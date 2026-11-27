Windows 11の新しい回復機能「クラウドリビルド」を使えば、USBメモリを用意しなくてもWindows回復環境（WinRE）からOSイメージとドライバを取得して再インストールできる。起動トラブル時の復旧はもちろん、PC譲渡や廃棄前のデータ消去にも役立つ機能だ。実行条件や具体的な手順、押さえておくべき注意点をまとめる。
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対象：Windows 11 25H2／26H1／26H2
Windowsが起動しなくなったとき、最後の手段となるのがWindowsの再インストールだ。しかし、これまではその準備が面倒だった。
まず、別のPCで8GB以上のUSBメモリにインストールメディアを作る必要があった。手元に別のPCやUSBメモリがなければ、その時点で手詰まりになる。苦労して再インストールしても、メディアのWindows 11のイメージが古ければ、大量の更新プログラムを適用しなければならない。メーカー独自のデバイスドライバが入らず、Wi-Fi（無線LAN）が使えないといった事態に陥ることもある。
「このPCをリセット」の「クラウドからダウンロード」を使えば、USBメディアは不要になる。ただし、この方法はインストール済みのWindows 11の状態に依存するため、システムの破損状況によっては失敗することがあった。
こうした不便を解消するのが、Windows 11の新しい回復機能「クラウドリビルド（Cloud rebuild）」である。Windows回復環境（WinRE）からWindows Updateに接続し、最新のWindows 11のイメージとPCに合ったデバイスドライバをまとめてダウンロードして再インストールする。主な特長は次の4つだ。
本Tech TIPSでは、この「クラウドリビルド」の使い方と注意点について解説する。
クラウドリビルドを使うには、以下の条件を全て満たす必要がある。
|項目
|条件
|OS
|Windows 11 バージョン25H2／26H1／26H2
|更新プログラム
|2026年10月のプレビュー更新（KB5127936）以降。11月のセキュリティ更新（KB5132061、ビルド26200.9974/26300.9974）にも含まれる
|ハードウェア
|Windows 11の最小システム要件（TPMを含む）を満たしていること
|回復環境
|Windows回復環境が有効であること（管理者権限のコマンドプロンプトで「reagentc /info」を実行して確認できる）
|ネットワーク
|有線LAN、またはWi-FiのネットワークドライバがWindows回復環境に対応していること
|デバイスドライバ
|PCに必要なデバイスドライバがWindows Updateで提供されていること
|電源
|開始前から完了までAC電源に接続している必要がある。ノートPCは必ずACアダプターにつないでおく
|クラウドリビルドの実行条件
注意したいのは、この機能が段階的に展開（段階的ロールアウト）されている点だ。更新プログラムを適用していても、すぐにメニューが表示されるとは限らない。また、Windows 11が壊れてから更新プログラムを入れることはできないので、正常に動いているうちに適用しておく必要がある。
では、実際にクラウドリビルドを使ってWindows 11のシステムの再インストールを試してみよう。
Windows 11が起動できる場合、「設定」アプリの［システム］−［回復］を選択して「回復」画面を開き、「このPCをリビルドします」欄の［PCのリビルド］ボタンをクリックする。
PCが再起動してWindows回復環境が開き、クラウドリビルドが始まる。
Windows 11に致命的な障害が発生し、起動できない場合、Windows 11は起動に何度か失敗すると自動的にWindows回復環境が開く。そこで、［トラブルシューティング］−［クラウドリビルド］を選択する。
クラウドリビルドが始まると、ネットワークへの接続が試される。 Microsoftのドキュメント「クラウド リビルド」によると、Wi-Fiしか使えない場合でもデバイスは自動的に接続を試みるという。自動で接続できなかったときは、Wi-Fiネットワークを選んで資格情報（パスワード）を入力すればよい。実際、筆者の環境ではWi-Fi接続のノートPCでも自動的にネットワークにつながり、問題なく再インストールできた。
これはWi-Fi接続の場合、Windows 11を実行していた際に接続していたWi-FiのプロファイルがWindows回復環境に保存さ、この情報を利用してWi-Fiへ接続が試されるという仕様のようだ。保存していたWi-Fiのプロファイルでネットワークに接続できない場合は、接続可能なSSIDの一覧が表示されるので、ここで接続可能なものを選択し、パスワードを入力してネットワークに接続すればよい。
ネットワークに接続すると、データの削除方法を選ぶ画面が表示される。選択肢は、［ファイルの削除］と［削除とサニタイズ］の2つだ。
［ファイルの削除］を選択すると、Windows 11が再インストールされる。この場合、再インストールが高速に実行できる半面、専用の回復ツールでWindows 11の再インストール前に保存していたファイルが回復できる可能性がある。
［削除とサニタイズ］を選択すると、ストレージ上のデータを安全に消去してからWindows 11の再インストールを実行する。そのため、完了には時間がかかるので注意してほしい。PCをリサイクルする場合など、ストレージ上のデータを復元できない状態にするために使用するオプションである。
また、ドライブが複数ある場合は、［Windowsディスクのみ］か［すべてのディスク］が選択可能だ。リサイクルするような場合は、［すべてのディスク］を選択しておくのが無難だ。
どちらの場合も、データが消去される旨の警告が表示され、［消去してインストール］を実行すると、Windows 11の再インストールが実行される。前述の通り、OSイメージなどはクラウド上からダウンロードされるので、モバイル通信など従量制課金の回線では避けた方がよい。
再インストールが完了すると、新品のPCと同じセットアップ画面が表示されるので、初期セットアップ（OOBE：Out-of-Box Experience）を進めればよい。リサイクルに出すような場合は、この状態で電源を「オフ」にする。
クラウドリビルドを利用する際には、以下の点に注意してほしい。
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