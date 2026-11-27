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生成AI（人工知能）は、企業のIT支出の中で最も急速に拡大しているものの、最も管理されていない分野の一つだ。組織は、AIがもたらす機会に引き続き注目している。その一方で、AIの経済性を管理することが技術自体の管理よりも難しい場合があることに、多くの組織が気付きつつある。

生成AIの利用量は状況や使い方に応じて動的に変化し、AIの自律的な動作にますます左右されるようになっている。そして、プロンプトと自律型エージェントのアクションは全て利用量による従量課金の対象となる。そのため、いつの間にか急に支出が膨らむケースが頻発し、ビジネスリーダーとAIシステム開発者の間に新たな摩擦を引き起こしている。

Gartnerは、2027年までに企業の80％が、生成AIの想定外の高額請求ショックに見舞われると予測している。生成AIの導入が加速する中、多くの組織は「コストがどこで発生しているのか」「何が利用を押し上げているのか」「測定可能なビジネス成果を生成AI支出が生み出しているのか」を把握するのに苦労している。これは価値を大きく損ない、企業の成長や利益率の目標達成を妨げている。

生成AIのコストは、従来のIT支出とは根本的に異なる。インフラだけでなく、利用行動やソリューション設計など、多くの要因に左右されるからだ。さらに悪いことに、管理を怠るとエージェント型システムによるヘッドレス支出（バックグラウンドで行われる処理に伴う支出）が持続的で不透明なコストリスクをもたらし、その一方で実験的な取り組みがコストの構造的な上振れにつながる恐れがある。このため、単なるコスト最適化だけでは不十分だ。

組織は生成AIの設計や使用状況、そして最終的にはコストに関する意思決定を、測定可能なビジネス価値と整合させることで、生成AI支出のリターン（支出によって得られる利益や効果）を継続的に改善する必要がある。これはAIのコスト管理を戦略的かつ継続的に進化させるべき取り組みとして捉えるということだ。成功を収める組織は、コストを適切に管理し、規模を拡大する前に最適化し、コストガバナンスをAIデプロイ（展開）戦略の中核要素として組み込む組織だ。

可視性の確立

適切に管理されていない生成AI支出を特定し、対処するには、コストの死角をなくす必要がある。多くの組織は、いまだにトークンとAPIの使用状況を十分に可視化しないままAIを運用しており、実験的なワークロードもガードレールなしで進化し続けている。コストは、ベンダーからの請求書に記載されて初めて判明することが多い。多くの組織はコストを能動的に管理するのではなく、受動的な支出を余儀なくされている。 生成AIに関する契約やコスト、使用状況、ビジネス成果を一元的に把握し、適切な管理を確立する優れた方法は、AIコスト管理センターを設置することだ。そのためには、財務部門やエンジニアリング部門にとどまらず、調達部門、オブザーバビリティ（可観測性）の専門家、AIチーム、ビジネスステークホルダーにわたる部門横断的なアプローチが必要になる。 リアルタイムテレメトリーも、生成AIコストの可視化と管理の土台となる。「テレメトリーなくして展開なし」という厳格なポリシーを採用することで、あらゆる生成AIワークロードを最初から監視、測定できる。これにより、異常を検知し、支出パターンを監視し、利用を押し上げる要因を明らかにできる。 コスト、価値、リスクの最適化 経済的な規律の導入は、AIの利用を最適化し、コストを測定可能なビジネス成果に整合させ、アーキテクチャやモデルの使い方、ベンダーとの契約における非効率性に対処するための重要な手段だ。創出される価値に基づいてコストを整理することは、AI支出の効果的な予算策定と計画立案に欠かせない。 長期契約を結ぶ前にプロンプトの調整や使用量のベースライン設定、トークン消費の抑制、ワークロードの安定化を実施することで、交渉力を高めながらコストのベースラインを大幅に引き下げられる。 本番環境に移行する前に、一般的または反復的なタスク処理のためにソリューションがどのように設計され、AIリソースがどのように使用されているかを検証することも、同様に重要だ。多くの場合、単純なリクエストは低コストのモデルや自動化されたワークフローにルーティング（振り分け）でき、上位モデルはより複雑で価値の高いユースケースのために確保される。 的確な予測と予算策定も、極めて重要な役割を担う。受動的な予算策定を見直し、一定期間ごとに最新のトークン使用量実績に基づき、機能や製品ごとのコストを算出し直すローリング予測に切り替える必要がある。これをより広範な財務計画に統合することで、AIの取り組みの総所有コスト（TCO）を算出し、AIのユニットエコノミクス（単位経済性）を確立し、導入規模が拡大しても投資の持続可能性を確保できる。 持続可能な拡張 AIのコスト管理は、導入の進展に合わせてプロジェクト単位の活動から脱却させ、継続的かつスケーラブルな運用規律を適用して進化させる必要がある。もはや課題は単なる支出抑制ではなく、コストの急騰や運用の複雑化、リターンの低下を招くことなく、AIを拡張することにある。 マルチモーダル／マルチベンダー戦略を取ることで、特定のプロバイダーへの依存を回避できる。動的なモデル切り替えやワークロードルーティングを可能にすることで、ベンダー間でコストやパフォーマンスが変動しても、組織は迅速に対応できる。 開発ライフサイクルのあらゆる段階にコスト管理要件を組み込むとともに、コストの異常やモデルのパフォーマンス、料金変更を定期的にチェックすることが不可欠だ。必要に応じて積極的に契約を再交渉し、効率化につながる場合はモデルの切り替えやワークロードを再設計し、AIツールを活用してプロセスを最新の状態に保ちながら自動化することが求められる。 生成AIを拡張しても効率性と予測可能性を維持するには、コスト、パフォーマンス、価値を継続的に測定する、製品管理と同様のKPI（主要業績指標）を通じて、AIコスト管理を定着させる必要がある。トランザクションごとのコスト、ユーザーごとのコスト、ビジネス成果ごとのコスト、全体的なコスト対価値比といった指標は、AI投資が有意義なリターンをもたらしているかどうかをリーダーが判断するのに役立つ。 Gartnerは、2028年までにAIコスト管理が、主要経営陣の中核的な取り組みとなり、インフラの最適化から、AIに投資した1ドルが生み出すビジネス価値の能動的な管理に焦点が移ると予測している。 これらの施策をAI運用モデルに組み込むことで、組織は持続可能な成長の基盤を築ける。これにより、AIの経済性を管理しながら大規模なイノベーションを実現し、生成AI支出のリターンを最大化できるようになる。 出典：How to stop GenAI costs getting out of control（Gartner） ※この記事は、2026年9月に執筆されたものです。 筆者 Robert Naegle VP analyst

