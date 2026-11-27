AIエージェントの開発では、目的に応じて適切なツールを選択し、複数の処理を組み合わせてタスクを遂行できるようにするだけでなく、その動作が適切かどうかを検証する仕組みも重要になる。例えば、タスクを完了できたとしても、その過程で必要な安全確認を省略していたり、不要な操作を実行していたりする可能性があるためだ。

Googleは2026年10月16日（米国時間）、AIコーディングエージェントにGoogle Cloudの操作に必要なスキルやツールを組み込む「Google Cloud Developer plugin」の開発を通じて得た、「評価エンジニアリング」（Evaluation Engineering）に関する4つの教訓を公式ブログで紹介した。

Googleは、AIエージェントを組み込んだシステムの開発において、本当の難しさはシステムを構築することよりも、その振る舞いを評価することにあると指摘する。実際にどのような問題が見つかり、評価方法をどう見直したのか。

AIエージェントの評価方法の一つに、大規模言語モデル（LLM）を評価者として用いる「LLM-as-a-Judge」がある。あらかじめ評価基準を定め、それを満たしているかどうかをLLMに判定させる方法だ。

ただし、何を評価対象とするかには注意が必要だ。Googleは当初、AIエージェントがタスクの実行後に出力した回答文を評価対象としていた。しかし、11種類のプロンプトを用いたテストでは、実際には評価基準を満たしていた3件の実行結果が不合格と判定された。

問題は、AIエージェントが実際に取った行動と、その行動について利用者に説明した内容が必ずしも一致しないことにある。

例えば、不要なクラウドリソースを整理するタスクにおいて、コマンドの実行前に構文を確認することを評価項目とした場合、AIエージェントが実際に構文を確認していても、そのことを最終回答に記載しなければ、回答文だけを参照するLLMは正しく判定できない。

タスクの実行過程を評価したいのであれば、実際に呼び出したツールやコマンド、指定したパラメーターなどの記録を評価対象とする必要がある。

2．指示に従わない原因はAIモデルにあるとは限らない

AIエージェントの振る舞いに問題があった場合、その原因がAIモデルにあるとは限らない。モデルへの情報の受け渡しやツールの実行を制御する「ハーネス」に起因する可能性もある。

Googleのテストでは、特定のスキルに記述された指示に従ってドキュメントを検索することが期待されていたにもかかわらず、その指示が検索処理に反映されない問題が見つかった。

原因は、スキルの読み込みとドキュメントの検索が同じターンで並行して実行されたことにあった。スキルに記述された具体的な指示は、スキルを呼び出した次のターンでAIモデルに渡される仕組みだったため、モデルが指示を受け取る前に検索処理が実行されてしまったのだ。

ツールの呼び出しを単純に時系列で記録するだけでは、どの処理が並行して実行されたのか、AIモデルがどの時点で指示を受け取ったのかを把握しにくい。

問題の原因を正しく切り分けるためにも、ターン単位の処理やツールの並行実行の関係を把握できる形で実行ログを残すことが重要になる。

3．「実際に動かすテスト」だけでは見つからない問題も

Googleがもう一つ重視しているのが、AIエージェントに実際に操作させるテストと、実行計画だけを出力させるテストの併用だ。前者では隔離されたテスト環境で使用できる認証情報を与えて実際に操作させ、後者では認証情報を与えず、どのような手順で操作するつもりなのかを説明させる。

APIの呼び出しやコマンドの実行が正常に行われるかどうか、リソースの削除などの操作を慎重に扱うかどうかを確認するには、実際に操作させる必要がある。一方、こうしたテストでは、権限不足などによって途中で処理が中断されると、それ以降に予定していた行動を評価できないという問題がある。

Googleのテストでも、権限エラーによって処理が中断されたタスクについて、実行計画だけを出力させたところ、組織のポリシーや管理者の承認を考慮していないことが判明した。実際に操作させるテストだけでは、こうした問題は見つからなかった。

つまり、AIエージェントが実際に適切な操作を実行できるかどうかと、そもそも適切な実行手順を組み立てられるかどうかは、異なる観点から評価する必要がある。

Googleが評価テストを通じて得た特に重要な発見のうち、約半数は、これら2種類のテスト結果の比較によるものだったという。

4．AIモデルを更新しても「期待通りに動く」ことをどう保証するか

こうした評価は、AIエージェントの開発時に一度実施すればよいというものではない。AIモデルやハーネス、ツールなどの更新によって、それまで期待通りに動作していたシステムの振る舞いが変わる可能性があるためだ。

Googleは、専門家が期待される動作や適切な実行手順を定めた「ゴールデンセット」を用意し、継続的な評価に活用することを推奨している。

ポイントは、AIモデル単体の性能を測るのではなく、ハーネスやツールを含めたシステム全体を評価対象とすることだ。例えば、コスト削減を目的としたタスクであれば、有効な施策を提示できるかどうかだけでなく、勝手にリソースを削除するといった不適切な操作をしないことも評価項目となる。

AIエージェントがあるタスクを一度正常に遂行できたからといって、実際の業務を任せられるとは限らない。タスクの実行結果だけでなく、その過程や安全性も含めて何を評価すべきかを定義し、システムの更新に合わせて繰り返し検証する仕組みが求められる。