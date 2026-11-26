AIプラットフォーム企業Cohereは2026年10月14日（カナダ時間）、AIコーディングエージェントのチームをどのように組めば効果的かつ効率的に動くのかを検証した研究結果を公開した。コーディングエージェントのチームは大規模なソフトウェアの開発に使われ始めているが、単体のエージェントより実行コストがかさみ、時間もかかることが多いという。

Cohereは、設計上の選択を一つずつ変えられるよう、最小限のハーネス（モデルの外側でツールの呼び出しやプロンプト、実行の手順を組み立てる仕組み）を構築した。チームの全てのエージェントは同じワークスペースで作業し、リーダー役のエージェントがタスクを受け取って、ワーカー役のエージェントに作業を割り振る。ワーカーは割り当てられたサブタスクだけを見て、終わるとリーダーに報告する。

Cohereは評価に、200のプログラムを一から作り直すベンチマーク「ProgramBench」を使った。エージェントは、実行はできるが中身は読めないプログラムとそのドキュメントを手掛かりに、同様に動作するプログラムを再現する。プログラムの対象は小さなコマンドラインツールから大規模システムまで多岐にわたる。

各タスクで、再現したプログラムが非公開の動作テストに合格した割合を求め、その割合を全タスクで平均した値（以下、スコア）で評価するで評価する。モデルは主に、OpenAIの「GPT-5.6」の3モデルを使った。性能と価格の高い順に「Sol」「Terra」「Luna」だ。

Cohereはまず、Solを使うエージェントが単独で作業する場合と、リーダーとワーカーからなるチームで作業する場合を比較した。

チームへの指示を「リーダーがワーカーに、それぞれ独立したタスクを割り当てる」という最小限の内容にとどめた条件では、単独のスコアは52.1％、チームは61.8％だった。このチームのリーダーは、ワーカーからの報告を待つ間、自身の作業を進めない方式とした。

次に、調査と計画（P）、実装（I）、検証（V）の3段階で作業を進めるよう、指示を具体化した。チームには、全ての段階でワーカーを使うよう求めた（以下、この指示をPIVとする）。

PIVでは単独のスコアも57.7％に向上した。一方、同じ待機方式のチームは63.1％となり、単独を5.4ポイント上回った。

ただし、Solのチームのコストは単体の4〜7倍に上った。PIVでは、ワーカーの作業中も自ら作業を続けるリーダーのチームが、報告を待つリーダーのチームより19.5％短い時間で、ほぼ同じスコアに達した。

ワーカーが最も役立つ段階は「調査と計画」

Cohereは、調査と計画（P）、実装（I）、検証（V）のうち、どの段階でワーカーを使うと効果的かを調べた。リーダーには、1つの段階だけでワーカーを使い、残りの2段階は自身で進めるよう指示した。

ワーカーの作業中もリーダーが自身の作業を進める方式では、調査と計画（P）だけにワーカーを使ったチームのスコアは63.6％となり、PIV全ての段階でワーカーを使ったチームの63.2％と同等だった。一方、200タスク全体の推論コストは、全ての段階でワーカーを使った場合の510ドルに対し、調査と計画（P）だけに使った場合は249ドルと、約半分に抑えられた。

Cohereは、理由はベンチマークの設計にあるとみる。元のプログラムはブラックボックスで、動作は実行して確かめるしかない。調査と計画（P）のワーカーは、それぞれプログラムのインタフェースの異なる部分を並行して調べ、その結果をリーダーに報告する。リーダーは作るべきものの全体像をつかんだ上で、自らコードを書く。

一方、実装（I）を取り除いた16のPythonライブラリを完成させるベンチマーク「Commit0-Lite」では、作るべきものがリポジトリの骨組み、ドキュメント、ユニットテストで示されており、10のチーム構成のうち8つで、実装（I）を任せるのが最も効果的だった。ただし、Commit0-Liteでは16タスク中12タスクで単体のエージェントが既に全テストを通過しており、Cohereはこの結果を示唆にとどまるものとしている。

調査と計画（P）のワーカーは安価なモデルでよい

Cohereは、リーダーにはSolを使い続け、調査と計画（P）を担当するワーカーだけを大幅に安価なLunaに替えた。スコアは60.5％となり、全員にSolを使ったチームの63.6％には届かなかった。

ただし、Solが単独で作業した場合のスコアは57.7％だった。これを基準にすると、Lunaを使ったチームは、全員にSolを使ったチームの約半分（47.5％）のスコア向上を、同チームの追加コストの13.9％で達成したことになる。単独での作業にコストを上乗せしてスコアを伸ばす効率は、Lunaを使ったチームの方が3倍以上高かった。

Solのリーダーに付けるLunaのワーカーの数を2、4、8、16に固定すると、調査と計画（P）のワーカーは数が増えるほどスコアが上がり、ワーカーが2つのチームで59.6％、16のチームで61.8％だった。ワーカーが16のチームのコストは155ドルで、全員にSolを使い、調査と計画（P）だけをワーカーに任せるチーム（249ドル）より38％、全員にSolを使い、全ての段階をワーカーに任せるチーム（510ドル）より70％低く、スコアはどちらとも2ポイント以内に収まった。

実装（I）と検証（V）のワーカーは、2つから4つに増やすとスコアが上がったが、それ以上増やすと少し下がった。調査と計画（P）のワーカーは、チームの規模にかかわらず、一つ当たり約7回、元のプログラムを実行しており、数が増えるほどリーダーはプログラムの振る舞いを多く知ることができた。実装（I）のワーカーを増やしても、一つ当たりに割り当てられる計画が細切れになるだけで、こうした情報は増えなかった。