京王電鉄は2026年11月24日、同年9月26日に検知したランサムウェア攻撃についての調査結果を公表した。同社の賃貸物件契約者やグループの採用応募者、従業員ら計1万2000人超の個人情報について漏えいを確認した他、グループ各社の顧客や取引先など約1063万人、採用応募者約36万人、従業員ら約7万7000人の個人情報が漏えいした可能性があるという。

今回の調査結果の対象となるグループ会社は、交通業や不動産業、ホテル業、建設設備業、生活サービス業の5分野にわたる計47社に上る。2026年11月24日時点では、流出した個人情報の不正利用や金銭被害といった二次被害は確認されていない。同社は同日付で個人情報保護委員会に確報を提出した。

京王電鉄は2026年9月26日、同グループのネットワークに対するランサムウェア攻撃を検知した。被害の拡大を防ぐため、直ちにネットワークを遮断するなどの措置を講じたという。

同社は攻撃検知の段階で個人情報が漏えいした可能性もあるとみて、個人情報保護委員会に速報を提出した。その後、グループ全体の取り組みとして対策本部を設置し、外部の専門家の支援を受けながら影響範囲の調査とシステムの復旧対応を進めてきた。約2カ月間にわたる調査で判明した個人情報漏えいの範囲を取りまとめ、2026年11月24日に個人情報保護委員会に確報として提出した。

漏えいが確認された個人情報、従業員ら約1万2000人と賃貸契約者・採用応募者

2026年11月24日時点までの調査で、実際に外部への漏えいが確認された個人情報は3つの区分に分かれる。なお、対象人数には同一人物が複数の区分やレコードに含まれる場合があり、それぞれの区分の人数は単純な合算にはならない。また、漏えいした情報の具体的な項目は対象者ごとに異なる。

京王電鉄が所有する賃貸物件の契約者など：約150人（氏名、住所など）

京王グループの採用応募者：約160人（氏名、住所、電話番号、応募書類など）

従業員および退職者とその扶養家族：約1万2000人（氏名、人事情報など）

これら3区分の対象者については、調査によって個人情報の漏えいが特定された。

顧客・取引先など「約1063万人」に漏えいの可能性

漏えいが特定された上記のデータに加え、調査の結果、外部漏えいした可能性を否定できない個人情報が大規模に存在することが判明した。こちらも同一人物が重複して含まれる場合があり、人数は単純合算できない。

京王グループの顧客、取引先など：約1063万人

対象となる情報の項目は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、マイナンバー、パスポート（写しまたは番号のみ）、クレジットカード番号、本人確認書類など。

京王グループの採用応募者：約36万人

対象となる情報の項目は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、応募書類など。

従業員および退職者とその扶養家族：約7万7000人

対象となる情報の項目は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、マイナンバー、人事情報など。

ホテル宿泊客のパスポート写し約160万件、クレカ番号約2万件も含まれる

漏えいの可能性がある個人情報のうち、マイナンバーやパスポート情報、クレジットカード番号、本人確認書類については、グループ各社が受領した際の具体的ないきさつと件数が明らかにされている。

マイナンバーについては、顧客・取引先区分として、京王不動産および京王SCクリエイションが受領したマイナンバーカードの写し6件が含まれる。また、従業員区分として、リビタの従業員および退職者とその扶養家族の住民票の写し（マイナンバー記載）116件、京王不動産の従業員のマイナンバーカードの写し2件が含まれている。

パスポート情報は、ホテル業や旅行業を手掛けるグループ会社の利用客が対象となっている。「パスポートの写し」が含まれるのは、京王プレッソイン、京王プラザホテル、京王プラザホテル札幌、高山グリーンホテルに宿泊した海外からの利用客の情報約160万件と、京王観光を利用した国内顧客の情報65件である。「パスポート番号のみ」が含まれるのは、京王プレリアホテル京都に宿泊した海外からの利用客の情報171件と、京王観光を利用した国内顧客の情報771件となっている。

クレジットカード番号については、3つのサービスで取り扱われた計2万件超のデータに漏えいの可能性がある。内訳は、「京王プラザホテル エグゼクティブカード」（京王パスポートVISAカード提携）に2012年3月〜2018年1月の期間に申し込んだ顧客のうち382件、京王運輸が運営する「京王クローゼット聖蹟桜ヶ丘」を利用した顧客の109件、京王百貨店専用の「京王クレジットカード」の番号約2万件である。

本人確認書類については、京王不動産およびリビタが不動産売買や賃貸借契約の際に受領した約4万6000件が含まれている。

影響を受けるグループ5業種・47社の内訳とシステム復旧状況

今回のランサムウェア攻撃で調査対象となった京王グループの企業は、以下の5業種・計47社にわたる。

交通業（8社）：京王電鉄、京王電鉄バス、京王バス、西東京バス、京王自動車、京王自動車バスサービス、高尾登山電鉄、御岳登山鉄道

不動産業（4社）：京王不動産、リビタ、サンウッド、京王SCクリエイション

ホテル業（6社）：京王プラザホテル、京王プラザホテル札幌、京王プレッソイン、京王プレリアホテル京都、京王プレリアホテル札幌、高山グリーンホテル

建設設備業（5社）：京王設備サービス、京王重機整備、東京特殊車体、京王建設、京王建設横浜

生活サービス業（24社）：京王百貨店、京王ストア、京王パスポートクラブ、京王アートマン、京王食品、京王グリーンサービス、レストラン京王、京王子育てサポート、京王ウェルシィステージ、京王フェアウェルサポート、京王観光、京王エージェンシー、京王レクリエーション、京王運輸、京王ITソリューションズ、京王アカウンティング、京王ビジネスサポート、京王ユースプラザ、京王シンシアスタッフ、セレクチュアー、京王友の会、エリート、新東京エリート、感性AI

業務システムへの影響としては、ランサムウェア攻撃に伴うシステム障害により、ホテル事業を手掛ける京王プレッソインで新規予約の受け付けを停止している。この予約システムは2026年12月中に再開する見込みだという。

利用者への注意喚起とITガバナンスの見直し

京王電鉄は今回の事態を受け、顧客や関係者で二次被害防止のための注意を呼び掛けている。身に覚えのないクレジットカードの利用明細がある場合はカード発行会社へ問い合わせること、同グループや関係先を装った不審なメール、ショートメッセージサービス（SMS）、電話に注意し、記載されたURLや添付ファイルを開かないことを求めている。

個人情報の漏えい、または漏えいの可能性が確認された対象者には、事実関係が確認でき次第、個別に案内を送付する。また、電話およびメールによる「個人情報漏えいについての京王グループお問い合わせ窓口」を設置し、顧客からの相談を受け付けている。

同社は対策本部を中心に法律家や外部専門家の助言を得ながら対応を進めるとともに、ITガバナンス上の課題を洗い出し、セキュリティ対策の見直しと強化を進めて再発防止を徹底するとしている。