可能性がある。

企業が自社システムへの対策を講じていても、業務上利用する外部サービスの侵害によって、顧客情報などが漏えいするリスクは残る。しかも、1つのサービスで発生したインシデントが、そのサービスを利用する数十〜数百社の公表につながることもある。

10月中旬から公表が急増、1週間で403社に

情報漏えいなどを公表した企業数の推移を見ると、2026年10月中旬以降に急増した。週次で見ると、同年10月11日までは20〜80社程度で推移していたが、同月12日の週には145社に増加。同月19〜25日の週には403社に達した。同月12日以降の約1カ月半だけで、公表企業全体の79％に当たる1087社が被害を公表している。

ピークを過ぎた後も公表は続いており、調査期間末の2026年11月9〜15日の週にも142社が新たに公表した。FUTUREWOODSは、従業員規模や業種別の分析も実施した。情報漏えいなどを公表した1377社のうち、従業員100人以上の企業は846社（61.4％）で、1000人以上の企業も304社（22.1％）に上る。

業種別では情報通信業が389社（28.3％）で最多だった。次いで学術研究や専門・技術サービス業が17.7％、製造業が8.9％、卸売業・小売業が7.7％、金融業・保険業が7.1％となった。宿泊業・飲食サービス業など一部を除き、多くの業種で公表企業の6〜7割が委託先や外部サービス経由の事案だったという。

これらはあくまで企業による公表を基にした調査結果だ。調査対象は上場企業を中心とする企業群であり、被害に遭っても公表していない企業は集計に含まれない。また、大企業は取引先や外部サービスの利用数が多く、情報開示の体制も整っているため、公表件数が多くなる可能性がある。公表件数だけで企業規模による被害の多寡を判断することはできない。

「KARTE」不正アクセス、4種類のデータに影響

こうした外部サービス経由の情報漏えいを具体的に示すのが、プレイドのKARTEへの不正アクセスだ。

プレイドは2026年11月16日、KARTEへの不正アクセスについて、顧客企業がKARTEに連携したデータの一部570社分と、外部サービスとの連携に使用する認証情報の一部754社分が漏えいしたと公表していた。

その後、調査を進めた結果、同年11月20日に新たにエンドユーザーの解析データの一部487社分と、エンドユーザーのキャッシュデータの一部（推定最大409社分）の漏えいを確認したと発表した。この影響によってディーエイチシー（DHC）や三井住友銀行、丸井グループ、ZOZOをはじめとした多数のエンドユーザーが被害を公表している。

今回の事案で漏えいが確認された情報は、以下の4種類に分類される。

KARTEに連携したデータの一部：570社

エンドユーザーの解析データの一部：487社

エンドユーザーのキャッシュデータの一部：推定最大409社

外部サービスとの連携に使用する認証情報の一部：754社

このうち、顧客企業がKARTEに連携したデータは、企業が自社で保有する情報をKARTEで活用するために連携していたものだ。導入企業によっては個人情報を含むという。

一方、新たに漏えいが判明した解析データは、導入企業のWebサイトやアプリケーションにおけるエンドユーザーの行動記録と、その行動に起因して作成されたデータだ。Webサイトの閲覧やボタンのクリックなどの記録に加え、会員ランクなどの情報が含まれる。こちらも導入企業によっては個人情報を含むとしている。

もう一つのキャッシュデータは、KARTEがデータをリアルタイムに処理・活用する過程で、処理を高速化するために一時的に生成・保持するデータだ。エンドユーザーの識別子を含んでおり、導入企業によっては個人情報を含む可能性がある。対象社数は推定最大409社とされている。

対象社数が754社と最も多かったのが、外部サービスとの連携に使用する認証情報だ。これは、メール配信サービスなどとKARTEを接続するために用いる鍵やパスワードに相当する情報であり、プレイドによると個人情報は含まれない。

このように、今回の事案では顧客企業が持ち込んだデータだけでなく、KARTEの利用過程で蓄積・生成されるエンドユーザーの行動データや一時的なデータ、さらには外部サービスとの接続に使う認証情報まで影響範囲に含まれた。

外部サービスを利用する企業にとって、確認すべきなのは預けた顧客情報だけではない。サービスで生成・蓄積されるデータや、他のシステムと接続するために登録した認証情報も、情報漏えいの対象になり得るということだ。

情報漏えいを公表した企業の7割が“報告は1回だけ”

FUTUREWOODSの調査では、情報漏えいなどを公表した企業のうち、71.5％に当たる985社が1回目の公表のみで発表を終えていた。調査結果や再発防止策などを盛り込んだ続報を重ねている企業は231社（16.8％）にとどまる。

ただし、これはニュースタイトルに特定の語が含まれるかどうかを基にした集計であり、続報を出していない企業が調査や対応を終えているという意味ではない。事案の深刻さや調査の進捗によって公表の仕方は異なる。

外部サービスを利用する企業は、こうしたインシデントを自社とは無関係な出来事として捉えるべきではない。まずは利用しているサービスや委託先を洗い出し、どのようなデータを預けているのか、サービス上でどのような情報が生成・保持されるのかを把握する必要がある。

特に確認したいのは、次の3点だ。

外部サービスに預けているデータの範囲：顧客情報だけでなく、アクセスログや行動履歴、解析データ、一時的に保持されるキャッシュなども確認する

外部サービスとの接続情報：APIキーやパスワードなど、他システムとの連携に使う認証情報の保管方法や権限、更新・失効の手順を確認する

インシデント発生時の連絡・調査体制：委託先やサービス事業者からの通知、影響範囲の特定、ログの提供、認証情報の変更などを迅速に進められるかどうかを確認する

外部サービスの利用を完全に避けることは現実的ではない。だからこそ、利用先にデータを預けた時点で管理を終えたと考えず、何を預け、何と接続し、事故が起きたときにどう対応するのかを把握しておくことが重要になる。

自社のセキュリティ対策だけでは守り切れない領域が広がっている。外部サービスを含めたサプライチェーン全体を自社のリスク管理の対象として捉え直す必要がある。