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明日の朝、目が覚めたら、自分が4倍強く、4倍速くなっていたら――。そんな想像をしてみてほしい、とTien Tzuo（ティエン・ツォ）氏は言う。冗談めかした例えだが、これはTien氏が自社で実際に目にしている変化である。

「エンジニア全体の生産性は、1年前と比べて4倍になりました。これは劇的な差です。そして優秀なエンジニアは、1年前の30倍、40倍、50倍の生産性を発揮しています。正直、概念として捉えるのが難しいほどです」

同じAIツールを使っていても、4倍のエンジニアと50倍のエンジニアがいる。その差はどこから生まれるのか。グローバルなキャリアを築いてきたIT業界の方に半生を伺う連載「Go Global」、今回は、SalesforceでSaaS（Software as a Service）の勃興を最前線で経験し、「サブスクリプション・エコノミー」という言葉を世に広めたTien氏に、AI時代のエンジニアの働き方とキャリアを聞いた。

Tien Tzuo（ティエン・ツォ）氏

Zuora 創業者兼CEO。Salesforceの社員11人目として入社し、初期の請求システム構築を手掛けた後、CMO、Chief Strategy Officerを歴任。2007年にZuoraを創業し、「サブスクリプション・エコノミー」という考え方を提唱してきた。

「インターネットの次」を二度見た男

Tien氏は台湾に生まれ、3歳で家族と共に米国へ渡った。ニューヨークで育ち、その後25年をシリコンバレーとサンフランシスコで過ごしている。キャリアの出発点として知られるのが、Salesforceの11番目の社員としての9年間だ。

「ソフトウェアをSaaSへと変えていく、インターネットの大きな波の一部になれた、素晴らしい時期でした」

Salesforceで初期の請求システムを手掛け、後にCMO（Chief Marketing Officer）、Chief Strategy Officerを歴任する。その中で痛感したのが、請求や収益認識の仕組みを整えることの難しさだった。当時使っていた従来型ERP（統合基幹業務システム）は、新しいビジネスモデルに必要な価格設定やパッケージングに対応し切れず、2007年の時点ではSalesforceの日本法人も請求書を全て手作業で発行していたという。この課題に取り組むため、Tien氏は2007年に独立し、Zuoraを創業する。Salesforce創業者のマーク・ベニオフ氏は独立を快く応援し、エンジェル投資家の一人になった。

NetflixがDVDを郵送しており、カーシェアリングのZipcarが登場したばかりの頃だ。

「一部のSaaS企業だけの話なのか、それとも世界全体がサブスクリプションモデルに移っていくのか考えました。私は、CDやDVD、車を所有するのではなく『利用する』世界を思い描き、その考え方を伝えるために『サブスクリプション・エコノミー』という言葉を作りました」

創業から約20年。「そろそろ次の世代に引き継ぐことを考えてもいい頃」だったTien氏を再び奮い立たせたのが、AIだった。

「AIの登場で、Salesforceの初期と同じ感覚が戻ってきました。ソフトウェアの作り方と届け方を変える技術が現れ、それ以前のソフトウェアが過去のものになる明確な境界線が引かれようとしています。ただ、前回とは大きな違いがあります。インターネットの時は、その可能性に気付いている人はごくわずかでした。今回はあらゆる資金、エネルギー、競争がAIに集中しています。いわば狂乱のレースです」

インターネットとAI。2つの大変革を最前線で見てきた人物の言葉だからこそ、冒頭の「4倍、50倍」には重みがある。

全エンジニアがマネジャーになった

生産性が何十倍にもなるとき、現場では何が起きているのか。Tien氏の答えは明快だ。

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