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連載目次

対象：Windows 11 25H2／26H1／26H2



Windows 11「クラウドリビルド」のメリットと落とし穴

Windows 11の新しい回復機能「クラウドリビルド」を使えば、USBメモリを用意しなくてもWindows回復環境（WinRE）から最新のOSイメージとドライバを取得して再インストールできる。起動トラブル時の復旧はもちろん、PC譲渡や廃棄前のデータ消去にも役立つ機能だ。実行条件や具体的な手順、押さえておくべき注意点をまとめる。



目次 クラウドリビルドの実行条件

クラウドリビルドの実行手順

クラウドリビルドの注意点

Windowsが起動しなくなったとき、最後の手段となるのがWindowsの再インストールだ。しかし、これまではその準備が面倒だった。

まず、別のPCで8GB以上のUSBメモリにインストールメディアを作る必要があった。手元に別のPCやUSBメモリがなければ、その時点で手詰まりになる。苦労して再インストールしても、メディアのWindows 11のイメージが古ければ、大量の更新プログラムを適用しなければならない。メーカー独自のデバイスドライバが入らず、Wi-Fi（無線LAN）が使えないといった事態に陥ることもある。

「このPCをリセット」の「クラウドからダウンロード」を使えば、USBメディアは不要になる。ただし、この方法はインストール済みのWindows 11の状態に依存するため、システムの破損状況によっては失敗することがあった。

こうした不便を解消するのが、Windows 11の新しい回復機能「クラウドリビルド（Cloud rebuild）」である。Windows回復環境（WinRE）からWindows Updateに接続し、最新のWindows 11のイメージとPCに合ったデバイスドライバをまとめてダウンロードして再インストールする。主な特長は次の4つだ。

USBメディアが不要： 別のPCでインストールメディアを作る手間がかからない

別のPCでインストールメディアを作る手間がかからない Windows 11が起動しなくても使える： 既存のWindows 11に依存しないので、システムが壊れていても実行できる（ただし、Windows回復環境が起動できる必要がある）

既存のWindows 11に依存しないので、システムが壊れていても実行できる（ただし、Windows回復環境が起動できる必要がある） 最新のWindows 11とデバイスドライバが入る： 再インストール後に大量の更新を適用したり、デバイスドライバを探したりする手間が減る

再インストール後に大量の更新を適用したり、デバイスドライバを探したりする手間が減る データの消去もできる：PCを譲渡・廃棄する前の（復元不能な）データ消去にも使える

本Tech TIPSでは、この「クラウドリビルド」の使い方と注意点について解説する。

クラウドリビルドの実行条件

クラウドリビルドを使うには、以下の条件を全て満たす必要がある。