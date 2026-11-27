連載：AIに任せる、人が決める──2035年へのレガシーモダナイゼーション実務論

AIの活用を前提としたレガシーシステムのモダナイゼーションについて、本連載では実務の観点から解説している。前回は主にソースコードの扱いに焦点を当て、リホスト、リライト、リビルドといったレガシーシステムを移行するときの手法の選び方を説明した。だが、移行の工数とリスクが本当に集中するのはコードではない。データである。そしてここは、AIが特に苦手とする領域でもある。

移行計画のガントチャートで、コード変換の帯は太くて目立つ。本数が数えられるからだ。プログラム5000本を何カ月で、という話ができる。

それに対して、データ移行の帯はたいてい細い。「データ移行」の一行で済むこともある。だが、プロジェクトの終盤になって工数が膨らむのはこちらの方だ。

その理由ははっきりしている。コードの正解はコードの中にある。時間はかかるが、読み切れば終わる。データの正解はデータの中にしかない。設計書にもコードにも出てこない。40年分の実データだけが一次情報だ。

数え方も違う。コードは本数で、データは項目で数える。1つのファイルに200項目、それが300本あれば6万項目だ。この6万の意味を確かめ、変換の規則を決め、突合の条件を書く。工程表では「データ移行」の一行で表されていても、その裏にはそうした膨大な作業がある。

データ移行では具体的にどのような処理が必要になり、どのような問題が生じるのか。1件のレコードが新システムに移行されるまでの過程を追ってみよう（図1）。

図1 1件のレコードが、新しい器に入るまで（提供：アクセンチュア）

まず、文字を変える工程。日本のメインフレームには、ベンダーごとの漢字コード体系がある。1バイトの文字を表す「EBCDIC」（メインフレームの文字コード。ASCIIとは別系統である）と、ベンダー独自の漢字コードが、1つのファイルの中で混ざる。そこに外字が加わる。外字とは、標準の文字集合にない字を、利用者が独自に登録したものだ。人名に使われる「たつさき」や「はしご高」のような字である。

この厄介さは、規模で見ると分かりやすい。デジタル庁の検討会報告書は、地方公共団体で使われている文字が「約200万文字あるとも言われている」と書いている。規格化された文字と外字を合わせた数だ。民間でも、顧客名や商品名で同じことが起きる。

次に、数値を戻す工程。プログラミング言語「COBOL」には、数値を少ないバイト数で格納する形式がある。「パック10進」、処理系によっては「COMP-3」と呼ばれる。1バイトに2桁を詰め、最後の半バイトに符号を入れる。ディスクが高価だった時代の工夫で、いまも大量に残っている。

ここで符号の持ち方を取り違えると、金額の正負が反転する。正を表す半バイトが1つではないからだ。処理系によるが、正の数を表す符号には16進数の「C」の他に「A」や「E」が、負の数を表す符号には「D」の他に「B」が使われる。負はDだけと決めて変換すれば、Bの値は正に化ける。しかも業務データは大半が正なので、数十件を抜き取って検証する程度では、変換の誤りを見逃す恐れがある。

続いて、構造を解く工程。COBOLの「REDEFINES句」は、同じ場所を状況によって別の意味で読み替える宣言である。「この10バイトは、契約中なら次回引落日、解約済みなら解約理由コード」といった具合だ。どちらとして読むかは別の項目で判断するのだが、その規則がどこにも書かれていない。COBOLプログラミングでデータ構造を最適化するための重要な機能「OCCURS DEPENDING ON」も似ていて、繰り返しの回数が別の項目で決まり、レコード長が1件ごとに変わる。

そして、列に入れる工程。国産メインフレームでは、レコード同士をポインタでつなぐネットワーク型のデータベースが長く使われてきた。親のレコードから子へ、子から次の子へと矢印が伸び、数珠つなぎになっている形だ。外部キーで結合するリレーショナルデータベース（RDB）と違うのは、つながる順序そのものが意味を持つことである。「この契約の明細の3番目」という参照が、業務のプログラムに埋まっている。RDBのテーブルに変換する際には、レコードの順序を示す列を設け、順序の情報を持ち直すしかない。構造が合わない、とはそういうことだ。

AIはここで一番苦戦する

こうしたデータ移行の工程では、AIはあまり頼りにならない。理由は2つある。

一つは、これまでにも本連載で書いてきた公開情報の少なさだ。ベンダー独自のデータベースは、その最たるものである。学習していないものを、AIは正確には扱えない。

もう一つは、もっと本質的だ。正解がデータの中にしかない、ということだ。例えば、ある区分コードに「9」が入っているとする。設計書には「9：その他」とある。ところが実データを見ると、ある年を境に「9」の出現率が跳ね上がっている。新しい商品を出すとき区分を増やす改修が間に合わず、「9」に相乗りさせた。そういうことが、実際にある。

この事実は、コードにも設計書にも書かれていない。データの分布を見て、初めて何かおかしいと気付く。何が起きたのかを知っているのは、当時いた人だけだ。

逆に、得意な部分もはっきりしている。全レコードを眺めて値の分布を出し、外れ値を拾い、いつから傾向が変わったかを示す。人手なら数週間かかるものが、数時間で出てくる。第9回の全数解析と同じ構図である。

ただし空振りも多い。「この項目は途中から使われ方が変わった可能性があります」という指摘が20件並び、本当だったのは数件、ということが起きる。それでも役に立つ。20件を確かめるのは、6万項目を人が眺めるより桁違いに効率が良い。AIの使いどころは、答えを出させることではなく、人が見る場所を絞らせることにある。

では、その「9」を移行した後どうするか。9のまま移して新でも「その他」とするか、分解して本来の区分を立て直すか。前者は安全だが先送りになり、後者は正しいが9のどれがどの区分かを過去のデータから決め直すことになる。技術ではなく、業務の判断である。